E’ fissata per domenica 15 febbraio, alle ore 15:00, allo Stadio Ennio Tardini di Parma la sfida tra i crociati gialloblù e l’Hellas Verona, valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2025/26. I padroni di casa rientrano nella massima serie con il vento in poppa e sognano tre punti preziosi per continuare la risalita, mentre gli scaligeri approdano in Emilia alla ricerca di un colpo da trasferta per blindare la propria posizione in classifica e tenere lontane le acque pericolose della zona bassa.

Le probabili formazioni di Parma-Verona: Bernabè dietro Pellegrino, ballottaggio Verona in attacco

Il tecnico Cuesta pensa al 4-4-1-1 per il suo Parma, con alcune novità interessanti: tra i pali ci sarà Corvi, davanti a lui Britschgi e Valeri sulle fasce, Delprato e Circati in mezzo. Sulle corsie di centrocampo Strefezza, alla prima maglia da titolare, e Sorensen, favorito su Oristanio. In mezzo spazio all’equilibrio di Nicolussi Caviglia e l’esperienza di Keita. Sulla trequarti agirà Bernabè, chiamato ad ispirare l’unica punta Pellegrino, terminale offensivo dei ducali. In panchina, pronti a subentrare, figurano Carboni, Ordonez, Ondrejka, Oristanio e il giovane Mikolajewski. Troilo, invece, sconta la squalifica.

Indisponibili Frigan, Suzuki, Ndiaye, Valenti, Almqvist ed Estevez.

L’Hellas Verona di Sammarco si presenta con il classico 3-5-2 che vede Montipò tra i pali e la difesa composta da Slotsager, Nelsson ed Edmundsson. Sugli esterni la spinta di Bradaric – anche se resta vivo il ballottaggio su Niasse – e Frese; nel cuore del gioco Serdar, Al-Musrati e Lovric. In avanti sarà Orban ad agire da riferimento con Bowie (preferito a Mosquera) pronto ad affiancarlo. Tra i gialloblù veneti, Suslov rimane fuori per infortunio, al pari di Bella-Kotchap, Belghali, Gagliardini, Valentini e Bernede. Nessuno squalificato.

Quote: Parma avanti secondo William Hill e Bet365, equilibrio tra X e 2

I principali bookmaker vedono chiaramente i padroni di casa favoriti, seppur con margini ridotti.

William Hill quota la vittoria interna del Parma a 2.30, il pareggio a 2.90, mentre il successo esterno del Verona è valutato a 3.25. Anche Bet365 si mantiene sulle stesse coordinate, affidando al successo interno la quota di 2.30, con il pari che si assesta a 3.00 e la vittoria ospite proposta a 3.50. Un quadro, dunque, che lascia pensare a una sfida aperta ma con i crociati leggermente avanti nei pronostici.

Bernabè e Pellegrino i fari di Parma, duello con Bradaric e Orban per l’Hellas

Il Parma si affida ad Adrián Bernabè: lo spagnolo classe 2001 ha disputato fin qui 24 presenze in campionato, 23 delle quali da titolare, con appena 1 subentro.

I numeri lo raccontano come faro del centrocampo: 909 passaggi completati, con 43 chiavi che si sono trasformate spesso in potenziali occasioni da gol. Bernabè ha segnato 2 reti e fornito un assist, completando 11 dribbling su 30 tentati e risultando molto presente anche in interdizione, con 26 contrasti e 11 intercetti. Interessante il dato relativo ai falli: solo 12 commessi contro 44 subiti, segno della sua intelligenza tattica in mezzo al campo. Nessun cartellino giallo finora sulla sua stagione italiana.

A guidare l’attacco ducale ci sarà Mateo Pellegrino: in 24 presenze ha timbrato il cartellino con 6 reti e 1 assist, risultando pericoloso con 37 tiri totali, 17 dei quali nello specchio della porta avversaria.

Con 155 duelli vinti su 365, l’attaccante argentino ha confermato una buona presenza fisica, impreziosita anche da 17 dribbling riusciti sui 30 tentati. Pellegrino è spesso chiamato al lavoro sporco, come testimoniano i 55 falli commessi e i 3 cartellini gialli rimediati.

Sull’altra sponda, l’Hellas si affida in fascia alla corsa di Domagoj Bradaric. Il laterale croato ha già totalizzato 19 presenze, 17 delle quali da titolare, e si distingue più per quantità che per la produzione offensiva: 411 passaggi completati, 16 chiavi, ma ancora nessuna rete o assist in stagione. In fase di non possesso garantisce impegno con 22 tackle e 6 intercetti, mentre nei duelli ha vinto la metà degli 78 ingaggi disputati.

Davanti, Gift Orban rappresenta il riferimento offensivo per i gialloblù veneti: 7 gol in 21 apparizioni, con 51 tiri totali e una discreta percentuale realizzativa. I suoi 14 dribbling riusciti su 27 tentativi fino ad ora in stagione offrono brio all’attacco, mentre i due gol realizzati su calcio di rigore ne certificano la freddezza nei momenti chiave.