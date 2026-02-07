L’Estadio de Mestalla di Valencia torna ad accendersi sotto i riflettori della Liga per una delle sfide più attese della 23ª giornata: sabato 8 febbraio alle 21:00, i padroni di casa del Valencia ospitano i blancos ancora in corsa per il primato.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

Entrambe le squadre si presentano con le carte quasi completamente scoperte. Il tecnico del Valencia dovrebbe optare per un 4-4-2 che vede tra i pali Dimitrievski, protetto da Foulquier, Coemert, Copete e capitan Gayà in difesa. A centrocampo la diga formata da Rioja, Ugrinic e Pepelu, mentre sulle corsie esterne pronto Danjuma.

Davanti il tandem composto da Lucas Beltrán, incursore argentino sempre più centrale nel progetto, e Hugo Duro, uomo d’area decisivo con le sue reti stagionali.

Il Real Madrid, dal canto suo, propone un 4-1-2-3 ultra offensivo. Davanti a Courtois spazio al quartetto Valverde, Alaba, Huijsen e Camavinga. Sulla mediana agisce Tchouameni, mentre nel cuore del gioco si muovono Arda Guler e Dani Ceballos. Ma è il tridente a rubare la scena: Kylian Mbappé guida l’attacco, supportato da Rodrygo e dal giovane talento argentino Franco Mastantuono, tra le sorprese più attese nella formazione delle merengues.

Spain Flag
La Liga
Giornata 23
06/02/2026 21:00
Celta Vigo
VS
Osasuna
07/02/2026 14:00
Rayo Vallecano
VS
Oviedo
07/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Maiorca
07/02/2026 18:30
Siviglia
VS
Girona
07/02/2026 21:00
Real Sociedad
VS
Elche
08/02/2026 14:00
Alaves
VS
Getafe
08/02/2026 16:15
Athletic Bilbao
VS
Levante
08/02/2026 18:30
Atlético Madrid
VS
Real Betis
08/02/2026 21:00
Valencia
VS
Real Madrid
09/02/2026 21:00
Villarreal
VS
Espanyol

Quote, Real Madrid nettamente favorita sul campo del Valencia

Nonostante la trasferta insidiosa, il Real Madrid parte con i galloni dei favoriti.

William Hill quota infatti il successo ospite a 1.55, mentre il segno 1 (Valencia) è proposto a 5.00 e il pareggio a 4.20. La fiducia nei blancos è massima anche in virtù della loro continuità di rendimento e della qualità superiore in ogni reparto, ma il Mestalla rimane uno degli stadi più caldi di Spagna, capace di regalare colpi di scena a chiunque.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
22
18
1
3
60 / 23
37
55
W
W
L
W
W
2
Real Madrid
22
17
3
2
47 / 18
29
54
W
W
W
W
W
3
Atlético Madrid
22
13
6
3
38 / 17
21
45
D
W
W
D
W
4
Villarreal
21
13
3
5
39 / 23
16
42
D
L
L
W
W
5
Real Betis
22
9
8
5
36 / 28
8
35
W
L
W
D
L
6
Espanyol
22
10
4
8
26 / 27
-1
34
L
L
L
D
L
7
Celta Vigo
22
8
9
5
29 / 23
6
33
D
L
W
W
W
8
Real Sociedad
22
7
7
8
30 / 30
0
28
D
W
W
W
D
9
Osasuna
22
7
5
10
26 / 27
-1
26
D
W
W
L
D
10
Alaves
22
7
4
11
20 / 27
-7
25
W
W
L
L
D
11
Athletic Bilbao
22
7
4
11
21 / 31
-10
25
D
L
L
D
L
12
Girona
22
6
7
9
21 / 36
-15
25
L
D
W
W
W
13
Elche
22
5
9
8
30 / 32
-2
24
L
L
D
D
L
14
Maiorca
22
6
6
10
28 / 34
-6
24
W
L
W
L
L
15
Siviglia
22
7
3
12
29 / 37
-8
24
L
W
D
L
L
16
Valencia
22
5
8
9
23 / 35
-12
23
L
W
W
D
L
17
Getafe
22
6
5
11
16 / 27
-11
23
D
D
L
L
D
18
Rayo Vallecano
22
5
7
10
18 / 30
-12
22
L
L
L
W
D
19
Levante
21
4
6
11
24 / 34
-10
18
D
W
L
D
W
20
Oviedo
22
3
7
12
12 / 34
-22
16
W
L
L
D
D

Dalla cabina di regia alle frecce offensive: i protagonisti sotto la lente

A guidare l’attacco del Valencia c’è Hugo Duro, già a quota 7 gol in questa stagione su 21 presenze.

L’attaccante spagnolo ha mostrato grande dedizione, contribuendo anche in fase difensiva e risultando spesso decisivo in area avversaria. Insieme a lui Lucas Beltrán, diventato uomo chiave del centrocampo valencianista: l’argentino, con 1 gol e 2 assist in 19 presenze, porta dinamismo, pressioni alte e capacità di trovare spazi tra le linee, risultato di 17 tiri totali (8 nello specchio) e 14 dribbling riusciti su 21 tentativi. La capacità di Beltrán nel guadagnare falli (31 subiti) aggiunge pericolosità alle azioni da fermo del Valencia.

Lato Real, l’uomo copertina è chiaramente Kylian Mbappé, autore di una stagione da capogiro: sono già 22 i gol messi a referto in 21 presenze, a cui abbina 4 assist e ben 60 dribbling riusciti su 107 tentati.

Mbappé non è solo cecchino, ma anche regista offensivo con 51 passaggi chiave e 8 reti su calcio di rigore. Numeri da fuoriclasse assoluto, impreziositi da una media voto di 7.89, la più alta tra i protagonisti in campo.

Accanto a lui occhio a Rodrygo, spesso utilizzato a partita in corso ma comunque incisivo: il brasiliano, in 18 presenze, ha siglato un gol e fornito 3 assist, con una particolare confidenza nei passaggi chiave (16 in totale) e una buona percentuale di dribbling riusciti (17 su 36). Il vero sguardo però è puntato sul baby Mastantuono: il talento argentino, 18 anni, ha collezionato già 14 presenze con una discreta propensione al duello (133 totali, 58 vinti), 15 dribbling riusciti su 42 e 1 gol all’attivo, mostrando personalità e fame da veterano nonostante una media di minuti ridotta rispetto ai big.
