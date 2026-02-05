In casa Juventus si inizia a ragionare con sempre maggiore concretezza sulle strategie della prossima sessione di mercato estiva e, tra i temi più delicati sul tavolo della dirigenza, ci sarebbe anche uno insospettabile, quello relativo a Lois Openda. Secondo quanto filtra dagli ambienti bianconeri, il club starebbe già ipotizzando una sua eventuale cessione, una scelta che appare quasi paradossale, se si pensa che il classe 2000 è sbarcato a Torino appena sei mesi fa. Eppure, le difficoltà evidenti mostrate finora dall’ex Lipsia avrebbero acceso più di un campanello d’allarme alla Continassa.

Numeri deludenti e investimento pesante: Openda sotto esame

Le aspettative su Openda erano altissime, soprattutto alla luce dell’investimento complessivo che la Juventus si è impegnata a sostenere. In campo, però, il rendimento non ha rispettato le premesse. In 25 partite disputate tra campionato e Champions League, l’attaccante belga è riuscito a segnare soltanto 2 gol complessivi, uno per competizione. Un bottino decisamente povero per un giocatore chiamato a fare la differenza nel reparto offensivo e che, a conti fatti, finirà per costare oltre 40 milioni di euro. Numeri che pesano e che starebbero spingendo la dirigenza a interrogarsi sulla reale compatibilità del calciatore con il progetto tecnico bianconero.

Riscatto obbligatorio e concorrenza interna: il futuro è in bilico

Le difficoltà palesate dal centravanti belga, starebbero quindi spingendo la società a una riflessione profonda sul futuro dell’attaccante. Molto dipenderà dalla seconda parte di stagione e dalla capacità di Openda di invertire il trend negativo, ma il tempo a disposizione non è infinito. Inoltre, con il rientro di Dusan Vlahovic previsto per il mese di marzo, e la titolarità sempre più consolidata di Jonathan David, la concorrenza interna nel reparto offensivo sta aumentando sensibilmente, riducendo ulteriormente gli spazi per il belga. In questo contesto, l’ipotesi di una cessione estiva, anche a distanza di appena un anno dall’arrivo, non apparirebbe più un tabù ma una soluzione concreta per tutelare gli interessi economici e tecnici della Juventus.