Fiorentina beffata al Franchi: il Torino ha pareggiato 2-2 nel recupero, con un gol di Maripán al 94’ che ha gelato i viola. La squadra di casa era passata in vantaggio dopo aver subito la rete iniziale dei granata con Casadei, ma è stata raggiunta nel finale.

Cronaca della partita

Il Torino era passato in vantaggio al 26’ del primo tempo con un colpo di testa di Cesare Casadei, sfruttando una disattenzione difensiva. Nella ripresa, la Fiorentina ha reagito con determinazione. Al 51’, Manor Solomon ha siglato il pareggio con un tiro preciso nell’angolo alto.

Poco dopo, al 57’, Moise Kean ha completato la rimonta con un destro potente, su assist di Harrison. La vittoria sembrava ormai in pugno per i padroni di casa, ma al 94’ Guillermo Maripán ha siglato il gol del definitivo 2-2 con un colpo di testa su punizione, negando la vittoria alla Fiorentina.

Situazione in classifica

Il pareggio lascia la Fiorentina in una posizione complicata. La squadra, che aveva un disperato bisogno di punti dopo tre sconfitte consecutive, rimane in zona retrocessione con diciotto punti, affiancando il Lecce. Il Torino, al contrario, ottiene un punto prezioso che consente ai granata di allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Analisi del match

La Fiorentina ha dimostrato carattere nel corso della ripresa, ma è stata punita dalla reazione del Torino nei minuti conclusivi.

Il tecnico Vanoli ha visto sfuggire una vittoria che avrebbe potuto dare una spinta significativa alla sua squadra. Il Torino, d’altro canto, ha confermato la sua capacità di non mollare mai, trovando il pareggio in extremis.

In sintesi, una partita intensa e ricca di emozioni, con la Fiorentina che recrimina per i due punti persi nel finale e il Torino che celebra un punto guadagnato con tenacia e determinazione.