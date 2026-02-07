Le luci si accenderanno sull’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia venerdì 7 febbraio alle 18:30 per la ventitreesima giornata di Liga. I padroni di casa del Siviglia attendono il Girona in una sfida che promette scintille nella cornice andalusa: in palio punti cruciali per obiettivi diversi ma egualmente vitali. Gli andalusi cercano continuità per tenere viva la corsa europea, i catalani inseguono l'impresa in trasferta per continuare a stupire nella Liga.

Le probabili formazioni: Adams e Maupay guidano la carica andalusa, Tsygankov pericolo numero uno ospite

Il tecnico del Siviglia si affida a un coraggioso 5-3-2, inserendo Vlachodimos tra i pali e una linea difensiva con Carmona, Cardoso, Salas, Juanlu Sanchez e Gabriel Suazo a protezione dell’area. In regia, agirà Lucien Agoume, supportato dalla duttilità di Gerard Fernandez e Batista Mendy, mentre davanti la coppia formata da Akor Adams e Neal Maupay cercherà la zampata decisiva.

Nel Girona, spazio al 4-3-3 con Krapyvtsov a difendere la porta, Martinez, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno a comporre la linea a quattro in difesa. A centrocampo agiranno Ivan Martin, Fran Beltran e Thomas Lemar, mentre il tridente offensivo vedrà Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat e Bryan Gil pronti a mettere pressione alla difesa andalusa.

Quote della vigilia: Siviglia leggermente avanti per i bookmaker

Secondo le lavagne degli scommettitori, i favori del pronostico pendono dalla parte degli andalusi: William Hill quota il successo interno del Siviglia a 2.05, mentre un eventuale colpaccio esterno del Girona vale 3.50, col pareggio fissato nel mezzo a 3.25.

Le quote raccontano di un Siviglia più solido tra le mura amiche, ma il Girona resta cliente scomodo per qualunque avversario.

Le statistiche dei protagonisti: Adams e Maupay inseguono il gol, Girona si affida a Tsygankov e Vanat

A guidare il reparto offensivo dei biancorossi troviamo Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000, che ha già lasciato il segno in questa Liga con 6 reti in 17 presenze, 10 delle quali da titolare, e con ben 21 tiri nello specchio su 30 tentativi totali.

Adams mostra buona freddezza dagli undici metri (2 gol su rigore) e attitudine al sacrificio nei duelli (119 totali, 43 vinti), ma anche una vena altruista che lo ha portato a mettere a referto 2 assist.

La novità nel duo offensivo andaluso si chiama Neal Maupay. L’attaccante francese, al debutto stagionale con la maglia del Siviglia, si è già fatto notare siglando un gol nella sua unica presenza, dimostrandosi subito pronto per la Liga. Poche ma efficaci le sue statistiche: una rete su un solo tiro nello specchio e 21 passaggi completati, oltre a una presenza costante nei duelli con gli avversari.

Dall’altra parte riflettori puntati su Viktor Tsygankov: l’ucraino è l’uomo più in forma della formazione catalana.

Le sue 4 reti e 2 assist in 16 apparizioni testimoniano il ruolo centrale nel tridente: 10 tiri nello specchio su 14 sono sinonimo di pericolosità costante, mentre le 20 chiavi-passaggi e una notevole attitudine anche in fase difensiva (22 tackle, 9 intercetti) lo rendono prezioso su tutto il fronte offensivo.

Attenzione anche a Vladyslav Vanat, presenza fissa tra i titolari del Girona con 7 gol all’attivo in 19 presenze e ben 3 rigori trasformati. Il giovane attaccante ucraino è uomo d’area, come dimostrano i 13 tiri nello specchio su 15 tentativi complessivi, mentre il collega di reparto Bryan Gil si fa apprezzare per la generosità: nei suoi 19 gettoni stagionali (13 da titolare) non ha ancora segnato, ma ha già fornito 3 assist e si è spesso messo in proprio col dribbling (21 riusciti su 54). Più di ogni altro, Gil garantisce imprevedibilità e strappi offensivi ai catalani.