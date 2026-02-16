Dall’infermeria di Trigoria arrivano finalmente segnali incoraggianti e l’ambiente della Roma può tirare un sospiro di sollievo. Dopo ore di apprensione e timori legati agli infortuni, la giornata di oggi ha restituito buone notizie sia allo staff tecnico sia ai tifosi giallorossi, che attendevano con ansia gli esiti degli esami clinici di alcuni elementi chiave della rosa. In particolare, l’attenzione era concentrata sulle condizioni di Wesley e di Paulo Dybala, due elementi cardine per il gioco di Gasperini.

Sospiro di sollievo per Wesley: niente lesioni gravi alla caviglia

L’attesa maggiore riguardava Wesley, terzino brasiliano costretto ad abbandonare il campo nel corso di Napoli-Roma, terminata sul punteggio di 2-2. L’esterno giallorosso era rimasto vittima di un duro intervento alla caviglia da parte di Amir Rrahmani, episodio che aveva immediatamente fatto temere il peggio. Wesley era uscito dal terreno di gioco sorretto da due membri dello staff medico e con una vistosa applicazione di ghiaccio, mentre la sua espressione non lasciava presagire nulla di buono. Gli esami strumentali svolti oggi, però, hanno escluso lesioni serie, riportando serenità a Trigoria. A confermarlo è stato lo stesso calciatore, che attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto rassicurare tutti: “Grazie a Dio nulla di grave.

Grazie a tutti per i messaggi”. Parole semplici, ma sufficienti a far tirare un sospiro di sollievo a migliaia di tifosi. In via precauzionale, la sua presenza nella prossima sfida contro la Cremonese resta in dubbio, ma la Roma potrebbe riaverlo realisticamente a disposizione per il big match contro la Juventus, in programma il primo marzo allo Stadio Olimpico.

Anche Dybala sorride: stop lieve e rientro vicino

Buone notizie arrivano anche sul fronte Dybala, grande assente della gara del Maradona. L’argentino aveva dato forfait a causa di una riacutizzazione del problema al ginocchio che lo tormenta da diverse settimane, facendo scattare nuovamente l’allarme tra i tifosi. Gli accertamenti hanno però chiarito che si tratta soltanto di una lieve infiammazione, nulla che possa compromettere il prosieguo della stagione.

L’obiettivo dello staff medico giallorosso è ora quello di gestire con attenzione il suo rientro, evitando forzature inutili. La sua presenza contro la Cremonese non è da escludere, anche se una decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso della gara.