Torna il grande calcio a Berlino Est: lo Stadion An der Alten Försterei si prepara ad accogliere Union Berlino e Bayer Leverkusen per la 23ª giornata della Bundesliga 2025/26, in programma venerdì 21 febbraio alle 15:30. I padroni di casa, in cerca di punti pesanti per la salvezza, sfidano i Werkself di Leverkusen, sempre tra le protagoniste del massimo campionato tedesco, in una delle sfide più attese di questo turno. La posta in palio è alta: per i capitolini l'obiettivo è proseguire la striscia positiva davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti cercano conferme per la zona alta della classifica in un’annata che li vede spesso nel ruolo di antieroi in corsa contro Bayern e Borussia.

Le probabili formazioni: scontro a specchio nella capitale

Sul rettangolo verde della vecchia foresta ci attendiamo un duello tattico a specchio, con entrambe le formazioni disposte con il 3-4-2-1. Per l'Union Berlino, tra i pali ci sarà Roennow, protetto dal trio difensivo formato da Doekhi, Querfeld e N'Soki. Sugli esterni largo a Trimmel e Koehn, mentre in mezzo troveremo Khedira e Kemlein. Dietro la punta Ilic agiranno Woo-Yeong Jeong e il giovane Ansah, pronti a sfruttare le occasioni in ripartenza.



Leverkusen risponde con Blaswich in porta; Quansah, Andrich e Tapsoba comporranno la linea difensiva, affiancati sulle corsie da Lucas Vazquez e Grimaldo. In mediana ci sarà la qualità di Palacios e Aleix Garcia, con Maza ed Ernest Poku suggeritori dietro l’esperto Schick.

Tra le possibili sorprese, l’innesto a gara in corso di Jonas Hofmann, sempre prezioso con la sua esperienza, e il talento in crescita Christian Kofane.

Quote: Leverkusen avanti, ma l’Union sogna il colpaccio

I bookmaker vedono leggermente favorita la banda di Leverkusen, anche se la trasferta berlinese resta ricca di insidie.

William Hill quota il successo esterno a 2.30, con il pareggio a 3.25 e il successo dei padroni di casa a 2.88. Bwin si allinea con il 2 dato a 2.45, la X a 3.40 e l’1 a 2.80. Bet365 rileva una vittoria del Bayer Leverkusen a 2.38, contro il 3.00 dell’Union Berlino e il pari offerto a 3.30. Un equilibrio sottile nelle lavagne, ma i Werkself partono appena avanti nei pronostici secondo gli operatori: per la truppa di Xabi Alonso potrebbe essere l’occasione per mettere pressione alle rivali.

Le statistiche: Jeong spina nel fianco, Ilic uomo-assist, Hofmann e Kofane le armi in più dei Werkself

Nella truppa dell’Union Berlino spicca la duttilità di Woo-Yeong Jeong: il sudcoreano, 26 anni, ha accumulato 20 presenze e 853 minuti in stagione, segnando 2 reti e servendo 1 assist.

Jeong si distingue per la capacità di inserirsi tra le linee e creare superiorità: 12 tiri, di cui 5 nello specchio, testimoniano la volontà di cercare la conclusione; sono 6 i dribbling riusciti su 11 tentativi, mentre la sua presenza nei duelli (93 complessivi, 46 vinti) lo rende uno dei più reattivi tra le fila biancorosse.

In avanti, Andrej Ilic fatica in zona realizzativa, con una sola rete all’attivo in 21 presenze, ma si segnala come uno dei principali rifinitori della squadra grazie a ben 7 assist e 22 passaggi chiave. Spesso bersaglio dei difensori avversari, ha vinto 116 duelli su 315 e procurato 2 rigori, dimostrando una certa incisività nel lavoro sporco. Da segnalare anche la sua partecipazione alla manovra, con 255 passaggi totali, pur non facendo della mira sotto porta il suo punto di forza (37 tiri, 12 nello specchio, ma solo 1 gol), e una partita fisica che lo porta spesso a commettere fallo (23) e ricevere cartellini (4 gialli).

Lato Bayer Leverkusen, Jonas Hofmann rappresenta una risorsa di qualità. In 18 presenze (10 da titolare), il 33enne ex Gladbach si è fatto trovare pronto sia come titolare che come jolly dalla panchina: 2 gol, 2 assist, 13 passaggi chiave e 31 duelli vinti su 54 evidenziano la sua capacità di incidere anche nei finali di gara. Le 485 trasmissioni completate confermano l’importanza nella gestione del possesso, mentre la percentuale di dribbling riusciti (5 su 9) segnala rapidità e tecnica non comuni nelle transizioni del Bayer.

Occhio però anche al giovane Christian Kofane: il camerunense, classe 2006, è una delle sorprese tra i Werkself. Da gregario a uomo-copertina, Kofane ha collezionato 18 presenze (6 dall’inizio) con 3 reti e 1 assist, partecipando attivamente al pressing con 11 falli conquistati e ben 19 commessi.

I suoi 13 tiri nello specchio su 23 totali dipingono un attaccante determinato, mentre le sue doti atletiche gli consentono di essere utile anche in fase difensiva (6 tackle, 2 intercetti, 1 blocco), segnando già il solco per una futura carriera ad alto livello.