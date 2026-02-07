L’Allianz Riviera si prepara a indossare il vestito della festa per una delle sfide più sentite del panorama francese: il derby della Costa Azzurra tra Nizza e Monaco, in calendario sabato 8 febbraio alle ore 15:00. Sotto il sole invernale della riviera, le due formazioni cercheranno di imporre il proprio gioco e di conquistare tre punti preziosissimi per la Ligue 1 2025/26, giunta al suo ventunesimo turno. Chi avrà la meglio tra i padroni di casa, intenzionati a rilanciare le proprie ambizioni europee, e i monegaschi, lanciati nella corsa al vertice?

Le probabili formazioni di Nizza-Monaco: duello a specchio tra gioventù e talento

Il tecnico del Nizza dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 solido e compatto, pronto a sfruttare velocità e dribbling sulle corsie. Tra i pali è atteso Maxime Dupe, con la difesa composta da Clauss, Oppong, l’esperto Dante e Ali Abdi. In mediana spazierà il trio Vanhoutte, Sanson e Samed, mentre davanti toccherà a Mohamed-Ali Cho e Sofiane Diop sostenere la punta Elye Wahi, talento emergente dell’attacco rossonero.

Il Monaco, imbattibile in trasferta nelle ultime uscite, risponde con un 3-4-3 a trazione offensiva: Philipp Koehn tra i pali, retroguardia con Teze, Zakaria e Kehrer; Diatta e Ouattara sulle fasce, Coulibaly e Camara in mezzo al campo a cercare di accendere la fantasia di Akliouche e Golovin alle spalle di Biereth, punta centrale del tridente offensivo.

Quote Monaco favorito secondo William Hill

I bookmaker vedono gli ospiti del Principato con il favore del pronostico. William Hill quota la vittoria interna del Nizza a 3.00, il pareggio a 3.50 e il successo del Monaco a 2.10. Un dato che conferma le ambizioni elevate degli uomini in rosso-bianco, mentre il Nizza proverà a ribaltare i pronostici grazie allo spessore tecnico dei suoi gioielli.

I protagonisti: il talento di Diop e Cho, il peso di Golovin e Akliouche

Sofiane Diop, interno offensivo del Nizza, sta vivendo una stagione di conferme.

Con 19 presenze e 15 da titolare, ha già messo a referto 7 reti, 2 assist e ben 35 falli subiti, segno della costante attenzione che le difese rivali gli riservano. Il suo contributo si vede anche nei 500 passaggi complessivi e nelle 16 riuscite su 32 dribbling, numeri da vero regista avanzato.

Accanto a lui, Mohamed-Ali Cho in 13 gettoni ha segnato 4 reti e fornito 2 assist, rivelandosi una vera e propria scheggia impazzita in attacco. I suoi 12 tiri in porta su 36 tentativi di dribbling esaltano la sua capacità di creare la superiorità numerica, mentre le statistiche nei duelli vinti (47 su 121) ne testimoniano l’impatto nel gioco fisico.

Fari puntati anche su Elye Wahi, che nonostante solo quattro presenze ha già realizzato 3 gol, impressionando per la sua propensione a entrare subito nel vivo dell’area avversaria.

I suoi 7 tiri totali (5 nello specchio) in 279 minuti suggeriscono un istinto da terminale offensivo puro.

Sul fronte monegasco, Aleksandr Golovin è il motore della manovra. In 14 presenze (13 da titolare), il centrocampista russo ha firmato 2 gol e 2 assist ma è anche prezioso in fase difensiva, con 18 tackle e 16 intercetti. La sua abilità nei dribbling – 11 riusciti su 19 tentativi – e nelle palle filtranti (15 chiave su 411 passaggi) ne fanno un riferimento imprescindibile per i biancorossi.

Maghnes Akliouche, colonna del centrocampo del Monaco, si distingue invece per i suoi 4 gol e 2 assist in 19 apparizioni, abbinati a una presenza costante nella costruzione e nel recupero della palla: sono infatti 25 i tackle messi a segno e 62 i duelli vinti su 151, dati che confermano il suo ruolo di equilibratore nel 3-4-3 monegasco.

Tra i giovani talenti, da seguire l’attaccante Mika Biereth: il danese ha segnato 2 gol e regalato 2 assist in 18 partite, dimostrando di poter essere un fattore sia agendo da riferimento centrale, sia allargando il gioco ai compagni. I suoi 160 passaggi e i 14 chiave sottolineano una propensione non solo alla finalizzazione, ma anche alla rifinitura dell’azione offensiva.