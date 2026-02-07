Ventunesima giornata di Bundesliga e le luci del Millerntor-Stadion si accenderanno sabato 7 febbraio alle 15:30 su una sfida che profuma di occasioni da non sprecare: il St. Pauli, animato dallo spirito della rivincita dopo una stagione d’esordio complessa, affronta lo Stoccarda, formazione dal pedigree superiore e con grandi ambizioni europee. Il perché della sfida si coglie al meglio nel desiderio di entrambe di imprimere una svolta nella fase cruciale del torneo: i padroni di casa per allontanare la zona calda, gli ospiti per consolidare la loro posizione d’élite.

Probabili formazioni: St. Pauli si affida a Fujita e Sinani, Stoccarda con Undav in attacco

I tecnici si presentano al giro di boa della Bundesliga confermando le rispettive filosofie: St. Pauli disegna un 3-4-3 che punta sulla corsa e sulla duttilità di Joel Chima Fujita e sulla presenza offensiva di Danel Sinani e del giovane Ricky-Jade Jones nel tridente. La squadra di Amburgo proporrà dunque uno schieramento con Nikola Vasilj tra i pali, retroguardia a tre con Ando, Smith e Mets. Sulle corsie, spazio alla vivacità di Saliakas e Pyrka, con Sands e Rasmussen a dare muscoli e geometrie in mediana.

Davanti, tridente leggero formato da Sinani e Jones ai lati di Joel Chima Fujita in versione trequartista o "falso nueve".

Stoccarda, invece, conserva il suo tradizionale 4-2-3-1: Alexander Nuebel a difesa della porta, linea difensiva con Vagnoman, Jeltsch, Chabot ed Hendriks. In mezzo al campo Karazor e Stiller presidiano la zona nevralgica, mentre il trio Leweling–Nartey–El Khannouss supporta la punta Deniz Undav, bomber in grande spolvero in questa stagione.

Quote: favoriti gli ospiti, fiducia ai biancorossi

La banda di Amburgo dovrà sudare più del dovuto secondo i bookmaker e, come spesso capita in casa, parte da sfavorita: William Hill quota la vittoria del St.

Pauli a 4.20, il pareggio a 3.50 e il successo dello Stoccarda a 1.80, segnale chiaro di quanto gli ospiti abbiano, almeno sulla carta, una marcia in più. Le gerarchie dei palinsesti confermano un netto orientamento verso la vittoria esterna, con lo Stoccarda che sa bene che in partite come questa non può permettersi passi falsi.

Le statistiche dei protagonisti: Fujita cuore del Pauli, Undav macchina da gol per lo Stoccarda

Nello scacchiere del St.

Pauli, Joel Chima Fujita è il metronomo designato: il centrocampista nipponico ha messo insieme 20 presenze da titolare e 1749 minuti totali. Le sue capacità di costruzione si riflettono negli 828 passaggi complessivi e nelle 24 occasioni create per i compagni, oltre ai 3 assist che testimoniano la sua efficacia nel rifinire la manovra. Il suo dinamismo emerge anche nelle 42 azioni difensive vinte e nei 25 dribbling riusciti su 50 tentativi: segno di una personalità in crescita in una mediana densissima come quella della Bundesliga.

Ricky-Jade Jones, giovane attaccante inglese, ha saputo ritagliarsi spazio nonostante un minutaggio ancora esiguo (8 presenze, di cui solo 3 da titolare e 336 minuti): ha comunque lasciato il segno con 2 reti in sole 8 conclusioni, dimostrando freddezza e propensione al concreto.

I suoi 6 passaggi chiave confermano un’attitudine a mettersi al servizio della squadra, mentre la percentuale realizzativa e la velocità di inserimento lo rendono una variabile interessante nella strategia offensiva di St. Pauli.

Danel Sinani rimane uno dei riferimenti per la fase offensiva di Amburgo: 3 gol e 2 assist in 17 apparizioni (11 da titolare), con un buon rendimento di fronte alla porta (9 tiri nello specchio su 17), e una media di 24 passaggi chiave sviluppati su 547 totali. Il suo contributo va oltre la mera marcatura: partecipa spesso anche alla fase di pressione alta con 15 tackle e 6 intercetti, una certa fisicità che ben si lega al pressing a tutto campo chiesto dall’allenatore.

Sul fronte Stoccarda, Bilal El Khannouss incarna l’estro e il dinamismo della mediana biancorossa: 3 gol e 3 assist in 14 presenze (12 volte titolare) si sommano a 32 passaggi chiave su 603 complessivi e una percentuale di dribbling riusciti superiore al 50% (10 su 19), sintomo di come il marocchino sia già protagonista nell’innescare le azioni pericolose. Dal canto suo, Jamie Leweling si impone come uomo ovunque dell’attacco svevo: 4 reti e 5 assist in 19 presenze, con 27 passaggi chiave e ben 21 dribbling riusciti, un biglietto da visita che lo pone tra i giocatori più imprevedibili della rosa.

E poi c’è lui, Deniz Undav: la vera garanzia del gol per il Stoccarda. In soli 16 match, l’attaccante ha già timbrato 11 volte il cartellino, accompagnando il tutto con 3 assist e una produzione offensiva imponente (56 tiri totali, ben 27 nello specchio).

Undav alterna movimenti da centravanti puro a qualità di raccordo, con 20 passaggi chiave e una partecipazione continua alla manovra, fondamentali in un undici che punta sulle sue fiammate per sbancare Amburgo.