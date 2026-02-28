Il grande calcio torna all'Estadio Santiago Bernabéu: lunedì 2 marzo, alle ore 21:00, il Real Madrid ospita il Getafe nella ventiseiesima giornata della Liga 2025/26. La sfida tra i blancos e gli azulones accende il lunedì sera madrileno con un match importante per la rincorsa dei padroni di casa verso la vetta, mentre i rivali cittadini cercano punti preziosi nella bagarre salvezza. L'atmosfera sarà quella delle grandi occasioni: al Bernabéu, la storia solitamente sorride ai padroni di casa che puntano ad allungare la striscia positiva e confermarsi padroni della capitale.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Getafe

Carlo Ancelotti dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-1-2, modulo solido e camaleontico capace di valorizzare il talento a disposizione dell'armata blanca. Davanti all'insuperabile Courtois, la linea difensiva sarà composta da Carvajal e Á.F. Carreras sulle corsie, con Rüdiger e Alaba in mezzo a blindare la porta. In cabina di regia, spazio al dinamismo di Valverde, Tchouameni e Camavinga, mentre il giovanissimo Arda Güler agirà tra le linee a cucire gioco e fantasia alle spalle di Brahim Díaz e Vinícius Júnior, attesi in avanti per prendersi la scena.

Il Getafe, guidato quest'anno dalla compattezza tipica delle piccole che non hanno paura di sporcare la gara, risponde con un prudente 5-3-2.

Davanti al portiere Soria, spazio a tre centrali – Duarte, Boselli, Zaid Romero – protetti sugli esterni da Femenia e Iglesias. In mezzo, il lavoro oscuro di Luis Milla, Mario Martin e Arambarri, pronti a fare filtro e tentare sortite in avanti. Il tandem Satriano-Luis Vázquez proverà a sorprendere la difesa dei blancos con ripartenze rapide ed energia.

Quote: blancos strafavoriti secondo i bookmaker

I principali bookmaker non lasciano spazio ai dubbi: il Real Madrid è nettamente favorito.

William Hill quota il successo interno a 1.29, il pareggio a 5.00 e l’impresa degli azulones addirittura a 11.00. Quote in linea anche su Bet365, che offre il segno 1 a 1.30, la X a 5.50 e un blitz ospite a 10.00. Numeri che raccontano un pronostico quasi scritto, almeno sulla carta: per il Getafe servirebbe un vero e proprio miracolo calcistico per uscire dal Bernabéu con punti in tasca.

Le statistiche dei protagonisti: dal talento puro di Vinícius e Güler alle speranze azulones

Vinícius Júnior è pronto a prendersi ancora il palcoscenico del Bernabéu.

Il brasiliano, autentico diamante offensivo dei blancos, arriva a questa sfida con 24 presenze in Liga, 21 delle quali da titolare, e 1858 minuti nelle gambe. I numeri raccontano di una minaccia costante per le difese avversarie: 51 tiri totali, 9 reti, 5 assist e 44 passaggi chiave. Vinícius si conferma anche tra i migliori dribblatori del campionato: ha tentato ben 130 dribbling, superando l’avversario in 56 occasioni e procurandosi 53 falli. Il suo apporto in fase realizzativa si sontua anche grazie ai 4 rigori conquistati (con 3 trasformazioni su 4 tentativi) e la sua media voto sfiora quota 7.4.

Arda Güler rappresenta la freschezza e la fantasia del nuovo Real Madrid. Il giovane turco ha già collezionato 25 apparizioni in questa Liga, partendo 20 volte titolare per un totale di 1614 minuti di gioco.

I suoi 3 gol e ben 7 assist testimoniano la capacità di incidere tra le linee, confermata anche dalle 56 occasioni create per i compagni. Impressionano i 18 dribbling riusciti su 30 tentativi e le 23 volte in cui è stato fermato fallosamente dagli avversari. Il suo contributo non manca anche in fase difensiva, con 30 tackle a segno e 8 intercetti.

Brahim Díaz, nonostante un impiego meno costante dal primo minuto (solo 3 gare dall'inizio sulle 17 totali), si è rivelato spesso decisivo da subentrante. Con 483 minuti, 4 assist e 12 passaggi chiave, la sua imprevedibilità negli ultimi metri risulta spesso un’arma in più per Ancelotti, così come l’abilità nei dribbling (9 riusciti su 15) a confermare una vivacità offensiva che può tornare utile specie nei finali di gara chiusi.

Il Getafe si aggrappa alla generosità del tandem offensivo. Martín Satriano, titolare fisso in 6 gare, si è distinto per l'intensità nei duelli: ben 91 disputati e 37 vinti, con 9 tiri tentati (6 nello specchio) che hanno prodotto un gol in 525 minuti complessivi. Accanto a lui, Luis Vázquez ha saputo essere concreto: 2 reti in 5 presenze da titolare con 399 minuti giocati, buona propensione a subire falli (15) e 26 duelli vinti su 54, segno di una certa presenza fisica nel cuore dell’area. Sia Satriano che Vázquez offrono una linea sottile di speranza per gli azulones, chiamati però a superare un autentico muro bianco.