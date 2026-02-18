Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato su Youtube il 5 a 2 incassato dalla Juventus in Champions League nell'andata dei sedicesimi di finale con il Galatasaray: "Parliamoci chiaro, si tratta per la Juventus di una figuraccia storica e di una sconfitta difficilmente rimediabile al ritorno il 5-2 subito dal Galatasaray. I miracoli possono anche accadere, ma per quello che si è visto in Turchia per la Juventus sarà un'impresa passare il turno e quindi non decretare quello che sarebbe un fallimento, almeno a livello internazionale".

Sabatini: 'La Juventus fra un tempo e l'altro è completamente cambiata'

Ancora Sabatini: "La Juventus è cambiata nella ripresa, dopo un primo tempo in cui aveva giocato bene e aveva chiuso in vantaggio 2-1 grazie alla doppietta del resuscitato Koopmeiners, eroe per caso, ma comunque straordinario protagonista nel primo tempo. Poi nella ripresa è cambiato tutto, un po' perché sul finale del primo tempo si era fatto male Bremer, sostituito da Gatti, ma soprattutto perché al posto di un Cambiaso, che era molto propositivo in fase offensiva ma un po' in difficoltà in quella difensiva, Spalletti ha messo dentro Cabal che ha fatto più danni di tutti della grandine".

Il giornalista ha proseguito: "Si è fatto buttar fuori la Juventus in 10 uomini, ha subito il pareggio, ha subito il 3-2 e poi il 4-2 e poi alla fine il 5-2, sempre dando l'impressione di non rendersi conto che a Istanbul, in quel momento, era il caso anche di difendere con le unghie, con i denti, con il cuore, con l'orgoglio in tutti i modi, anche una sconfitta con uno massimo due gol di eh disavanzo.

Ecco, questo alla Juventus non è riuscito".

Infine Sabatini ha concluso: "Poi ci sono delle immagini per cui Kelly prova a far la giocata, Thuram l'appoggia dietro, quindi sembra che la richiesta di Spalletti sia quella di partire dal basso. No, non è evidentemente così e quindi non dobbiamo commettere noi opinionisti l'errore di etichettare come volontà del toscano quelli che sono errori individuali di giocatori, che per me, non sono alla di una Juventus di un certo tipo".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "4 goal subito in 45 minuti....neanche il Pescara avrebbe fatto questa figura col Galatasaray. Questi giocatori, tranne qualcuno, non sono da Serie A" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Cabal allucinante, ho alle spalle 30 anni di partite, non ho mai visto una roba del genere".