Luci accese sul MAPEI Stadium di Reggio Emilia, dove domenica 8 febbraio alle ore 18:00 il Sassuolo ospiterà l’Inter per la ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26. I neroverdi di Grosso sfidano i nerazzurri, che arrivano galvanizzati dagli ultimi impegni e pronti a difendere il proprio ruolo di pretendenti scudetto. Il palcoscenico emiliano si prepara a una gara che vede la squadra di Chivu partire ampiamente con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-3: Muric tra i pali; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig a comporre la linea di difesa; in mezzo spazio a Thorstvedt, il veterano Matic e Koné, col giovane canadese tra i più in forma.

Berardi sarà la solita freccia sulla destra a supporto di Pinamonti (tenuto d’occhio anche per una possibile staffetta con Nzola) e Laurienté.

Dall’altra parte l’Inter si presenterà con il 3-5-2 di Chivu, che torna a puntare sui titolarissimi dopo le rotazioni di Coppa Italia. Sommer confermato tra i pali, pacchetto difensivo con Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie esterne Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo Sucic, Zielinski e Mkhitaryan avranno il compito di orchestrare la manovra. In avanti, capitan Lautaro affiancato dal giovane P. Esposito. Tra i nerazzurri, ancora ai box Dumfries, in dubbio invece Calhanoglu e Barella.

Quote: nerazzurri nettamente avanti

I bookmaker non hanno dubbi nel segnalare i nerazzurri come chiari favoriti: William Hill quota infatti la vittoria dell’Inter in trasferta a 1.44, contro il 6.00 riservato ai padroni di casa e il 4.20 per il pareggio.

Il distacco tra le quote fotografa il diverso stato di forma e il potenziale sulla carta delle due rose, con i ragazzi di Chivu che possono approfittare del momento di qualche incertezza in casa emiliana.

Statistiche giocatori: i fari e le sorprese

Tra i padroni di casa, gli occhi sono puntati su Ismaël Koné, centrocampista canadese duttile e moderno, che ha già collezionato 20 presenze e 4 gol in stagione.

Dalla mediana Koné ha offerto freschezza e inserimenti, testimoniati anche dai 584 passaggi completati, 17 chiave e 18 dribbling riusciti su 27 tentati. Un profilo che mister Grosso sta valorizzando, malgrado il peso delle squalifiche (già un cartellino rosso e tre ammonizioni).

Armand Laurienté resta la mina vagante nel tridente neroverde: su 23 partite di Serie A, ha contribuito con 3 gol e 3 assist, 16 dei suoi 31 tiri hanno trovato lo specchio e la sua vivacità è confermata dai 50 dribbling tentati (15 portati a buon fine), anche se spesso sacrificato nei rientri difensivi (14 tackle e 24 falli commessi). Più altalenante la stagione di Andrea Pinamonti: 4 reti e 2 assist in 22 presenze, anche se numeri e feeling col gol lasciano la sensazione che l’attaccante debba ancora trovare una reale continuità sotto porta, vista anche la mole di conclusioni (37 totali, 19 nello specchio) e il pesante minutaggio (1753’).

Guardando tra le fila dell’Inter, a rubare la scena come spesso accade è Federico Dimarco: l’esterno sinistro si conferma ancora una volta ago della bilancia nel gioco nerazzurro, con 5 gol e 8 assist in 21 apparizioni. Le sue 60 chiavi create lasciano poco spazio ai dubbi circa il suo impatto offensivo. Impressionante anche la completezza della sua fase difensiva, con 33 tackle e 16 intercetti, che fanno di lui il vero equilibratore voluto da Chivu.

In attacco, Lautaro Martínez continua la sua marcia con 13 centri e 4 assist in 23 presenze: numeri da capitano vero, impreziositi dai 1860 minuti in campo e da una pericolosità cronica evidenziata da ben 31 tiri nello specchio e 16 dribbling riusciti.

A fianco dell’argentino scalpita Francesco Pio Esposito, classe 2005, che ha già messo insieme 3 gol e 3 assist in 21 uscite, pur essendo spesso impiegato dalla panchina. Il giovane attaccante nerazzurro ha mostrato presenza a livello di duelli (63 vinti su 130) e buona disciplina, nonostante l’intensità della sua presenza in campo e i parecchi falli subiti (32).