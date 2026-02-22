Tutte le attenzioni della ventitreesima giornata di Ligue 1 si spostano sulla Costa Azzurra, dove il Nizza ospita il Lorient all’Allianz Riviera sabato 22 febbraio alle ore 17:15. Le due formazioni, separate da ambizioni e momenti stagionali differenti, si sfideranno in una gara che promette scintille: i rossoneri guidati da Farioli vogliono confermare le proprie aspirazioni europee. I bretoni, invece, cercano punti preziosi per uscire dalle acque agitate della seconda metà di classifica. Il teatro è quello elegante e moderno di Nizza, dove entrambe le squadre cercheranno di scendere in campo con la migliore formazione disponibile per dare spettacolo davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni: Cho e Pagis guidano la caccia al gol

Tatticismi e talenti non mancano nella formazione annunciata dai tecnici. Il Nizza dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1: Maxime Dupe tra i pali, linea difensiva composta da Jonathan Clauss, Kojo Peprah Oppong, il veterano Dante e Ali Abdi; in mezzo al campo agiranno Morgan Sanson e Charles Vanhoutte, con Tom Louchet, Sofiane Diop e Mohamed-Ali Cho a dare fantasia e sostegno all'unica punta Isak Jansson.

Il Lorient di Le Bris risponde con il 3-4-2-1 tanto caro alla tradizione del club bretone: davanti a Yvon Mvogo opereranno Igor Silva, Montassar Talbi e Darlin Yongwa; sulle fasce Theo Le Bris e Arsene Kouassi, mediani Noah Cadiou e Laurent Abergel.

In avanti, spazio alla fantasia e rapidità di Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis dietro la punta Bamba Dieng.

Le quote dei bookmaker: Allianz Riviera fortino rossonero secondo gli analisti

La lavagna scommesse parla chiaro: il fattore campo dell'Allianz Riviera pende dalla parte dei rossoneri. Bwin quota la vittoria interna del Nizza a 2.10, il pareggio a 3.60 e il successo del Lorient a 3.30.

Simili indicazioni arrivano dagli operatori internazionali: William Hill vede il segno 1 a 2.05, la X a 3.30 e la vittoria ospite ancora a 3.30. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bet365, che offre il successo dei padroni di casa a 2.05, la divisione della posta a 3.60 e il colpo esterno del Lorient a 3.40. Nonostante la cautela dei quotisti, il Nizza resta favoritissimo per il colpo pieno davanti al proprio pubblico.

I protagonisti attesi: Cho in ascesa, Pagis bomber silenzioso

La carica offensiva del Nizza passa dai piedi di Mohamed-Ali Cho, attaccante classe 2004 in netta crescita.

In quattordici presenze stagionali, Cho ha già segnato 4 gol e regalato 2 assist, confermandosi attivo e imprevedibile sulla trequarti: su 13 conclusioni tentate, ben 7 hanno centrato lo specchio della porta. La sua capacità di saltare l’uomo (13 dribbling riusciti su 37) e le 16 occasioni chiave create testimoniano un dinamismo raro sulla scena della Ligue 1. Da rimarcare anche il gioco al servizio della squadra, con 270 passaggi totali e nessun cartellino inventariato, a conferma di grande pulizia tecnica.

La fantasia sulla trequarti rossonera sarà condivisa con Isak Jansson, attaccante svedese che, pur partendo spesso dalla panchina (10 subentri in 16 gare), ha dato buona profondità al reparto: 1 gol, 9 tiri nello specchio e 6 occasioni create sono il suo biglietto da visita dopo appena 548 minuti giocati.

Jansson offre alternative tattiche e può essere l’arma da sfruttare a partita iniziata.

Passando al Lorient, gli occhi sono puntati su Bamba Dieng, attaccante senegalese dalle qualità esplosive: in sole 10 apparizioni (5 da titolare) ha già realizzato 3 marcature e offerto un assist. Su 19 tiri scagliati, la metà ha sorvolato la linea di porta, segno di precisione negli ultimi sedici metri. I suoi 8 passaggi chiave e l’attitudine al sacrificio (24 duelli vinti su 58) completano il quadro.

Ma il vero pericolo per la retroguardia rossonera risponde al nome di Pablo Pagis. Il classe 2002 di Montbéliard si è già messo in luce come ariete principale degli arancioneri con 7 reti in 19 presenze. Autore di 30 tiri totali, Pagis garantisce pericolosità costante: l’unico rigore segnato, i 19 passaggi chiave e le 13 volte in cui ha superato il diretto avversario nei dribbling raccontano di un attaccante dotato di tecnica e freddezza. I suoi 1130 minuti giocati, spesso da titolare ma anche da subentrato, lo hanno reso imprescindibile nell’attacco bretone.