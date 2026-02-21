Il sipario della 25ª giornata di Liga si apre all’Estadio de La Cartuja di Siviglia: venerdì 21 febbraio alle 16:15 il Real Betis riceve la visita del Rayo Vallecano. Una sfida che mette in palio punti cruciali per i verdiblancos nella corsa alle posizioni nobili della classifica, mentre i rayistas inseguono con il solito spirito da underdog. La cornice andalusa promette spettacolo fra due squadre dal DNA offensivo e interpreti capaci di accendere la contesa al primo sussulto.

Le probabili formazioni: Betis con il tridente, Rayo con de Frutos davanti

Si va verso un Betis collaudato nel 4-3-3: davanti ad Álavaro Valles, difesa formata da Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan e Ricardo Rodriguez. In mediana spazio alla qualità di Pablo Fornals e Marc Roca, con Álvaro Fidalgo a orchestrare il gioco centrale. Tridente offensivo affidato all’estro di Antony, alla rapidità di Ezzalzouli e alla fisicità di Bakambu, chiamato a guidare il reparto avanzato.

Il Rayo Vallecano risponde col 4-2-3-1: Augusto Batalla tra i pali; linea difensiva composta da Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy e Alfonso Espino. In mezzo mordente e geometria con Oscar Valentin e Gerard Gumbau. Sulla trequarti, un trio rapido e tecnico con Ilias Akhomach, Isi Palazon e Fran Perez, mentre punta centrale sarà Jorge de Frutos, tra i più proliferi finora per la banda di Vallecas.

Le quote: Real Betis favorito, Rayo cerca il colpo esterno

I bookmaker vedono i verdiblancos favoriti rispetto agli ospiti. Bwin quota il successo interno del Betis a 1.90, il pareggio a 3.50, mentre un blitz della Rayo Vallecano paga 4.10 volte la posta. Sulla stessa linea William Hill, che offre l’1 a 1.91, la X a 3.30 e il 2 a 4.00.

Secondo Bet365, invece, la vittoria di casa vale 1.90, il segno X 3.40 e la sorpresa biancorossa tocca quota 4.33.

Ezzalzouli la mina vagante del Betis, de Frutos stella del Rayo

Tra le file verdiblancas le attenzioni sono tutte su Abdessamad Ezzalzouli, autentico terminale di talento.

Nella Liga 2025 vanta già 15 presenze, 13 da titolare, e un bottino di 5 gol e 4 assist in 1143 minuti: letale in zona offensiva (31 tiri, 13 nello specchio), eccelle per vivacità nei duelli (113 vinti su 218) e nella capacità di saltare l’uomo (21 dribbling riusciti su 44 tentati). La sua propensione a guadagnarsi falli (43 subiti) e persino rigori (1 vinto) lo rende vero uomo in più dello scacchiere di mister Pellegrini.

È invece Jorge de Frutos l’uomo da tenere d’occhio tra i rayistas: l’attaccante spagnolo è andato a segno già 7 volte in questa stagione con Rayo Vallecano, sempre partendo da titolare (21 presenze, 1521 minuti), dimostrandosi incisivo sia per costanza che per fiuto del gol (15 tiri nello specchio su 26 tentativi).

A referto anche un assist e 3 rigori procurati, più una discreta presenza nei duelli (69 vinti su 166) e la tendenza ad attirare falli, 23 subiti.

Nel Betis occhi puntati anche su Cédric Bakambu: centravanti abituato a essere uomo-gol quando serve, in 10 apparizioni ha già timbrato 2 volte il cartellino pur non partendo spesso titolare (340 minuti in campo); numeri che raccontano di 13 tiri, 6 nello specchio e una discreta efficacia nei duelli (16 vinti su 34). Da non sottovalutare la freschezza che può dare a gara in corso.

Nel centrocampo del Rayo si fa largo la regolarità di Álvaro García: 23 presenze e 18 da titolare, condite da 3 reti, 4 assist e una generosa partecipazione alla manovra con 29 key pass all’attivo. Anche dal punto di vista difensivo non sfigura, con 20 tackle riusciti e 10 intercetti messi a referto.