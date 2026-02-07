L’Estadio de la Ceramica si prepara a vivere una notte d’alta tensione: domenica 9 febbraio alle 21:00, il Villarreal ospita l’Espanyol nella 23^ giornata della Liga 2025/26. Il Submarino Amarillo, voglioso di difendere le mura amiche e tenere il passo nel cuore della classifica, si troverà di fronte una formazione catalana affamata di punti per risalire la corrente. Una sfida dal sapore classico della Liga, che promette scintille tra due squadre storiche del panorama spagnolo.

Le probabili formazioni: certezze davanti, qualità sulle fasce

La panchina gialla punta forte sul solido 4-4-2 come modulo di partenza.

Davanti a Luiz Júnior troviamo Mouriño e Rafa Marín centrali, con Renato Veiga e Sergi Cardona sulle fasce. Nel cuore della mediana, Daniel Parejo affianca Pape Gueye, mentre le ali sono affidate al talento di Nicolas Pepe e all’estro di Alberto Moleiro. In attacco, Gerard Moreno e Georges Mikautadze formano una coppia di grande tecnica e imprevedibilità, pronta a scardinare la retroguardia catalana.

L’Espanyol risponde specularmente, affidandosi tra i pali a Marko Dmitrovic. El Hilali e Salinas fungeranno da terzini, mentre Calero e Cabrera formeranno il muro davanti al portiere. A centrocampo spazio a Dolan, González de, Pol Lozano e Pere Milla, con Fernández Jaén e Kike duo offensivo chiamato a sgomitare tra le maglie della difesa gialla.

Una formazione votata all’ordine ma capace di ribaltare il fronte con la velocità dei suoi esterni.

Quote: Villarreal padrone dei pronostici secondo William Hill

Le lancette dei bookmaker oscillano decisamente in favore del Submarino Amarillo: William Hill quota la vittoria interna a 1.70, il pareggio a 3.90 e il successo ospite a 4.40.

Una chiara investitura per la squadra di casa, forte sia del fattore campo che di una rosa più profonda sul piano tecnico. L’Espanyol è chiamato quindi a un mezzo miracolo per espugnare uno degli stadi più caldi della Liga, mentre per il Villarreal l’occasione è ghiotta per ritrovare slancio in classifica.

Le statistiche: Moreno e Mikautadze per il colpo del Submarino, l’Espanyol si affida a Pol Lozano e Fernández Jaén

Spazio ai numeri per leggere tra le pieghe della sfida.

Gerard Moreno non tradisce mai le attese alla Ceramica: nelle sue 12 apparizioni stagionali ha già timbrato 7 volte il cartellino, con una media realizzativa da centravanti di razza e ben 18 passaggi chiave confezionati per i compagni. Le sue 2 reti su rigore confermano la freddezza dagli undici metri, mentre la valutazione media di 7.33 attesta un rendimento costante e di altissimo livello.

Al suo fianco brilla anche Georges Mikautadze. L’attaccante georgiano ha firmato 5 gol e servito 3 assist in 16 presenze, mostrando qualità sia nel dribbling – ben 13 riusciti su 29 tentati – sia nella capacità di creare superiorità numerica. Le sue 25 conclusioni totali di cui 15 nello specchio della porta testimoniano una pericolosità costante negli ultimi sedici metri.

Sulle corsie, Nicolas Pépé rappresenta un’arma polivalente nell’attacco giallo: 22 tiri, 2 gol e ben 33 passaggi chiave in 20 presenze stagionali ne fanno un protagonista da tenere d’occhio soprattutto nelle accelerazioni. Pépé vanta anche una buona propensione difensiva con 23 tackle e 11 intercettazioni, emblema di un’ala moderna, utile in entrambe le fasi.

L’Espanyol, per provare a sorprendere al centrocampo, si affida alla regia di Pol Lozano. Il suo apporto è visibile nelle 580 trasmissioni tentate e nei 13 passaggi chiave all’attivo, pur con una marcata inclinazione al gioco fisico (ben 44 falli commessi e 6 ammonizioni). Lozano con 23 tackle e 14 intercettazioni dà sostanza alla manovra catalana.

Davanti, occhi puntati su Roberto Fernández Jaén, 5 gol e 2 assist in 22 uscite stagionali, abile a sfruttare il gioco aereo (31 falli subiti e 1 rigore procurato). Kike García, compagno di reparto, si segnala per la capacità di reggere il duello fisico: 82 contrasti vinti sui 175 tentati e 24 falli subiti nelle 21 presenze di campionato, oltre a 3 reti e un assist in meno di 900 minuti sul rettangolo verde.