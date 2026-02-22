Il City Ground si prepara a vivere una delle sfide più intriganti del 27° turno di Premier League: sabato 22 febbraio alle ore 15:00, il Nottingham Forest riceverà il Liverpool in casa propria. A caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali, le due squadre scenderanno in campo con motivazioni diverse ma ugualmente forti. Il Forest cerca un colpo per alimentare la corsa salvezza e dare un segnale a tutto il campionato, mentre i Reds puntano a restare incollati alle posizioni di vertice, spinti dalla classe di Salah e dalla solidità storica degli uomini di Klopp.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Liverpool

Entrambe le squadre sembrano intenzionate a puntare sul 4-2-3-1, modulo speculare che promette intensità e duelli a tutto campo.

Nottingham Forest (4-2-3-1): Stefan Ortega tra i pali, difesa composta da Ola Aina, Nikola Milenkovic, Morato e Neco Williams, il filtro di Sangare e Anderson in mediana, mentre sulla trequarti agiranno Hutchinson, Gibbs-White e Hudson-Odoi, a supporto dell’unica punta Lorenzo Lucca.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker è il punto fermo della porta, davanti a lui la difesa con Curtis Jones, Konaté, Van Dijk e Robertson, la cerniera centrale affidata a Gravenberch e Mac Allister. Dietro Ekitike, l’attacco sarà orchestrato dal trio Salah, Wirtz e Gakpo: tanta qualità e velocità per la manovra dei Reds.

Quote e favoriti: Liverpool lanciato secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse non hanno dubbi: gli uomini di Anfield sono chiaramente favoriti per il successo. William Hill quota il colpo esterno dei Reds a 1.80, con il pareggio fissato a 3.80 e la vittoria interna del Nottingham Forest a 3.90.

Parti simili anche per Bwin, che propone il successo Liverpool a 1.83, il pareggio a 3.80 e il Forest a 4.00. Bet365 si allinea con la quota di 1.80 sulla vittoria ospite, il segno X sale a 3.90 e la vittoria dei padroni di casa viene offerta a 4.10.

La pressione dell’etichetta da favorita pesa dunque sulle spalle di Salah e compagni, chiamati a confermare i pronostici su un campo ostico, dove il Forest spesso si esalta contro le big.

Statistiche chiave: Gibbs-White e Hutchinson guidano il Forest, Salah sempre decisivo nei Reds

Morgan Gibbs-White, classe 2000, rappresenta la luce tecnica nella manovra dei Padroni di Casa.

In stagione, nelle 26 presenze (25 da titolare), è andato a segno sei volte e ha fornito due assist, oltre a vantare ben 912 passaggi giocati e 36 chiavi offensive create. La sua presenza tra le linee sarà fondamentale contro la retroguardia di Klopp. Il ragazzo di Stafford ama cercare la porta (39 tiri totali, 17 nello specchio) e si è guadagnato anche un rigore trasformato. Oltre alla vena offensiva, partecipa alla fase di sacrificio con 14 tackle portati e 10 intercetti, segno di una crescita completa.

Al suo fianco Omari Hutchinson, giovane attaccante di origini giamaicane, che quest’anno si è ritagliato uno spazio importante: 20 presenze, di cui la metà da titolare, un gol, tre assist e una capacità di saltare l’uomo superiore alla media (27 dribbling riusciti su 54 tentativi).

Con 344 passaggi e 25 chiavi di gioco, Hutchinson si candida ad ago della bilancia tra guizzi e verticalizzazioni nelle manovre del Forest.

Il Liverpool, invece, si presenta al City Ground forte dei numeri dei suoi uomini più rappresentativi. Mohamed Salah continua ad essere il faro offensivo dei Reds. Anche in una stagione complicata dagli impegni e dagli acciacchi, l’egiziano ha già messo insieme 18 presenze e 1537 minuti, con 4 gol e la bellezza di 6 assist. La sua impronta sulla produzione offensiva resta indelebile: sono 32 i tiri tentati (13 centrano la porta) e 41 passaggi chiave completati. Oltre alle reti, Salah sa lavorare oggi molto anche per la squadra, come testimoniano i 510 passaggi complessivi.

In avanti, Hugo Ekitike si è rivelato una freccia puntuale nello scacchiere di Liverpool: 10 centri in 23 partite, grazie anche a 43 tiri di cui quasi la metà nello specchio. Caparbio nei duelli (74 vinti su 196), abile nel dribbling (30 riusciti su 56 tentativi) e prezioso anche nel lavoro di raccordo con 2 assist e 16 chiavi di gioco, Ekitike si conferma uno degli attaccanti più letali dell’organico Klopp.