Il sindaco Beppe Sala è stato intercettato da alcuni cronisti nel corso della triennale di Milano e alla domanda sulle tante polemiche che si sono accese a seguito della simulazione perpetrata da Alessandro Bastoni ai danni di Pierre Kalulu ha detto: "Certamente Bastoni ha sbagliato, poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto delle simulazioni incredibili. Ci sono filmati in giro di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili e che adesso fanno i censori".

Il sindaco Sala invita alla calma

Sala ha poi ammesso con trasparenza il proprio coinvolgimento emotivo nella vicenda, in quanto tifoso dell’Inter.

Pur riconoscendo questa inclinazione personale, il sindaco invita tuttavia alla moderazione nei giudizi e nei toni, sottolineando come il dibattito pubblico, soprattutto sui social network, stia degenerando in forme di rabbia e aggressività che producono effetti negativi e sproporzionati rispetto ai fatti.

Nel merito dell’episodio, il sindaco non nega l’evidenza dell’errore commesso sulla simulazione di Alessandro Bastoni, osservando come lo stesso calciatore ne sia pienamente consapevole. Sala evidenzia infatti le qualità umane e intellettuali del giocatore, definendolo una persona lucida e responsabile, in grado di comprendere la portata del proprio comportamento senza necessità di ulteriori campagne di stigmatizzazione.

Infine, Sala si sofferma sul contesto sportivo cittadino, esprimendo soddisfazione per la competizione ai vertici del campionato che coinvolge le squadre milanesi. La presenza di una lotta per lo scudetto che vede Milano protagonista rappresenta, a suo giudizio, un elemento positivo e stimolante per la città, capace di rafforzarne la centralità sportiva e l’entusiasmo collettivo.

Rampulla: 'I simulatori ci sono sempre stati, ora servono punizioni'

Di quanto accaduto con Bastoni ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Michelangelo Rampulla: "La simulazione c'è sempre stata. Per debellare questa situazione, quella plateale deve essere sanzionata con un mese di squalifica. Si ripercuote così sul giocatore e sul club. Anche la società perde ed è invogliata a non far simulare un calciatore. Quando arrivi a un certo punto come questo, vuol dire che sei arrivato al limite".