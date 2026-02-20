Il sipario si alza allo Stade Francis-Le Blé dove il 20 febbraio, alle ore 20:45, Stade Brestois accoglierà il Marsiglia per la 23ª giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida che si preannuncia frizzante e dal grande peso specifico: i padroni di casa cercano di ostacolare la marcia degli ospiti, con l'OM che arriva a Brest forte dei favori della vigilia e con un attacco da temere. L’atmosfera, si sa, sarà quella delle grandi occasioni: i biancorossi cercheranno il colpaccio davanti al loro pubblico, mentre il Marsiglia punterà ancora su Mason Greenwood e sul dinamismo offensivo, per non mollare la scia delle prime posizioni in classifica.

Le probabili formazioni di Stade Brestois-Marsiglia

La sfida promette scintille già dagli schieramenti annunciati. Stade Brestois dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Coudert tra i pali, Lala e Guindo sulle corsie, Chardonnet e Diaz al centro della difesa. In mezzo al campo spazio alla coppia Chotard-Magnetti, mentre sulla trequarti agiranno Del Castillo, Doumbia e Remy Lascary a supporto dell’unica punta Ajorque.

Speculare l’undici scelto da Marsiglia: anche in questo caso 4-2-3-1 con Rulli in porta, linea difensiva con Weah, Medina, Aguerd ed Emerson; filtro in mediana affidato a Hoejbjerg e Timber. Sulla trequarti la qualità di Greenwood, Abdelli e Aubameyang dietro al terminale offensivo Gouiri.

Quote: Marsiglia in pole nei pronostici, ma occhio al Brest "corsaro"

I principali bookmaker vedono la squadra ospite in vantaggio, confermando la considerazione alta per l’OM. William Hill quota la vittoria interna a 3.60, il pareggio a 3.40 e il successo esterno a 1.91. Stesso scenario secondo Bet365, che offre l’1 a 3.80 e la vittoria marsigliese sempre a 1.91. Più prudente Bwin che piazza la vittoria di Marsiglia a 2.00, con la "sorpresa" Brest quotata 3.50 e la X ferma a 3.60.

Il trend, dunque, è chiaro: OM favorito, ma i padroni di casa sono tutt’altro che tagliati fuori dal discorso, soprattutto nelle notti in cui Le Blé sa diventare una bolgia.

Focus statistiche: i bomber di Brest e Marsiglia

Sotto la lente d’ingrandimento, per i padroni di casa, Ludovic Ajorque: 21 presenze su 21 da titolare in questo campionato, 1834 minuti giocati e 3 reti all’attivo, ma soprattutto la capacità di fare da collante con 7 assist e ben 29 passaggi chiave.

Ajorque è il punto di riferimento del Brest per fisicità (169 duelli vinti su 315) e capacità di giocare per la squadra. Occhio però all’irruenza: 40 falli commessi, 7 gialli e 1 rosso lo rendono uno degli attaccanti più spigolosi del torneo.

Accanto a lui, Romain Del Castillo si distingue per freddezza dagli undici metri e intelligenza tattica: in 20 apparizioni ha segnato 7 gol (ben 6 su rigore, ma con due errori dal dischetto), confezionando anche 2 assist e 43 passaggi chiave. Il francese contribuisce generosamente anche in fase difensiva con 44 tackle e 17 intercetti, dimostrandosi uomo ovunque della trequarti.

Remy Lascary, giovane attaccante brestoise, ha assaggiato il campo 16 volte in campionato con 8 presenze dall’inizio, firmando 4 gol e un assist.

Precisione sotto porta (11 tiri in porta su 18 totali) e volontà di mettersi al servizio della squadra emergono nei suoi numeri, pur con qualche limite nei duelli vinti (36 su 99).

La forza di fuoco marsigliese si affida a Mason Greenwood, vero valore aggiunto con 14 centri in 21 gettoni, 30 tiri nello specchio e 4 assist per i compagni, il tutto impreziosito da uno score da leader nei dribbling riusciti (35 su 67). Un attaccante moderno, capace di creare superiorità e risolvere le partite anche con la giocata acrobatica. Non distante nei numeri troviamo Gouiri (5 gol in 12 presenze, 13 occasioni chiave create) e Pierre-Emerick Aubameyang, che gioca spesso tra le linee: per lui 6 gol e 5 assist in 19 partite, oltre a 19 tiri nello specchio della porta e un contributo determinante nel gioco di squadra (18 passaggi chiave).