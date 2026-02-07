Luci accese sul MAPEI Stadium di Reggio Emilia, dove domenica 8 febbraio alle ore 18:00 il Sassuolo ospiterà l’Inter per la ventiquattresima giornata della Serie A 2025/26. I neroverdi di Grosso sfidano i nerazzurri, che arrivano galvanizzati dagli ultimi impegni e pronti a difendere il proprio ruolo di pretendenti scudetto. Il palcoscenico emiliano si prepara a una gara che vede la squadra di Chivu partire ampiamente con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il consueto 4-3-3: Muric tra i pali; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig a comporre la linea di difesa; in mezzo spazio a Thorstvedt, il veterano Matic e Koné, col giovane canadese tra i più in forma.

Berardi sarà la solita freccia sulla destra a supporto di Pinamonti (tenuto d’occhio anche per una possibile staffetta con Nzola) e Laurienté.

Dall’altra parte l’Inter si presenterà con il 3-5-2 di Chivu, che torna a puntare sui titolarissimi dopo le rotazioni di Coppa Italia. Sommer confermato tra i pali, pacchetto difensivo con Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle corsie esterne Luis Henrique e Dimarco, mentre in mezzo Sucic, Zielinski e Mkhitaryan avranno il compito di orchestrare la manovra. In avanti, capitan Lautaro affiancato dal giovane P. Esposito. Tra i nerazzurri, ancora ai box Dumfries, in dubbio invece Calhanoglu e Barella.

Italy Flag
Serie A
Giornata 24
06/02/2026 20:45
Verona
VS
Pisa
07/02/2026 18:00
Genoa
VS
Napoli
07/02/2026 20:45
Fiorentina
VS
Torino
08/02/2026 12:30
Bologna
VS
Parma
08/02/2026 15:00
Lecce
VS
Udinese
08/02/2026 18:00
Sassuolo
VS
Inter
08/02/2026 20:45
Juventus
VS
Lazio
09/02/2026 18:30
Atalanta
VS
Cremonese
09/02/2026 20:45
Roma
VS
Cagliari
18/02/2026 20:45
Milan
VS
Como

Quote: nerazzurri nettamente avanti

I bookmaker non hanno dubbi nel segnalare i nerazzurri come chiari favoriti: William Hill quota infatti la vittoria dell’Inter in trasferta a 1.44, contro il 6.00 riservato ai padroni di casa e il 4.20 per il pareggio.

Il distacco tra le quote fotografa il diverso stato di forma e il potenziale sulla carta delle due rose, con i ragazzi di Chivu che possono approfittare del momento di qualche incertezza in casa emiliana.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
23
18
1
4
52 / 19
33
55
W
W
W
W
D
2
Milan
23
14
8
1
38 / 17
21
50
W
D
W
W
D
3
Napoli
23
14
4
5
33 / 21
12
46
W
L
W
D
D
4
Juventus
23
13
6
4
39 / 18
21
45
W
W
L
W
W
5
Roma
23
14
1
8
27 / 14
13
43
L
D
W
W
W
6
Como
23
11
8
4
37 / 16
21
41
D
W
W
L
D
7
Atalanta
23
9
9
5
30 / 20
10
36
D
W
D
W
W
8
Lazio
23
8
8
7
24 / 21
3
32
W
D
L
W
D
9
Udinese
23
9
5
9
26 / 34
-8
32
W
W
L
D
W
10
Bologna
23
8
6
9
32 / 30
2
30
L
L
L
W
D
11
Sassuolo
23
8
5
10
27 / 29
-2
29
W
W
L
L
L
12
Cagliari
23
7
7
9
28 / 31
-3
28
W
W
W
L
D
13
Torino
23
7
5
11
22 / 40
-18
26
W
L
L
L
L
14
Genoa
23
5
8
10
27 / 34
-7
23
L
W
D
W
D
15
Cremonese
23
5
8
10
20 / 31
-11
23
L
L
D
L
D
16
Parma
23
5
8
10
15 / 30
-15
23
L
L
D
D
W
17
Lecce
23
4
6
13
13 / 30
-17
18
L
D
L
L
L
18
Fiorentina
23
3
8
12
25 / 36
-11
17
L
L
W
D
D
19
Pisa
23
1
11
11
19 / 40
-21
14
L
L
D
D
L
20
Verona
23
2
8
13
18 / 41
-23
14
L
L
D
L
L

Statistiche giocatori: i fari e le sorprese

Tra i padroni di casa, gli occhi sono puntati su Ismaël Koné, centrocampista canadese duttile e moderno, che ha già collezionato 20 presenze e 4 gol in stagione.

Dalla mediana Koné ha offerto freschezza e inserimenti, testimoniati anche dai 584 passaggi completati, 17 chiave e 18 dribbling riusciti su 27 tentati. Un profilo che mister Grosso sta valorizzando, malgrado il peso delle squalifiche (già un cartellino rosso e tre ammonizioni).

Armand Laurienté resta la mina vagante nel tridente neroverde: su 23 partite di Serie A, ha contribuito con 3 gol e 3 assist, 16 dei suoi 31 tiri hanno trovato lo specchio e la sua vivacità è confermata dai 50 dribbling tentati (15 portati a buon fine), anche se spesso sacrificato nei rientri difensivi (14 tackle e 24 falli commessi). Più altalenante la stagione di Andrea Pinamonti: 4 reti e 2 assist in 22 presenze, anche se numeri e feeling col gol lasciano la sensazione che l’attaccante debba ancora trovare una reale continuità sotto porta, vista anche la mole di conclusioni (37 totali, 19 nello specchio) e il pesante minutaggio (1753’).

Guardando tra le fila dell’Inter, a rubare la scena come spesso accade è Federico Dimarco: l’esterno sinistro si conferma ancora una volta ago della bilancia nel gioco nerazzurro, con 5 gol e 8 assist in 21 apparizioni. Le sue 60 chiavi create lasciano poco spazio ai dubbi circa il suo impatto offensivo. Impressionante anche la completezza della sua fase difensiva, con 33 tackle e 16 intercetti, che fanno di lui il vero equilibratore voluto da Chivu.

In attacco, Lautaro Martínez continua la sua marcia con 13 centri e 4 assist in 23 presenze: numeri da capitano vero, impreziositi dai 1860 minuti in campo e da una pericolosità cronica evidenziata da ben 31 tiri nello specchio e 16 dribbling riusciti.

A fianco dell’argentino scalpita Francesco Pio Esposito, classe 2005, che ha già messo insieme 3 gol e 3 assist in 21 uscite, pur essendo spesso impiegato dalla panchina. Il giovane attaccante nerazzurro ha mostrato presenza a livello di duelli (63 vinti su 130) e buona disciplina, nonostante l’intensità della sua presenza in campo e i parecchi falli subiti (32).
