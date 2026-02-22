Il Millerntor-Stadion di Amburgo si prepara ad alzare il sipario su una delle sfide più attese della ventitreesima giornata di Bundesliga: St. Pauli contro Werder Brema, in programma sabato 22 febbraio alle ore 17:30. Sia i padroni di casa che i Grün-Weißen arrivano all'appuntamento con motivazioni altissime: per i tifosi dei Kiezkicker si tratta sempre di una sfida dal sapore particolare, in uno stadio dove la passione non manca mai, mentre il Werder sogna il blitz in trasferta che potrebbe lanciare la volata verso le posizioni nobili della classifica.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Werder Brema

Il St. Pauli, guidato dal tecnico che ha saputo valorizzare le sue nuove leve, si presenta con un 3-4-2-1 pronto a riempire le fasce e chiudere ogni varco centrale. Davanti a Nikola Vasilj tra i pali, la retroguardia è affidata a Dzwigala, Ando e Mets. Larga responsabilità sulle corsie laterali per Saliakas e Pyrka, con Sands e Irvine a schermare davanti la difesa. Sulla trequarti confermati Sinani e Rasmussen, pronti ad ispirare il terminale offensivo Kaars, che cerca conferme dopo un girone d’andata in crescita.

Linea più classica per il Werder Brema, che si affida a uno spartito 4-4-2: tra i pali schierato Mio Backhaus, supportato dalla coppia centrale Stark-Friedl, con Sugawara e Agu sulle fasce ad alternarsi tra fase difensiva e spinta.

In mediana spazio al dinamismo di Stage e Lynen; Njinmah e Schmid andranno a dare supporto sulle ali alla coppia d’attacco composta da Puertas e Gruell, quest’ultimo in ottima forma nella stagione sin qui disputata.

Quote: pronostico in bilico per una partita senza padroni

I bookmaker fotografano un match profondamente equilibrato, dove tra le due contendenti regna l'incertezza.

Su Bwin la vittoria del St. Pauli è proposta a 2.75, il pareggio a 3.10 e il successo ospite del Werder Brema a 2.70. William Hill offre quote molto simili: 2.62 per il segno 1, 2.90 per la X e 2.75 per il colpo esterno dei biancoverdi. Lo scenario più bilanciato arriva da Bet365, che quota sia l’affermazione dei padroni di casa che quella degli ospiti a 2.75, con il pareggio fermo a 3.10. Un equilibrio di pronostico che ben restituisce la sensazione di una sfida aperta a ogni risultato, senza una vera e propria favorita designata.

Le statistiche chiave: i fari della partita secondo i dati

Il St.

Pauli farà affidamento sulla regia di Mathias Rasmussen: il norvegese, seppure a corto di presenze nella stagione (4 gare, 283 minuti disputati), ha portato geometrie e solidità in mediana: 113 passaggi complessivi e 2 chiave per lui, con un occhio sempre attento alla fase difensiva (5 tackle e 2 intercetti). La sua capacità di guadagnare falli (5) e reggere i duelli in mezzo (13 conquistati su 28) rappresentano una carta preziosa per la squadra di Amburgo.

L’attacco dei Kiezkicker poggerà invece sulle spalle di Martijn Kaars, olandese di 26 anni che in questa Bundesliga ha saputo conquistarsi uno spazio importante: in 19 presenze (10 da titolare), 3 reti messe a segno, un rigore trasformato e una presenza costante nella manovra (241 passaggi, 6 chiave).

Prolifico soprattutto nei movimenti senza palla e nelle sponde per i compagni, Kaars è chiamato a essere la punta di diamante sotto la Nordkurve.

Sul fronte Werder gli interpreti da osservare sono Cameron Puertas e Marco Gruell. Puertas, centrocampista tuttofare con origini spagnole e svizzere, ha dato solidità al centrocampo: nelle sue 17 apparizioni ha completato 387 passaggi (9 chiave), vinto 63 duelli su 131 e si è distinto con 35 tackle, a testimonianza di una propensione spiccata per il sacrificio difensivo ma anche di una certa foga (4 ammonizioni e 18 falli commessi).

Marco Gruell, con i suoi 27 anni e una presenza costante nell’undici titolare (22 presenze, 16 da titolare, 1419 minuti), ha contribuito con 2 gol e 1 assist al bottino del Werder.

Impressionanti i numeri nei dribbling, con 18 riusciti su 30 tentativi, indice di una propositività costante sulla fascia. Da sottolineare anche il volume di lavoro difensivo: 31 tackle, 10 intercetti e 5 blocchi, oltre al contributo offensivo portato dai 28 passaggi chiave. Gruell ha inoltre ottenuto 4 cartellini gialli a conferma della sua presenza fisica nei duelli, che ne fanno il giocatore più incisivo (81 duelli vinti su 164) in maglia Werder fino a questo momento della stagione.