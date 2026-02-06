Union Berlino ed Eintracht Francoforte scendono in campo venerdì 6 febbraio, con fischio d’inizio previsto alle 20:30, sul prato dello Stadion An der Alten Försterei di Berlino. La ventunesima giornata di Bundesliga accende i riflettori sulla sfida tra le "Eisernen" della capitale e le "Adler" di Francoforte, in un confronto che si preannuncia teso: entrambe le squadre sognano una seconda parte di stagione da protagoniste e hanno motivazioni importanti in ottica Europa.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Eintracht Francoforte

L'undici di casa si affida a un 3-4-2-1 fisico e verticale: davanti a Roennow, linea a tre guidata dall’esperienza di Doekhi insieme a Querfeld e N'Soki.

Sugli esterni spazio a Haberer e Koehn, in mezzo Khedira e Kemlein pronti a dare sostanza. Sulla trequarti, fiducia alla giovane stella Ilyas Ansah e alla rapidità di Oliver Burke, mentre il riferimento avanzato è il serbo Andrej Ilic.

Per l’Eintracht invece schema a specchio, il 4-3-2-1: tra i pali ci sarà Kaua, protetto da una linea difensiva composta da Kristensen, Koch, Theate e Brown. Centrocampo di qualità con Mario Goetze affiancato da Larsson e Chaibi; sulla trequarti spazio alla creatività di Ritsu Doan e al dinamismo di Knauff, davanti Kalimuendo-Muinga a guidare l'attacco.

Quote del match: padroni di casa leggermente avanti per i bookmaker

Il confronto vede l’Union Berlino leggermente favorito stando alle lavagne degli operatori di scommesse: William Hill quota la vittoria interna a 2.05, il pareggio a 3.25 e il successo esterno dell’Eintracht a 3.40.

Un equilibrio in lavagna che rispecchia le attese per quella che può essere una delle sfide più combattute della giornata: l’Union ha il vantaggio del fattore casa, ma le "aquile" di Francoforte sono avvezze agli exploit anche lontano dal proprio stadio.

Focus sui protagonisti: Ansah e Burke per i berlinesi, Doan e Knauff per l’Eintracht

I riflettori della vigilia sono puntati su Ilyas Ansah, classe 2004, chiamato a dare continuità alle buone impressioni destate fin qui: in 20 presenze (15 da titolare) il giovane attaccante tedesco ha già messo a segno 5 gol e 1 assist, superando quota 1300 minuti e guadagnando la fiducia del tecnico.

Ansah ama il duello fisico (ben 190 giocati, con 66 vinti) e si dimostra prezioso anche nello sviluppo della manovra: 12 passaggi chiave e un buon fiuto per le ripartenze, accompagnato da 21 dribbling riusciti su 46 tentati.

Al suo fianco si muove Oliver Burke, attaccante scozzese che offre corsa e pressione: 4 reti in 19 presenze, con 10 conclusioni nello specchio e attenzione anche in fase difensiva (7 tackles e 4 intercetti stagionali, 2 ammonizioni). Burke sembra ormai pienamente inserito nei meccanismi berlinesi, alternando apparizioni dal 1’ a ingressi a partita in corso.

Chi invece sorprende è Andrej Ilic: nonostante i numeri sotto porta ancora a secco (0 gol in 19 partite), il serbo si fa notare come uomo assist – ben 7 palloni serviti per i compagni.

Più regista offensivo che finalizzatore, Ilic ha messo in mostra una propensione ad aprire le difese, come testimoniano anche i 22 passaggi chiave e l’alto numero di duelli (290 giocati, 104 vinti).

L’Eintracht risponde con la qualità di Ritsu Doan: il fantasista giapponese ha all’attivo 4 gol e 5 assist in 20 presenze, dimostrandosi risorsa preziosa per propulsione e rifinitura. Doan vanta 602 passaggi totali con 28 chiavi, 25 dribbling riusciti su 56 e una presenza costante nella battaglia di centrocampo (101 duelli vinti su 226 giocati), senza trascurare il contributo difensivo (34 contrasti e 14 intercetti).

Da tenere d’occhio tra i "Die Adler" anche Ansgar Knauff, sempre più leader offensivo: 3 reti e 1 assist in 19 presenze, spesso utilizzato anche a partita in corso per accendere la manovra in velocità.

Knauff si distingue per la precisione al tiro (11 conclusioni nello specchio su 16 tenter), 16 passaggi chiave e un contributo difensivo non trascurabile con 9 tackles e 7 intercetti. Il suo dinamismo potrà creare non pochi grattacapi alla retroguardia berlinese.