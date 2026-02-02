La mancata cessione di Alessio Romagnoli all'Al-Sadd ha mandato su tutte le furie il patron della S.S. Lazio Claudio Lotito. Quest'ultimo infatti, sarebbe furioso con il difensore romano al punto che starebbe meditando di prendere dei provvedimenti nei confronti del calciatore. Il trasferimento del giocatore sembrava essere ad un passo, ma all'ultimo è saltato proprio per il "no" di Romagnoli.

I motivi del mancato trasferimento di Romagnoli

Sabato, alle 19:00, si è chiusa la sessione invernale di mercato in Qatar. Fino a quel momento sembrava che la trattativa per il trasferimento di Romagnoli fosse in dirittura d'arrivo, tanto che il club allenato da Roberto Mancini aveva alzato l'offerta a 10 milioni proprio come richiesti dal presidente Lotito.

Il difensore biancoceleste all'ultimo avrebbe detto "no" al trasferimento per un motivo ben preciso: Lotito avrebbe chiesto a Romagnoli di rinunciare alle ultime tre mensilità per un totale di 600 mila euro.

A differenza di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, Romagnoli avrebbe detto no e quindi i contatti col club qatariota si sono interrotti. In seguito al gesto del calciatore, Claudio Lotito sarebbe andato su tutte le furie tanto che anche nella giornata di domenica 1° febbraio si sarebbe diretto a Formello furioso. A tal proposito il presidente della Lazio starebbe valutando dei provvedimenti disciplinari nei confronti del 31enne, tanto che il ds Fabiani starebbe mediando tra le due parti per evitare evitare la rottura definitiva.

Acquisti e cessione della Lazio

Il calciomercato italiano chiude alle 20:00 di lunedì 2 febbraio.

Per quanto riguarda la Lazio, tra le cessioni figurano i nomi di Castellanos (West Ham), Mateo Guendouzi (Fenerbahce), Vecino (Celta Vigo). Tra gli acquisti ci sono: Ratkov (Salisburgo), Taylor (Ajax), Motta (Reggiana), Daniel Maldini (Atalanta), Przyborek (Pogon).

I biancocelesti con l'addio in extremis di Matias Vecino hanno offerto 30 milioni per Frattesi, ma l'Inter ha rifiutato. Inoltre si trattano Pedraza che ha già firmato un pre-contratto per giugno e Diogo Leite (Union Berlino).

Prosegue la protesta dei tifosi

Intanto i tifosi biancocelesti continuano a protestare contro la dirigenza. Dopo il mercato deludente i giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere al presidente Lotito di farsi da parte (petizione che ha raggiunto oltre 30 mila firme). Il tifo organizzato ha anche deciso di lasciare lo stadio vuote nella partita di venerdì 30 gennaio tra Lazio e Genoa. Stando a quanto riportato dai tifosi, la protesta proseguirà ad oltranza.