Sarà l’atmosfera del mitico St. James' Park a fare da sfondo al duello tra Newcastle ed Everton per la ventottesima giornata di Premier League. Il fischio d’inizio è in programma sabato 28 febbraio alle ore 16:00, con le due formazioni pronte a sfidarsi per tre punti che potrebbero significare molto nella corsa alla parte sinistra della classifica. Per i Magpies, l’obiettivo è sfruttare il fattore casa e consolidare il proprio percorso europeo; i Toffees, invece, cercano punti preziosi per dare vigore a una stagione sin qui ricca di ostacoli.

Le probabili formazioni di Newcastle-Everton

Il Newcastle dovrebbe presentarsi in campo con il collaudato 4-1-4-1: tra i pali ci sarà Nick Pope, mentre la linea difensiva sarà composta da Kieran Trippier, Malick Thiaw, Daniel Burn e Lewis Hall. Davanti alla difesa spazio a Sandro Tonali, con una linea di centrocampo offensiva formata da Anthony Elanga, Jacob Ramsey, Nick Woltemade e Joseph Willock, incaricati di supportare l’unica punta Anthony Gordon, ex di turno e giocatore simbolo per i bianconeri del Nord.

L’Everton, invece, dovrebbe optare per un 4-2-3-1: Jordan Pickford a guardiare la porta, protetto da James Garner, James Tarkowski, Michael Keane e Jarrad Branthwaite. In mezzo al campo agiranno Tim Iroegbunam e Idrissa Gana Gueye, mentre la trequarti conterà sul talento di Iliman Ndiaye, Dewsbury-Hall e Harrison Armstrong.

Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Thierno Barry.

Quote: Newcastle favorito secondo i principali bookmaker

Le quote dei bookmaker lasciano pochi dubbi sull’inerzia della sfida di sabato: William Hill quota la vittoria interna dei Magpies a 1.70, con il pareggio fissato a 3.80 e il successo ospite degli uomini di Liverpool a 4.40.

Anche Bet365 conferma la fiducia nei padroni di casa, che vengono proposti a 1.70, a fronte di un pareggio a 4.00 e una vittoria esterna a 4.75. L’anima irlandese del St. James' Park sembra dunque il vero vantaggio per il Newcastle, ma la Premier insegna a diffidare dei pronostici troppo semplici.

Le statistiche dei protagonisti: Gordon il faro, Barry e Ndiaye speranze Everton

Anthony Gordon, 24 anni e autore di una stagione di grande maturità offensiva, è il faro creativo dei Magpies: nelle 21 presenze di campionato, il fantasista di Liverpool ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in 1396 minuti, confermandosi spesso decisivo con i suoi 27 tiri (13 nello specchio) e ben 22 passaggi chiave.

La sua media di 7 in pagella racconta di un giocatore finalmente continuo anche dal punto di vista fisico. Colpisce, inoltre, la sua intraprendenza nel dribbling, con ben 59 tentativi e 27 riusciti, mentre a livello di duelli Gordon è spesso protagonista (77 vinti su 166) e attira su di sé molte attenzioni (28 falli subiti). Attenzione però alla sua irruenza: 3 gialli e un rosso in stagione.

Joseph Willock, centrocampista dinamico, ha faticato a trovare continuità: in 16 apparizioni, di cui solo 6 da titolare, non è ancora riuscito a sbloccarsi a livello realizzativo, né a firmare assist. Ha però garantito contributo in costruzione (180 passaggi, 5 chiave) e recupero palla con 15 tackle e 70 duelli disputati.

Sul fronte esterni offensivi, Anthony Elanga (23 anni) sta ancora cercando il primo gol con il Newcastle, pur offrendo 1 assist e risultando spesso una soluzione offensiva grazie ai suoi 13 passaggi chiave e ai 33 tentativi di dribbling (8 riusciti). Nei duelli aerei e fisici ha vinto 41 situazioni su 109, con una media voto di 6.57.

Sul lato Everton, i fari sono puntati su Thierno Barry, 23 anni, uno degli attaccanti più utilizzati dai Toffees: dalle 27 presenze stagionali ha raccolto 5 reti e 24 tiri (9 nello specchio), sebbene spesso chiamato a battagliare anche in fase di ripiego (310 duelli affrontati, 120 vinti), che ne fa un centravanti di fatica e sacrificio. Nel ruolo di incursore offensivo, anche se penalizzato da una tendenza agli interventi fallosi (34 falli commessi), Barry è stato comunque fondamentale per la manovra dell’Everton.

Alle sue spalle si muove Iliman Ndiaye, trequartista franco-senegalese da 5 reti e 2 assist in 21 partite, impreziosite da 45 dribbling riusciti su 90 tentativi e 21 passaggi chiave. Ndiaye offre dinamismo e fantasia con una presenza imponente in fase di rottura: 48 tackle e 127 duelli vinti su 275, oltre ad aver procurato anche 2 rigori messi a segno. E poi l’ultima scommessa di Sean Dyche, il giovanissimo Harrison Armstrong, 18 anni: per lui già 9 presenze (6 da titolare) per un totale di 486 minuti e 33 duelli vinti, numeri che raccontano di una crescita lenta ma costante tra i professionisti inglesi.