Nel panorama della Serie C, spesso raccontata attraverso risultati, classifiche e dinamiche di campo ed extracampo (come il controllo della Guardia di Finanza nella sede della Triestina) c’è un aspetto che continua a distinguere il campionato: la presenza costante e numerosa delle tifoserie, sia allo stadio di casa sia, soprattutto, in trasferta. In una categoria segnata da lunghi viaggi, costi elevati e frequenti restrizioni, il seguito dei tifosi resta uno degli elementi identitari più forti del torneo.

I dati relativi alle presenze evidenziano come alcune piazze riescano a garantire numeri importanti con una continuità superiore alla media.

Non si tratta di singoli exploit o di trasferte “facili”, ma di un seguito costante lungo l’arco della stagione, una media che va applaudita. Un elemento fondamentale da chiarire è che nella media non sono state conteggiate le trasferte vietate, scelta necessaria per rendere il confronto il più equo possibile. In caso contrario, i numeri sarebbero stati inevitabilmente falsati da decisioni amministrative indipendenti dalla volontà dei tifosi.

Il dato che emerge con forza è la trasversalità geografica di queste tifoserie. Non c’è un solo girone dominante: le presenze più alte si distribuiscono tra Girone A, B e C, a dimostrazione di come la passione non sia legata esclusivamente alla categoria o ai risultati immediati, ma a una cultura sportiva radicata nel territorio.

In molte realtà, seguire la squadra rappresenta un gesto identitario, che va oltre la classifica e le ambizioni stagionali.

Alcuni club possono contare su bacini d’utenza storicamente abituati a grandi palcoscenici, mentre altri hanno costruito negli anni una tifoseria solida grazie a un forte legame con la città. In entrambi i casi, ciò che colpisce è la fedeltà: trasferte lunghe, orari scomodi e periodi complicati non hanno impedito a queste curve di garantire una presenza costante, spesso superiore a quella di categorie superiori. Un altro aspetto rilevante riguarda l’impatto sul campionato. Le tifoserie numerose non sono solo un elemento di contorno, ma incidono direttamente sull’atmosfera degli stadi, sul rendimento interno delle squadre e sull’appeal complessivo della Serie C.

In molte partite, soprattutto nei big match, il colpo d’occhio sugli spalti diventa un valore aggiunto che restituisce dignità e visibilità alla categoria.

La classifica delle 10 squadre con più tifosi in trasferta

Di seguito, la classifica delle 10 tifoserie più presenti allo stadio e in trasferta in Serie C, calcolata sulla media delle presenze e al netto delle trasferte vietate:

1. Salernitana: media 1024 (Girone C)

2. Vicenza: 893 (A)

3. Brescia Union: 670 (A)

4. Ascoli: 441 (B)

5. Arezzo: 431 (B)

6. Catania: 402 (C)

7. Sambenedettese: 395 (B)

8. Lecco: 393 (A)

9. Cosenza: 322 (C)

10. Potenza: 313 (C)

Una graduatoria che, al di là dei numeri, certifica una realtà chiara: in Serie C la passione non retrocede mai.