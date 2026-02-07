Le luci si accenderanno sull’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia venerdì 7 febbraio alle 18:30 per la ventitreesima giornata di Liga. I padroni di casa del Siviglia attendono il Girona in una sfida che promette scintille nella cornice andalusa: in palio punti cruciali per obiettivi diversi ma egualmente vitali. Gli andalusi cercano continuità per tenere viva la corsa europea, i catalani inseguono l'impresa in trasferta per continuare a stupire nella Liga.

Le probabili formazioni: Adams e Maupay guidano la carica andalusa, Tsygankov pericolo numero uno ospite

Il tecnico del Siviglia si affida a un coraggioso 5-3-2, inserendo Vlachodimos tra i pali e una linea difensiva con Carmona, Cardoso, Salas, Juanlu Sanchez e Gabriel Suazo a protezione dell’area. In regia, agirà Lucien Agoume, supportato dalla duttilità di Gerard Fernandez e Batista Mendy, mentre davanti la coppia formata da Akor Adams e Neal Maupay cercherà la zampata decisiva.

Nel Girona, spazio al 4-3-3 con Krapyvtsov a difendere la porta, Martinez, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno a comporre la linea a quattro in difesa. A centrocampo agiranno Ivan Martin, Fran Beltran e Thomas Lemar, mentre il tridente offensivo vedrà Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat e Bryan Gil pronti a mettere pressione alla difesa andalusa.

Spain Flag
La Liga
Giornata 23
06/02/2026 21:00
Celta Vigo
VS
Osasuna
07/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Oviedo
07/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Maiorca
07/02/2026 18:30
Siviglia
VS
Girona
07/02/2026 21:00
Real Sociedad
VS
Elche
08/02/2026 14:00
Alaves
VS
Getafe
08/02/2026 16:15
Athletic Bilbao
VS
Levante
08/02/2026 18:30
Atlético Madrid
VS
Real Betis
08/02/2026 21:00
Valencia
VS
Real Madrid
09/02/2026 21:00
Villarreal
VS
Espanyol

Quote della vigilia: Siviglia leggermente avanti per i bookmaker

Secondo le lavagne degli scommettitori, i favori del pronostico pendono dalla parte degli andalusi: William Hill quota il successo interno del Siviglia a 2.05, mentre un eventuale colpaccio esterno del Girona vale 3.50, col pareggio fissato nel mezzo a 3.25.

Le quote raccontano di un Siviglia più solido tra le mura amiche, ma il Girona resta cliente scomodo per qualunque avversario.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
22
18
1
3
60 / 23
37
55
W
W
L
W
W
2
Real Madrid
22
17
3
2
47 / 18
29
54
W
W
W
W
W
3
Atlético Madrid
22
13
6
3
38 / 17
21
45
D
W
W
D
W
4
Villarreal
21
13
3
5
39 / 23
16
42
D
L
L
W
W
5
Real Betis
22
9
8
5
36 / 28
8
35
W
L
W
D
L
6
Espanyol
22
10
4
8
26 / 27
-1
34
L
L
L
D
L
7
Celta Vigo
22
8
9
5
29 / 23
6
33
D
L
W
W
W
8
Real Sociedad
22
7
7
8
30 / 30
0
28
D
W
W
W
D
9
Osasuna
22
7
5
10
26 / 27
-1
26
D
W
W
L
D
10
Alaves
22
7
4
11
20 / 27
-7
25
W
W
L
L
D
11
Athletic Bilbao
22
7
4
11
21 / 31
-10
25
D
L
L
D
L
12
Girona
22
6
7
9
21 / 36
-15
25
L
D
W
W
W
13
Elche
22
5
9
8
30 / 32
-2
24
L
L
D
D
L
14
Maiorca
22
6
6
10
28 / 34
-6
24
W
L
W
L
L
15
Siviglia
22
7
3
12
29 / 37
-8
24
L
W
D
L
L
16
Valencia
22
5
8
9
23 / 35
-12
23
L
W
W
D
L
17
Getafe
22
6
5
11
16 / 27
-11
23
D
D
L
L
D
18
Rayo Vallecano
22
5
7
10
18 / 30
-12
22
L
L
L
W
D
19
Levante
21
4
6
11
24 / 34
-10
18
D
W
L
D
W
20
Oviedo
22
3
7
12
12 / 34
-22
16
W
L
L
D
D

Le statistiche dei protagonisti: Adams e Maupay inseguono il gol, Girona si affida a Tsygankov e Vanat

A guidare il reparto offensivo dei biancorossi troviamo Akor Adams, attaccante nigeriano classe 2000, che ha già lasciato il segno in questa Liga con 6 reti in 17 presenze, 10 delle quali da titolare, e con ben 21 tiri nello specchio su 30 tentativi totali.

Adams mostra buona freddezza dagli undici metri (2 gol su rigore) e attitudine al sacrificio nei duelli (119 totali, 43 vinti), ma anche una vena altruista che lo ha portato a mettere a referto 2 assist.

La novità nel duo offensivo andaluso si chiama Neal Maupay. L’attaccante francese, al debutto stagionale con la maglia del Siviglia, si è già fatto notare siglando un gol nella sua unica presenza, dimostrandosi subito pronto per la Liga. Poche ma efficaci le sue statistiche: una rete su un solo tiro nello specchio e 21 passaggi completati, oltre a una presenza costante nei duelli con gli avversari.

Dall’altra parte riflettori puntati su Viktor Tsygankov: l’ucraino è l’uomo più in forma della formazione catalana.

Le sue 4 reti e 2 assist in 16 apparizioni testimoniano il ruolo centrale nel tridente: 10 tiri nello specchio su 14 sono sinonimo di pericolosità costante, mentre le 20 chiavi-passaggi e una notevole attitudine anche in fase difensiva (22 tackle, 9 intercetti) lo rendono prezioso su tutto il fronte offensivo.

Attenzione anche a Vladyslav Vanat, presenza fissa tra i titolari del Girona con 7 gol all’attivo in 19 presenze e ben 3 rigori trasformati. Il giovane attaccante ucraino è uomo d’area, come dimostrano i 13 tiri nello specchio su 15 tentativi complessivi, mentre il collega di reparto Bryan Gil si fa apprezzare per la generosità: nei suoi 19 gettoni stagionali (13 da titolare) non ha ancora segnato, ma ha già fornito 3 assist e si è spesso messo in proprio col dribbling (21 riusciti su 54). Più di ogni altro, Gil garantisce imprevedibilità e strappi offensivi ai catalani.
