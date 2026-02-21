Sarà la Reale Arena di San Sebastian a ospitare il confronto tra Real Sociedad e Real Oviedo, valido per la 25ª giornata della Liga 2025/26, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 14:00. Un venerdì pomeriggio di grande calcio basco-asturiano, con la Real alla ricerca di punti d’alta classifica e l’Oviedo deciso a piazzare il colpaccio esterno.

Le probabili formazioni: Oyarzabal guida la Real, Chaira e Viñas per l’Oviedo

Pillole dalle formazioni: Imanol Alguacil conferma un modulo a trazione anteriore per la sua Real Sociedad (4-4-1-1): in porta Alex Remiro, difesa con Aramburu, Jon Martin, Zubeldia e Aihen Muñoz.

Sulle corsie e in mediana spazio a Pablo Marin, Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera e Wesley, con Carlos Soler ad agire tra le linee dietro all’uomo simbolo Oyarzabal. Real Oviedo replica con il 4-2-3-1: saranno Aaron Escandell tra i pali, Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo e Javi Lopez in difesa. A centrocampo la diga sarà formata da Kwasi Sibo e il grande ex Santi Cazorla, mentre Haissem Hassan, Alberto Reina e Ilyas Chaira proveranno a innescare Federico Viñas in attacco. Una sfida tra consolidamento e voglia di sorprendere, con tanti volti noti tra Liga e Premier.

Quote: Real Sociedad largamente favorita contro l’Oviedo

Le lavagne dei bookmaker non lasciano spazio a dubbi e descrivono una Real Sociedad ampiamente avanti nei pronostici.

Bwin quota la vittoria casalinga degli uomini di Alguacil a 1.53, con il pareggio proposto a 3.90 e il successo esterno degli azules che vola a 6.75. William Hill avvicina la quotazione della Real a 1.55, la X a 3.80 e l’impresa asturiana a 6.00. Bet365, infine, offre l’1 addirittura a 1.50 mentre il successo ospite sale fino a 7.50. In poche parole, la Reale Arena sembra un fortino inespugnabile nelle attese di chi scommette – tocca ai ragazzi di Carrión sovvertire la logica del pronostico.

Oyarzabal e Guedes per la Real, Chaira e Viñas le frecce dell’Oviedo: le statistiche dei protagonisti

Non è solo la qualità generale della rosa a spingere la Real Sociedad in alto: c’è anche la griffe di Mikel Oyarzabal, autentico trascinatore quando il pallone pesa.

L’attaccante basco, con 21 presenze tutte da titolare in campionato, sta vivendo una stagione da protagonista: 10 gol (quattro dei quali dal dischetto), 3 assist, 439 passaggi distribuiti e ben 23 dribbling riusciti su 43 tentativi. Elemento totale in avanti, Oyarzabal non fa mancare il suo contributo anche in fase di pressione (97 duelli vinti su 235) e sa come farsi trovare pronto anche nei momenti chiave: su 47 tiri totali, 26 hanno trovato lo specchio.A dargli manforte c’è la duttilità di Gonçalo Guedes, a segno già 6 volte in appena 17 gare dal primo minuto (24 presenze complessive), capace di farsi ammonire poco (soltanto un giallo) e sempre pronto a sacrificarsi (19 tackle e 66 duelli vinti).

Il portoghese abbina intraprendenza (15 dribbling riusciti su 28) e precisione sotto porta, dimostrando di essere una delle armi a partita in corso per Alguacil.Occhi puntati anche sul lato Oviedo, dove l’estro di Ilyas Chaira passa dai guizzi palla al piede ai numeri da jolly offensivo: 3 reti, 1 assist, 20 dribbling riusciti in 68 tentativi e una presenza costante nelle zone di pericolo avversarie (29 tiri, 17 nello specchio). Chaira alterna generosità (29 tackle e 210 duelli affrontati) a un certo nervosismo (1 rosso, 1 rigore conquistato e tanta grinta a metà campo).Per gli azules, però, le speranze di colpaccio poggiano sul fiuto di Federico Viñas: l’attaccante uruguaiano, in 19 partite (14 da titolare), ha già segnato 3 reti e fornito un assist, risultando fondamentale anche nel gioco di sponda (131 duelli vinti su 254).

La tenuta fisica e la capacità di farsi valere nel corpo a corpo fanno di Viñas il riferimento della manovra, anche se la gestione dei cartellini resta un punto d’attenzione (già 3 gialli, 1 doppio giallo e 2 cartellini rossi in stagione).