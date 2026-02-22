Si accendono le luci sull’Estadio de la Ceramica per uno dei confronti più sentiti della Liga: Villarreal contro Valencia, il derby della Comunidad Valenciana. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, calcio d’inizio alle ore 21:00. Padroni di casa e ospiti si preparano a sfidarsi nel cuore della provincia di Castellón, teatro di scontri memorabili tra queste due realtà orgogliose, sempre alla ricerca di supremazia regionale e punti pesanti in classifica.

Le probabili formazioni: si punta sull'estro in avanti

I tecnici di entrambe le formazioni opteranno per il 4-4-2 classico, nel segno della solidità e della compattezza.

Il Villarreal si presenta davanti al proprio pubblico con Luiz Junior tra i pali, linea difensiva con Santiago Mourino e Pau Navarro centrali, ai lati Renato Veiga e Sergi Cardona. Sulle fasce di centrocampo agiranno Nicolas Pepe e Alberto Moleiro, mentre Santi Comesana e Pape Gueye presidieranno il cuore della mediana. In attacco, spazio alla coppia Ayoze Pérez-Georges Mikautadze chiamata a rompere gli equilibri.

Il Valencia risponde con Stole Dimitrievski in porta; quartetto difensivo composto da Unai Nunez, Cesar Tarrega, Jose Copete e capitan José Gayà. Sulle corsie Luis Rioja e Largie Ramazani, in mezzo Filip Ugrinic e Pepelu; davanti il tandem Lucas Beltrán-Hugo Duro promette di infiammare la retroguardia avversaria.

Quote: Villarreal con i favori dei pronostici davanti al proprio pubblico

Le agenzie di scommesse vedono il Sottomarino Giallo avanti nei pronostici: Bwin quota la vittoria del Villarreal a 1.72, il pareggio a 3.90 e il colpaccio esterno del Valencia a 4.50. William Hill segue la stessa linea, con il successo casalingo a 1.73, la X a 3.75 e i tre punti ospiti a 4.33.

Anche Bet365 non si discosta: Villarreal a 1.70, pareggio a 4.00, Valencia ancora alta a 4.50. Un margine dunque chiaro in favore dei padroni di casa, forti anche del fattore campo che rende l’Estadio de la Ceramica una roccaforte tradizionalmente difficile da espugnare.

I protagonisti: il fiuto del gol di Mikautadze e Hugo Duro, la classe di Beltrán e l’esperienza di Ayoze

Nel Villarreal, Georges Mikautadze sta vivendo la sua annata di consacrazione in Liga: il bomber georgiano, appena 25enne, ha già realizzato 8 reti e sfornato 4 assist in 19 presenze, brillando sia da titolare che da subentrato.

Il suo killer instinct si rivela letale: 31 tiri totali, di cui 20 in porta, evidenziando grande precisione sotto misura. Non solo gol, però: con 14 passaggi chiave e ben 17 dribbling riusciti, Mikautadze è il classico attaccante moderno, abile a dialogare con i compagni e a crearsi la giocata dal nulla.

Accanto a lui, Ayoze Pérez aggiunge esperienza e intelligenza tattica. Il canario ha timbrato il cartellino 2 volte e realizzato 3 assist in 16 apparizioni, spesso impiegato a gara in corso ma decisivo nella gestione degli spazi e nella rifinitura. Non ha paura del sacrificio: 17 tackle stagionali ne fanno un attaccante di rara generosità. L’elevata partecipazione ai duelli e le 15 punizioni guadagnate confermano il lavoro oscuro svolto tra le linee.

Sul versante valenciano, il giovane Lucas Beltrán impreziosisce la mediana con qualità e corsa: 21 presenze, 1 gol e 2 assist sono il dato, ma il suo calcio si esprime nei 335 duelli affrontati (88 vinti), nella capacità di dettare il tempo (323 passaggi totali) e nei 35 falli subiti, sintomo della sua centralità nello scacchiere di Pepelu e compagni.

L’uomo copertina davanti però è Hugo Duro: 7 reti in 23 apparizioni lo certificano come perno offensivo dei blanquinegres. Abile a dialogare con i compagni (292 passaggi totali), Duro si inserisce spesso tra le linee, cerca la porta (22 tiri, 10 nello specchio) e si batte nei duelli: 75 vinti su 178 complessivi. Porta anche grinta e pressione alta, ma dovrà fare attenzione al cartellino, essendo già a quota 5 ammonizioni stagionali.

L’ultima informazione utile a disposizione riguarda la distribuzione dei minuti: Hugo Duro risulta tra i più impiegati del Valencia (1425 minuti), Mikautadze leader di minutaggio e presenze tra gli avanti del Villarreal (1181 minuti), mentre Lucas Beltrán primeggia a centrocampo con i suoi 1099 minuti disputati.