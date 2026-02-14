Sabato 15 febbraio, alle 12:30, il Bluenergy Stadium di Udine sarà il teatro di una sfida dal sapore decisivo in zona salvezza: i bianconeri dell'Udinese ospitano il Sassuolo nella 25ª giornata della Serie A 2025/26. I friulani cercano slancio tra le mura amiche per allontanarsi dalla zona calda, mentre i neroverdi si affidano allo spirito di squadra per rimettere in moto la propria corsa. L’appuntamento, valido come lunch match, richiama attenzione anche per i duelli individuali e il ritorno dal 1’ minuto di Zaniolo, atteso protagonista per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo

L’Udinese guidata da Runjaic opta per il 3-5-1-1, decisa a ritrovare equilibrio e vivacità nei suoi reparti. Okoye tra i pali, Bertola, Kristensen e Solet compongono il trio difensivo. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con Ekkelenkamp, Karlstrom e Atta a schermare la mediana; dietro la punta Buksa, torna titolare Zaniolo, desideroso di spaccare la partita dopo due panchine consecutive. Dalla panchina, possibile inserimento di Bayo nella ripresa, mentre restano indisponibili Piotrowski e Davis, con quest’ultimo e Karlstrom in diffida.

Il Sassuolo di Fabio Grosso si affida a moduli collaudati: 4-3-3 di matrice offensiva, ma con la correzione obbligata dell’ultimo momento.

Out Matic per squalifica (tornerà alla 27ª), il testimone a centrocampo passa a Lipani. Davanti a Muric, linea difensiva con Walukiewiz, Idzes, Muharemovic e Doig; Thorstvedt e Konè completano la mediana. In attacco, nessuna sorpresa: tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté. In panchina attenzione a Volpato, Fadera e Nzola per soluzioni più offensive.

Quote: bianconeri favoriti ma equilibrio possibile secondo i bookmaker

I principali bookmaker vedono l’Udinese leggermente favorita ma si attendono una gara dal risultato aperto.

William Hill quota la vittoria interna a 2.38, il pareggio a 2.88 e il successo ospite a 3.20. Quote molto vicine anche per Bet365, che offre la vittoria dell’Udinese a 2.40, la “X” a 3.00 e il colpo neroverde a 3.30. Le percentuali suggeriscono un match tirato e pochi stravolgimenti tra le due compagini che lottano per obiettivi simili.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
24
19
1
4
57 / 19
38
58
W
W
W
W
W
2
Milan
23
14
8
1
38 / 17
21
50
W
D
W
W
D
3
Napoli
24
15
4
5
36 / 23
13
49
W
W
L
W
D
4
Juventus
24
13
7
4
41 / 20
21
46
D
W
W
L
W
5
Roma
24
15
1
8
29 / 14
15
46
W
L
D
W
W
6
Como
23
11
8
4
37 / 16
21
41
D
W
W
L
D
7
Atalanta
24
10
9
5
32 / 21
11
39
W
D
W
D
W
8
Lazio
24
8
9
7
26 / 23
3
33
D
W
D
L
W
9
Udinese
24
9
5
10
27 / 36
-9
32
L
W
W
L
D
10
Bologna
24
8
6
10
32 / 31
1
30
L
L
L
L
W
11
Sassuolo
24
8
5
11
27 / 34
-7
29
L
W
W
L
L
12
Cagliari
24
7
7
10
28 / 33
-5
28
L
W
W
W
L
13
Torino
24
7
6
11
24 / 42
-18
27
D
W
L
L
L
14
Parma
24
6
8
10
16 / 30
-14
26
W
L
L
D
D
15
Genoa
24
5
8
11
29 / 37
-8
23
L
L
W
D
W
16
Cremonese
24
5
8
11
21 / 33
-12
23
L
L
L
D
L
17
Lecce
24
5
6
13
15 / 31
-16
21
W
L
D
L
L
18
Fiorentina
24
3
9
12
27 / 38
-11
18
D
L
L
W
D
19
Pisa
24
1
12
11
19 / 40
-21
15
D
L
L
D
D
20
Verona
24
2
9
13
18 / 41
-23
15
D
L
L
D
L

Le statistiche individuali: Zaniolo e Atta per il rilancio friulano, Laurienté e Pinamonti fari d’attacco neroverde

Nicolò Zaniolo torna titolare tra i bianconeri, pronto a dimostrare il suo valore dopo due partite iniziate dalla panchina.

Con 20 presenze (16 da titolare) e 1.257 minuti, il numero 10 dell’Udinese ha timbrato 5 volte il cartellino, impreziosendo il suo bottino con 2 assist. Nonostante i numerosi cambi in corsa (13 uscite dal campo sulle 20 apparizioni), la sua presenza resta di grande peso offensivo grazie alle 29 conclusioni stagionali, metà delle quali nello specchio, e alle 29 chiavi di passaggio smistate ai compagni.

Accanto a lui, nel cuore del centrocampo, Arthur Atta ha raccolto 1.517 minuti in 19 gare, segnalando 2 reti, 3 assist e una discreta presenza fisica (211 duelli totali, 98 vinti), unite a una notevole propensione al dribbling: 81 tentativi, 44 riusciti, cifra importante per chi deve spezzare la monotonia delle difese rivali.

Per gli ospiti il riflettore illumina Armand Laurienté, autentica freccia del tridente emiliano: nelle sue 24 apparizioni (20 da titolare, 1.523 minuti totali), l’ala francese ha segnato 3 reti e fornito altrettanti assist, tentando 53 dribbling e centrando 16 volte la porta avversaria nelle sue 32 conclusioni. Altrettanto importante, in chiave gol, si conferma Andrea Pinamonti, uomo d’area: 4 reti e 2 assist in 23 partite (22 dal primo minuto), 38 tiri effettuati – di cui 20 nello specchio – e una capacità di saper sfruttare anche i pochi palloni giocabili grazie ai suoi 15 passaggi chiave.

Pinamonti, inoltre, è tra i più presenti nelle battaglie fisiche in area con 196 duelli totali e 78 vinti, pur pagando una certa discontinuità e un rigore fallito lungo il percorso.
