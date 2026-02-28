Roma-Juventus si avvicina a grandi passi e si carica di aspettative e contraddizioni con il trascorrere delle ore. Alla vigilia del big match dell’Olimpico, in programma domenica sera, sono in molti a indicare la compagine capitolina come favorita, forte di un momento di forma brillante e di una continuità di risultati che ha rilanciato le ambizioni giallorosse. Sul fronte opposto, la Juventus arriva a questo appuntamento con diversi KO pesanti nelle ultime settimane e, soprattutto, 120 minuti logoranti disputati mercoledì scorso in Champions League contro il Galatasaray.

Eppure, un dato potrebbe riequilibrare lo scontro fra le due rivali, le assenze nel fronte offensivo in casa giallorossa.

Roma favorita, ma Gasperini deve reinventare l’attacco

Il momento psicologico sembra sorridere ai giallorossi, ma la formazione guidata da Gian Piero Gasperini si presenterà sul prato dell’Olimpico con un reparto offensivo profondamente rimaneggiato. Dei dieci giocatori potenzialmente disponibili in attacco, praticamente la metà non sarà della partita. Oltre al lungodegente Artem Dovbyk, ai box da tempo, e all’infortunato Evan Ferguson, Gasperini dovrà rinunciare anche a Matías Soulé, grande ex della sfida, e con ogni probabilità a Stephan El Shaarawy, ancora alle prese con una lunga infiammazione al tendine che ne ha rallentato il recupero.

Una situazione che costringe l’allenatore a ridisegnare l’assetto offensivo, nonostante l’importanza della posta in palio e il sostegno di un Olimpico pronto a spingere la squadra.

Dybala in dubbio, spazio a Malen e soluzioni alternative

A complicare ulteriormente i piani giallorossi c’è anche il punto interrogativo legato a Paulo Dybala. La stella della Roma è alle prese con un fastidio al ginocchio che lo tiene fermo ormai da un mese e la sua presenza resta fortemente in dubbio. Proprio per questo Gasperini potrebbe affidarsi ancora una volta al totem offensivo Donyell Malen, chiamato a reggere il peso dell’attacco in una gara ad altissima intensità. Alle sue spalle dovrebbe agire Lorenzo Pellegrini, nuovamente adattato in posizione avanzata sul centrosinistra, mentre sulla corsia opposta il ballottaggio è aperto tra Bryan Zaragoza e Venturino, con lo spagnolo leggermente favorito per esperienza e continuità.

In questo contesto, il pronostico favorevole alla Roma convive con incognite evidenti. La Juventus, pur stanca e reduce da settimane difficili, resta un avversario capace di colpire anche nelle condizioni più complicate. Ed è proprio questo mix di certezze e dubbi a rendere il big match dell’Olimpico una sfida tutta da decifrare.