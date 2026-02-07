L’Estadio de Mestalla di Valencia torna ad accendersi sotto i riflettori della Liga per una delle sfide più attese della 23ª giornata: sabato 8 febbraio alle 21:00, i padroni di casa del Valencia ospitano i blancos ancora in corsa per il primato.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

Entrambe le squadre si presentano con le carte quasi completamente scoperte. Il tecnico del Valencia dovrebbe optare per un 4-4-2 che vede tra i pali Dimitrievski, protetto da Foulquier, Coemert, Copete e capitan Gayà in difesa. A centrocampo la diga formata da Rioja, Ugrinic e Pepelu, mentre sulle corsie esterne pronto Danjuma.

Davanti il tandem composto da Lucas Beltrán, incursore argentino sempre più centrale nel progetto, e Hugo Duro, uomo d’area decisivo con le sue reti stagionali.

Il Real Madrid, dal canto suo, propone un 4-1-2-3 ultra offensivo. Davanti a Courtois spazio al quartetto Valverde, Alaba, Huijsen e Camavinga. Sulla mediana agisce Tchouameni, mentre nel cuore del gioco si muovono Arda Guler e Dani Ceballos. Ma è il tridente a rubare la scena: Kylian Mbappé guida l’attacco, supportato da Rodrygo e dal giovane talento argentino Franco Mastantuono, tra le sorprese più attese nella formazione delle merengues.

Quote, Real Madrid nettamente favorita sul campo del Valencia

Nonostante la trasferta insidiosa, il Real Madrid parte con i galloni dei favoriti.

William Hill quota infatti il successo ospite a 1.55, mentre il segno 1 (Valencia) è proposto a 5.00 e il pareggio a 4.20. La fiducia nei blancos è massima anche in virtù della loro continuità di rendimento e della qualità superiore in ogni reparto, ma il Mestalla rimane uno degli stadi più caldi di Spagna, capace di regalare colpi di scena a chiunque.

Dalla cabina di regia alle frecce offensive: i protagonisti sotto la lente

A guidare l’attacco del Valencia c’è Hugo Duro, già a quota 7 gol in questa stagione su 21 presenze.

L’attaccante spagnolo ha mostrato grande dedizione, contribuendo anche in fase difensiva e risultando spesso decisivo in area avversaria. Insieme a lui Lucas Beltrán, diventato uomo chiave del centrocampo valencianista: l’argentino, con 1 gol e 2 assist in 19 presenze, porta dinamismo, pressioni alte e capacità di trovare spazi tra le linee, risultato di 17 tiri totali (8 nello specchio) e 14 dribbling riusciti su 21 tentativi. La capacità di Beltrán nel guadagnare falli (31 subiti) aggiunge pericolosità alle azioni da fermo del Valencia.

Lato Real, l’uomo copertina è chiaramente Kylian Mbappé, autore di una stagione da capogiro: sono già 22 i gol messi a referto in 21 presenze, a cui abbina 4 assist e ben 60 dribbling riusciti su 107 tentati.

Mbappé non è solo cecchino, ma anche regista offensivo con 51 passaggi chiave e 8 reti su calcio di rigore. Numeri da fuoriclasse assoluto, impreziositi da una media voto di 7.89, la più alta tra i protagonisti in campo.

Accanto a lui occhio a Rodrygo, spesso utilizzato a partita in corso ma comunque incisivo: il brasiliano, in 18 presenze, ha siglato un gol e fornito 3 assist, con una particolare confidenza nei passaggi chiave (16 in totale) e una buona percentuale di dribbling riusciti (17 su 36). Il vero sguardo però è puntato sul baby Mastantuono: il talento argentino, 18 anni, ha collezionato già 14 presenze con una discreta propensione al duello (133 totali, 58 vinti), 15 dribbling riusciti su 42 e 1 gol all’attivo, mostrando personalità e fame da veterano nonostante una media di minuti ridotta rispetto ai big.