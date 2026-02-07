Tutto pronto a St. James' Park dove, il 7 febbraio alle 18:30, Newcastle e Brentford apriranno la loro venticinquesima giornata di Premier League 2025/26. Un crocevia importante per entrambe: i Magpies inseguono risposte convincenti davanti al pubblico di casa, mentre le Bees di Londra cercano punti pesanti in trasferta per puntellare la classifica e continuare a coltivare sogni di gloria inglese.

Le probabili formazioni di Newcastle-Brentford

Il Newcastle si presenta con un 4-3-3 che conferma tra i pali Nick Pope, protetto dalla coppia Thiaw-Burn al centro e dagli esterni Trippier e Hall.

A centrocampo, fisicità e geometrie con Ramsey, Tonali e Willock. In avanti Elanga e Barnes larghi, mentre Yoane Wissa agirà da centravanti di movimento, pronto ad approfittare degli inserimenti dei compagni.

Il Brentford risponde col 4-2-3-1: fascia protetta da Kelleher tra i pali, difesa con Kayode, Ajer, van den Berg ed Henry. La diga di metà campo è affidata all’esperienza di Henderson e Janelt; davanti, postazione chiave per Dango Ouattara, con Jensen e Lewis-Potter in supporto diretto all’uomo simbolo e terminale offensivo: Igor Thiago. Tutto è apparecchiato per un match ricco di duelli a tutto campo tra solidità, velocità e muscoli.

Quote: Magpies partono davanti per i bookmaker

William Hill crede nel fattore St.

James' Park: quota il successo del Newcastle a 2.00, più distaccata la vittoria ospite a 3.50 mentre il pareggio paga 3.40. I Magpies partono quindi con i favori del pronostico, spinti anche da un ambiente caldo e dal peso specifico della propria rosa. Brentford conservatore nelle scelte, ma atteso con le armi giuste per provare la sorpresa.

Focus sui protagonisti: Barnes per il Newcastle, Thiago guida il Brentford

Sotto i riflettori per i padroni di casa sarà nuovamente Harvey Barnes, talento d’attacco che in 23 apparizioni stagionali ha già siglato 5 reti in Premier League, con una capacità realizzativa valorizzata da 15 tiri nello specchio su 24 totali.

Il suo dinamismo si misura nei 16 passaggi chiave e nei 33 dribbling tentati, 11 dei quali andati a buon fine. Pur spesso subentrato dalla panchina (11 volte), ha saputo portare vivacità a un attacco altrimenti ancorato sulle certezze di Wissa e Elanga, entrambi schierati dal primo minuto.

Anthony Elanga, a caccia ancora del primo gol con la maglia delle Magpies, si affida stavolta alla fiducia confermata dal tecnico nell’undici iniziale. Alcuni segnali di crescita: 20 presenze, 8 da titolare, 1 assist e un’apprezzabile capacità di partecipare alla manovra con 272 passaggi completati. Più dietro nel computo delle finalizzazioni, occorre registrare che il talento svedese rimane una pedina utile per scardinare le difese avversarie, grazie ai 25 dribbling tentati, 6 di questi riusciti.

Yoane Wissa, più abituato a spazi larghi, in questa edizione ha raccolto poche presenze da titolare (3 su 10) ma ha messo a segno una rete, mostrando di poter essere una risorsa, in particolare a partita in corso quando le difese avversarie iniziano a cedere il passo.

Nel Brentford le luci sono puntate soprattutto su Igor Thiago: stagione fin qui da vero bomber di razza con 16 reti in 24 partite, frutto di ben 31 tiri nello specchio su 46 totali. Il lungagnone brasiliano aggiunge potenza e sponde alla manovra delle Bees con 111 duelli vinti, fondamentali nel corpo a corpo contro i giganti del centrocampo e della difesa avversaria. Al suo fianco, Keane Lewis-Potter (2 gol e 1 assist in 22 presenze) e Dango Ouattara, efficace anche nell’attirare falli (23 guadagnati) e nel servirsi delle sue accelerazioni (52 dribbling tentati), hanno garantito un contributo in termini di pericolosità offensiva.

Ouattara si è fatto notare anche per i 4 rigori guadagnati: un’arma in più per spostare l’inerzia di partite bloccate.

Ultimi ma non per importanza, i dati di Lewis-Potter raccontano la crescita di un centrocampista box-to-box: 91 duelli totali, 40 vinti, 17 falli subiti e una presenza ormai consolidata nell’intreccio del gioco di Thomas Frank.