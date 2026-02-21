Luci accese sullo Stadio Olimpico per il posticipo del 26° turno di Serie A: la Roma di Gasperini ospita la Cremonese di Davide Nicola domenica 22 febbraio alle 20:45. I giallorossi, spinti dal pubblico amico e dai favori del pronostico, cercano punti pesanti per restare agganciati al treno europeo. Perché seguire questa sfida? La Roma vuole confermare il momento e sfruttare le qualità balistiche di Malen; la Cremonese, invece, si aggrappa all’esperienza di Vardy per riscrivere almeno in parte le gerarchie del campionato.

Probabili formazioni: Malen guida la Roma, Vardy a rischio riposo

ROMA (3-4-2-1): Svilar tra i pali; difesa con Ghilardi, Ndicka e Hermoso, con l’ex Atletico recuperato e possibile titolare. Sulle corsie esterne Celik e Tsimikas (in ballottaggio con Wesley), in mediana Cristante e Koné, mentre sulla trequarti Pellegrini resta una certezza insieme a uno tra Soulé (favorito) e Zaragoza. In attacco la freccia olandese Malen parte dal primo minuto, pronto a sfruttare ogni occasione. In panchina mancano Dovbyk e possibili forfait dell’ultimo minuto riguardano El Shaarawy e Ferguson.

CREMONESE (3-5-2): Davide Nicola orientato su Audero in porta, retroguardia composta da Terracciano, Baschirotto e Luperto, con Barbieri e Pezzella (ballottaggio con Floriani) larghi.

In mezzo si contendono il posto Payero e Bondo, insieme a Thorsby e Maleh. Davanti gioca Djuric, reduce da numeri solidi da subentrante: al suo fianco ballottaggio aperto, Vardy potrebbe lasciare spazio a Bonazzoli, in caso contrario sarà l’attaccante britannico a guidare il reparto. Out Collocolo, rientri previsti a breve per Faye e Ceccherini.

Quote: favorita ampia la Roma secondo i maggiori bookmaker

I numeri danno ragione ai giallorossi: Bwin quota l’1 a 1.39, il pari a 4.60 e il blitz grigiorosso a 8.50.

William Hill e Bet365 ribadiscono fiducia alla banda Gasperini: rispettivamente, la vittoria interna è fissata a 1.36, il pareggio a 4.50 e il colpaccio ospite varia tra 8.50 e 10.00 per Bet365. Un margine che rispecchia il differente momento di forma delle due squadre e la forza della Roma tra le mura amiche, dove il pubblico spinge sempre con calore olimpico.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
25
20
1
4
60 / 21
39
61
W
W
W
W
W
2
Milan
25
15
9
1
41 / 19
22
54
D
W
W
D
W
3
Napoli
25
15
5
5
38 / 25
13
50
D
W
W
L
W
4
Roma
25
15
2
8
31 / 16
15
47
D
W
L
D
W
5
Juventus
25
13
7
5
43 / 23
20
46
L
D
W
W
L
6
Como
25
11
9
5
39 / 19
20
42
D
L
D
W
W
7
Atalanta
25
11
9
5
34 / 21
13
42
W
W
D
W
D
8
Bologna
25
9
6
10
34 / 32
2
33
W
L
L
L
L
9
Lazio
25
8
9
8
26 / 25
1
33
L
D
W
D
L
10
Sassuolo
25
9
5
11
29 / 35
-6
32
W
L
W
W
L
11
Udinese
25
9
5
11
28 / 38
-10
32
L
L
W
W
L
12
Parma
25
7
8
10
18 / 31
-13
29
W
W
L
L
D
13
Cagliari
25
7
7
11
28 / 35
-7
28
L
L
W
W
W
14
Torino
25
7
6
12
25 / 44
-19
27
L
D
W
L
L
15
Genoa
25
5
9
11
29 / 37
-8
24
D
L
L
W
D
16
Cremonese
25
5
9
11
21 / 33
-12
24
D
L
L
L
D
17
Lecce
25
6
6
13
17 / 31
-14
24
W
W
L
D
L
18
Fiorentina
25
4
9
12
29 / 39
-10
21
W
D
L
L
W
19
Pisa
25
1
12
12
20 / 42
-22
15
L
D
L
L
D
20
Verona
25
2
9
14
19 / 43
-24
15
L
D
L
L
D

Statistica in campo: Malen letale, Soulé versatile, Djuric mastino, Vardy guida d’esperienza

Donyell Malen si sta dimostrando una delle carte più brillanti nella faretra offensiva di Gasperini: nelle prime 5 presenze in giallorosso, tutte da titolare, l’olandese ha già timbrato il cartellino 5 volte in 391 minuti.

Un impatto devastante grazie anche ai 16 tiri tentati, di cui 10 nello specchio, e una precisione balistica che impreziosisce l’attacco della Lupa. Malen partecipa attivamente anche al gioco corale, con 50 passaggi effettuati e ben 17 dribbling tentati (7 riusciti), segno della volontà di incidere anche palla al piede.

Matías Soulé, altro uomo chiave nel mosaico offensivo romanista, gioca con continuità e lucidità: 25 apparizioni complessive, 21 da titolare, e 6 gol messi a referto insieme a 4 assist. Il talento argentino ama puntare l’uomo (75 dribbling provati, 27 riusciti) e sa rendersi pericoloso anche come suggeritore, con 34 passaggi chiave e 31 falli subiti, risultando spesso difficile da arginare per le difese avversarie.

La Cremonese si aggrappa invece all’esperienza e alla fisicità di Milan Djuric: dopo una stagione da subentrante al Parma (12 apparizioni, 101 minuti totali), l’attaccante bosniaco ha trovato un miglior minutaggio nelle prime uscite in grigiorosso, collezionando 3 presenze e 141 minuti, mettendo in mostra solidità nei duelli (25 vinti su 30 affrontati) e una buona capacità di legare il gioco (51 passaggi completati).

Infine Jamie Vardy, il bomber britannico della Cremonese, porta in dote esperienza e fiuto del gol: 21 presenze, quasi tutte nell’undici iniziale, per 5 reti e un assist in 1667 minuti, con una percentuale realizzativa pari ai migliori attaccanti della fascia salvezza. Vardy non lesina energia nei duelli (71 vinti su 176) e si fa sentire nella manovra corale, con 239 passaggi e 13 filtranti vincenti, confermandosi ancora fattore a dispetto dei 38 anni compiuti.
