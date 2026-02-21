Sarà il palcoscenico caldo dello Stadium de Toulouse a ospitare venerdì 21 febbraio, con fischio d’inizio alle 19:00, la sfida fra Tolosa e Paris FC, valida per la ventitreesima giornata della Ligue 1 2025/26. I padroni di casa cercano conferme in un campionato sempre più ricco di insidie, mentre i parigini vogliono stupire con nuove pedine chiave e un attacco che si annuncia particolarmente intrigante.

Le probabili formazioni: le scelte di Tolosa e Paris FC

Tolosa si affiderà al collaudato 3-4-3, puntando su una linea difensiva guidata da Guillaume Restes tra i pali e dal terzetto composto da Dayann Methalie, Charlie Cresswell e Rasmus Nicolaisen.

Sulle fasce spazio per Warren Kamanzi e Djibril Sidibe, a centrocampo agiranno Casseres Jr. e Pape Demba Diop. Davanti, tridente giovane e dinamico con Aron Doennum, il brasiliano Emersonn e Yann Gboho, pedina ormai imprescindibile nelle manovre offensive.

Paris FC risponde con un 3-4-2-1 che vede Kevin Trapp tra i pali. Coppola, Kolodziejczak e Otavio saranno i baluardi difensivi. In mediana troveremo Rudy Matondo, Vincent Marchetti, Marshall Munetsi e Nhoa Sangui. A sostenere la punta centrale, che porta il nome pesante di Ciro Immobile, saranno Ilan Kebbal e il giovane Luca Koleosho, pronti a sorprendere tra le linee.

Quote e pronostici: Tolosa avanti nelle lavagne dei bookmaker

I bookmaker danno fiducia ai padroni di casa.

Bwin quota il successo del Tolosa a 1.93, il pareggio a 3.40 e la vittoria parigina a 4.10. Quote molto allineate anche per William Hill e Bet365, che valutano la vittoria dei viola rispettivamente a 1.85, il pari fra 3.20 e 3.40, mentre il colpo esterno del Paris FC si spinge fino a 4.50 secondo Bet365. Il pronostico dunque pende nettamente verso i padroni di casa, che potranno contare sull’apporto del proprio pubblico.

I protagonisti: dai funamboli del Tolosa al nuovo attacco parigino

In casa Tolosa, riflettori puntati su Emersonn, giovane talento brasiliano, e su Yann Gboho, che ormai sta diventando il faro della manovra offensiva: 6 reti e 2 assist in 21 presenze, protagonista di ben 115 duelli vinti sulle 244 totali e autore di 55 dribbling riusciti su 112 tentativi, segno di come l’attaccante sia costantemente una spina nel fianco per le difese avversarie.

La sua media voto di 7.27 è tra le più alte dei compagni, e non stupisce che abbia già realizzato 40 passaggi chiave nella prima parte di stagione.

Interessante anche la stagione di Emersonn, che pur partendo spesso dalla panchina ha trovato spazio in 16 gare, mettendo insieme 3 gol e 2 assist. Dotato di buona presenza fisica (186 cm di altezza), si fa sentire anche in fase di non possesso con 16 tackle e 5 intercetti, ma il dato sulle 30 infrazioni commesse e l’espulsione registrata invitano alla prudenza nell’irruenza. Da non trascurare poi la crescita graduale dell’argentino Santiago Hidalgo Massa: 4 reti in 18 presenze, protagonista con una media di un gol ogni circa 164 minuti e 16 falli subiti, a dimostrazione della vivacità e della pericolosità tra le linee.

Il Paris FC si aggrappa invece alla regia e alla qualità di Ilan Kebbal: già 8 gol e 4 assist in 21 presenze, con ben 1187 passaggi completati e 45 chiave, oltre a una precisione del 48%. Centralissimo nel gioco, Kebbal si mette in luce anche per la capacità di guadagnare falli (sono 52 quelli subiti) e nel prendere in mano la squadra nelle situazioni cruciali, come dimostrano i tre rigori trasformati. Dal primo minuto anche Luca Koleosho, giovane attaccante dalle origini italiane che si è già fatto notare con una rete in 5 presenze, e soprattutto Ciro Immobile: per il bomber ex Lazio, con due sole presenze finora e ancora a secco di gol, la sfida in terra occitana rappresenta l’occasione per rompere il ghiaccio e dare un segnale alla stagione del Paris FC.