In un campionato lungo, logorante e spesso deciso dagli episodi, il sostegno del pubblico continua a rappresentare un fattore determinante. La classifica delle squadre più seguite in Serie C racconta una storia di tradizione, appartenenza e ambizione. Non è solo una questione di numeri: è il termometro della passione che accompagna ogni weekend il campionato.

In testa troviamo la Salernitana (Girone C) con una media di 951: un dato che parla chiaro e che certifica la capacità della piazza campana di restare protagonista anche in una categoria complessa.

Subito dietro il Vicenza (Girone A) con 830, altra realtà dal blasone importante che continua a muovere migliaia di tifosi. Terza posizione per il Brescia Union (Girone A) a quota 710, conferma della solidità del Girone A anche sotto il profilo del seguito.

Il Girone B risponde con l’Arezzo, quarto con 479, e con l’Ascoli, quinto a 410. Numeri che testimoniano il radicamento territoriale e l’identità forte di queste piazze. Il Catania (Girone C) è sesto con 400, dimostrando che il pubblico etneo rimane un patrimonio costante. Settimo posto per il Lecco (Girone A) con 383, mentre l’ottava posizione è occupata dalla Sambenedettese (Girone B) con 364.

Chiudono la top ten Cosenza (Girone C) con 324 e Benevento (Girone C) con 320.

Il dato medio complessivo, 517, evidenzia un campionato capace di mantenere attenzione e partecipazione diffusa. Il Girone C piazza quattro squadre tra le prime dieci, l’A tre e il B tre: equilibrio geografico e passione distribuita.

La Serie C conferma così di essere molto più di una semplice terza serie: è un campionato di comunità, identità e orgoglio.

Top 10 squadre più seguite in Serie C

Salernitana (Girone C) – 951

Vicenza (A) – 830

Brescia Union (A) – 710

Arezzo (B) – 479

Ascoli (B) – 410

Catania (C) – 402

Lecco (A) – 383

Sambenedettese (B) – 364

Cosenza (C) – 324

Benevento (C) – 320

Questi numeri raccontano una verità chiara: la Serie C vive grazie alle sue piazze. In un calcio sempre più orientato ai grandi palcoscenici, qui contano ancora il senso di appartenenza e il legame con il territorio.

Il pubblico non è solo contorno, ma spinta concreta nei momenti decisivi della stagione. E se la corsa alla promozione si giocherà sui dettagli, la differenza potrebbe farla proprio chi riempie gli spalti ogni settimana, trasformando ogni partita in una battaglia condivisa.