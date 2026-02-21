Luci accese sullo Stadio Olimpico per il posticipo del 26° turno di Serie A: la Roma di Gasperini ospita la Cremonese di Davide Nicola domenica 22 febbraio alle 20:45. I giallorossi, spinti dal pubblico amico e dai favori del pronostico, cercano punti pesanti per restare agganciati al treno europeo. Perché seguire questa sfida? La Roma vuole confermare il momento e sfruttare le qualità balistiche di Malen; la Cremonese, invece, si aggrappa all’esperienza di Vardy per riscrivere almeno in parte le gerarchie del campionato.

Probabili formazioni: Malen guida la Roma, Vardy a rischio riposo

ROMA (3-4-2-1): Svilar tra i pali; difesa con Ghilardi, Ndicka e Hermoso, con l’ex Atletico recuperato e possibile titolare. Sulle corsie esterne Celik e Tsimikas (in ballottaggio con Wesley), in mediana Cristante e Koné, mentre sulla trequarti Pellegrini resta una certezza insieme a uno tra Soulé (favorito) e Zaragoza. In attacco la freccia olandese Malen parte dal primo minuto, pronto a sfruttare ogni occasione. In panchina mancano Dovbyk e possibili forfait dell’ultimo minuto riguardano El Shaarawy e Ferguson.

CREMONESE (3-5-2): Davide Nicola orientato su Audero in porta, retroguardia composta da Terracciano, Baschirotto e Luperto, con Barbieri e Pezzella (ballottaggio con Floriani) larghi.

In mezzo si contendono il posto Payero e Bondo, insieme a Thorsby e Maleh. Davanti gioca Djuric, reduce da numeri solidi da subentrante: al suo fianco ballottaggio aperto, Vardy potrebbe lasciare spazio a Bonazzoli, in caso contrario sarà l’attaccante britannico a guidare il reparto. Out Collocolo, rientri previsti a breve per Faye e Ceccherini.

Quote: favorita ampia la Roma secondo i maggiori bookmaker

I numeri danno ragione ai giallorossi: Bwin quota l’1 a 1.39, il pari a 4.60 e il blitz grigiorosso a 8.50.

William Hill e Bet365 ribadiscono fiducia alla banda Gasperini: rispettivamente, la vittoria interna è fissata a 1.36, il pareggio a 4.50 e il colpaccio ospite varia tra 8.50 e 10.00 per Bet365. Un margine che rispecchia il differente momento di forma delle due squadre e la forza della Roma tra le mura amiche, dove il pubblico spinge sempre con calore olimpico.

Statistica in campo: Malen letale, Soulé versatile, Djuric mastino, Vardy guida d’esperienza

Donyell Malen si sta dimostrando una delle carte più brillanti nella faretra offensiva di Gasperini: nelle prime 5 presenze in giallorosso, tutte da titolare, l’olandese ha già timbrato il cartellino 5 volte in 391 minuti.

Un impatto devastante grazie anche ai 16 tiri tentati, di cui 10 nello specchio, e una precisione balistica che impreziosisce l’attacco della Lupa. Malen partecipa attivamente anche al gioco corale, con 50 passaggi effettuati e ben 17 dribbling tentati (7 riusciti), segno della volontà di incidere anche palla al piede.

Matías Soulé, altro uomo chiave nel mosaico offensivo romanista, gioca con continuità e lucidità: 25 apparizioni complessive, 21 da titolare, e 6 gol messi a referto insieme a 4 assist. Il talento argentino ama puntare l’uomo (75 dribbling provati, 27 riusciti) e sa rendersi pericoloso anche come suggeritore, con 34 passaggi chiave e 31 falli subiti, risultando spesso difficile da arginare per le difese avversarie.

La Cremonese si aggrappa invece all’esperienza e alla fisicità di Milan Djuric: dopo una stagione da subentrante al Parma (12 apparizioni, 101 minuti totali), l’attaccante bosniaco ha trovato un miglior minutaggio nelle prime uscite in grigiorosso, collezionando 3 presenze e 141 minuti, mettendo in mostra solidità nei duelli (25 vinti su 30 affrontati) e una buona capacità di legare il gioco (51 passaggi completati).

Infine Jamie Vardy, il bomber britannico della Cremonese, porta in dote esperienza e fiuto del gol: 21 presenze, quasi tutte nell’undici iniziale, per 5 reti e un assist in 1667 minuti, con una percentuale realizzativa pari ai migliori attaccanti della fascia salvezza. Vardy non lesina energia nei duelli (71 vinti su 176) e si fa sentire nella manovra corale, con 239 passaggi e 13 filtranti vincenti, confermandosi ancora fattore a dispetto dei 38 anni compiuti.