Il sipario si alza allo Stade Francis-Le Blé dove il 20 febbraio, alle ore 20:45, Stade Brestois accoglierà il Marsiglia per la 23ª giornata della Ligue 1 2025/26. Una sfida che si preannuncia frizzante e dal grande peso specifico: i padroni di casa cercano di ostacolare la marcia degli ospiti, con l'OM che arriva a Brest forte dei favori della vigilia e con un attacco da temere. L’atmosfera, si sa, sarà quella delle grandi occasioni: i biancorossi cercheranno il colpaccio davanti al loro pubblico, mentre il Marsiglia punterà ancora su Mason Greenwood e sul dinamismo offensivo, per non mollare la scia delle prime posizioni in classifica.

Le probabili formazioni di Stade Brestois-Marsiglia

La sfida promette scintille già dagli schieramenti annunciati. Stade Brestois dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Coudert tra i pali, Lala e Guindo sulle corsie, Chardonnet e Diaz al centro della difesa. In mezzo al campo spazio alla coppia Chotard-Magnetti, mentre sulla trequarti agiranno Del Castillo, Doumbia e Remy Lascary a supporto dell’unica punta Ajorque.

Speculare l’undici scelto da Marsiglia: anche in questo caso 4-2-3-1 con Rulli in porta, linea difensiva con Weah, Medina, Aguerd ed Emerson; filtro in mediana affidato a Hoejbjerg e Timber. Sulla trequarti la qualità di Greenwood, Abdelli e Aubameyang dietro al terminale offensivo Gouiri.

France Flag
Ligue 1
Giornata 23
20/02/2026 20:45
Stade Brestois
VS
Marsiglia
21/02/2026 17:00
Lens
VS
Monaco
21/02/2026 19:00
Tolosa
VS
Paris FC
21/02/2026 21:05
Paris Saint Germain
VS
Metz
22/02/2026 15:00
Auxerre
VS
Rennes
22/02/2026 17:15
Angers
VS
Lille
22/02/2026 17:15
Nantes
VS
Le Havre
22/02/2026 17:15
Nizza
VS
Lorient
22/02/2026 20:45
Strasburgo
VS
Lione

Quote: Marsiglia in pole nei pronostici, ma occhio al Brest "corsaro"

I principali bookmaker vedono la squadra ospite in vantaggio, confermando la considerazione alta per l’OM. William Hill quota la vittoria interna a 3.60, il pareggio a 3.40 e il successo esterno a 1.91. Stesso scenario secondo Bet365, che offre l’1 a 3.80 e la vittoria marsigliese sempre a 1.91. Più prudente Bwin che piazza la vittoria di Marsiglia a 2.00, con la "sorpresa" Brest quotata 3.50 e la X ferma a 3.60.

Il trend, dunque, è chiaro: OM favorito, ma i padroni di casa sono tutt’altro che tagliati fuori dal discorso, soprattutto nelle notti in cui Le Blé sa diventare una bolgia.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
22
17
1
4
42 / 17
25
52
W
W
W
L
W
2
Paris Saint Germain
22
16
3
3
49 / 19
30
51
L
W
W
W
W
3
Lione
22
14
3
5
36 / 20
16
45
W
W
W
W
W
4
Marsiglia
22
12
4
6
48 / 29
19
40
D
L
D
W
W
5
Lille
22
10
4
8
35 / 31
4
34
D
D
L
L
L
6
Rennes
22
9
7
6
34 / 35
-1
34
W
L
L
L
D
7
Strasburgo
22
9
4
9
36 / 29
7
31
D
L
L
W
W
8
Monaco
22
9
4
9
35 / 34
1
31
W
D
W
D
L
9
Lorient
22
8
7
7
29 / 33
-4
31
W
L
W
W
W
10
Tolosa
22
8
6
8
32 / 26
6
30
L
L
D
W
W
11
Angers
22
8
5
9
22 / 27
-5
29
L
W
W
D
L
12
Stade Brestois
22
7
6
9
29 / 34
-5
27
D
W
D
L
L
13
Le Havre
22
6
8
8
20 / 27
-7
26
W
W
L
D
D
14
Nizza
22
6
5
11
27 / 40
-13
23
L
D
D
W
L
15
Paris FC
22
5
7
10
26 / 39
-13
22
L
D
D
D
W
16
Auxerre
22
4
5
13
17 / 30
-13
17
W
D
D
L
L
17
Nantes
22
3
5
14
20 / 40
-20
14
L
L
L
L
L
18
Metz
22
3
4
15
22 / 49
-27
13
L
D
L
L
L

Focus statistiche: i bomber di Brest e Marsiglia

Sotto la lente d’ingrandimento, per i padroni di casa, Ludovic Ajorque: 21 presenze su 21 da titolare in questo campionato, 1834 minuti giocati e 3 reti all’attivo, ma soprattutto la capacità di fare da collante con 7 assist e ben 29 passaggi chiave.

Ajorque è il punto di riferimento del Brest per fisicità (169 duelli vinti su 315) e capacità di giocare per la squadra. Occhio però all’irruenza: 40 falli commessi, 7 gialli e 1 rosso lo rendono uno degli attaccanti più spigolosi del torneo.

Accanto a lui, Romain Del Castillo si distingue per freddezza dagli undici metri e intelligenza tattica: in 20 apparizioni ha segnato 7 gol (ben 6 su rigore, ma con due errori dal dischetto), confezionando anche 2 assist e 43 passaggi chiave. Il francese contribuisce generosamente anche in fase difensiva con 44 tackle e 17 intercetti, dimostrandosi uomo ovunque della trequarti.

Remy Lascary, giovane attaccante brestoise, ha assaggiato il campo 16 volte in campionato con 8 presenze dall’inizio, firmando 4 gol e un assist.

Precisione sotto porta (11 tiri in porta su 18 totali) e volontà di mettersi al servizio della squadra emergono nei suoi numeri, pur con qualche limite nei duelli vinti (36 su 99).

La forza di fuoco marsigliese si affida a Mason Greenwood, vero valore aggiunto con 14 centri in 21 gettoni, 30 tiri nello specchio e 4 assist per i compagni, il tutto impreziosito da uno score da leader nei dribbling riusciti (35 su 67). Un attaccante moderno, capace di creare superiorità e risolvere le partite anche con la giocata acrobatica. Non distante nei numeri troviamo Gouiri (5 gol in 12 presenze, 13 occasioni chiave create) e Pierre-Emerick Aubameyang, che gioca spesso tra le linee: per lui 6 gol e 5 assist in 19 partite, oltre a 19 tiri nello specchio della porta e un contributo determinante nel gioco di squadra (18 passaggi chiave).
© RIPRODUZIONE VIETATA