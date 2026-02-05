Fabio Paratici è ufficialmente operativo come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. La sua nomina segna un ritorno in Italia dopo sei anni e un periodo di inibizione. Paratici ha iniziato il suo incarico presso il Rocco B. Commisso Viola Park, come comunicato ufficialmente dal club.

Il nuovo ruolo dirigenziale

La Fiorentina ha annunciato che Fabio Paratici è da oggi operativo come direttore sportivo. Il dirigente, precedentemente legato alla Juventus e al Tottenham, ha sottoscritto un contratto con la società viola con scadenza nel 2030. La sua presentazione ufficiale al pubblico è in programma per domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 13, presso il centro sportivo.

Il contesto dell'arrivo

Il ritorno di Paratici in Italia coincide con l'assunzione del ruolo di direttore sportivo alla Fiorentina, dopo la conclusione della sua esperienza in Premier League. La società ha manifestato grande soddisfazione per questa scelta, evidenziando come la sua esperienza e la sua visione strategica rappresentino un elemento di grande valore per il futuro del progetto sportivo del club.

Prime attività e dichiarazioni

Paratici ha raggiunto oggi il Viola Park, dove ha avuto modo di incontrare il direttore generale Alessandro Ferrari, dando formalmente inizio alla sua collaborazione con la Fiorentina. Il presidente Giuseppe B. Commisso ha espresso un caloroso benvenuto a Paratici, definendo la sua competenza e prospettiva come un valore aggiunto fondamentale per il percorso che la società intende intraprendere.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 13. L'evento segnerà il debutto pubblico del nuovo direttore sportivo e offrirà l'opportunità di conoscere più da vicino le sue strategie e i suoi obiettivi per la Fiorentina.