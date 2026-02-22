Si accendono le luci sull’Estadio de la Ceramica per uno dei confronti più sentiti della Liga: Villarreal contro Valencia, il derby della Comunidad Valenciana. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, calcio d’inizio alle ore 21:00. Padroni di casa e ospiti si preparano a sfidarsi nel cuore della provincia di Castellón, teatro di scontri memorabili tra queste due realtà orgogliose, sempre alla ricerca di supremazia regionale e punti pesanti in classifica.

Le probabili formazioni: si punta sull'estro in avanti

I tecnici di entrambe le formazioni opteranno per il 4-4-2 classico, nel segno della solidità e della compattezza.

Il Villarreal si presenta davanti al proprio pubblico con Luiz Junior tra i pali, linea difensiva con Santiago Mourino e Pau Navarro centrali, ai lati Renato Veiga e Sergi Cardona. Sulle fasce di centrocampo agiranno Nicolas Pepe e Alberto Moleiro, mentre Santi Comesana e Pape Gueye presidieranno il cuore della mediana. In attacco, spazio alla coppia Ayoze Pérez-Georges Mikautadze chiamata a rompere gli equilibri.

Il Valencia risponde con Stole Dimitrievski in porta; quartetto difensivo composto da Unai Nunez, Cesar Tarrega, Jose Copete e capitan José Gayà. Sulle corsie Luis Rioja e Largie Ramazani, in mezzo Filip Ugrinic e Pepelu; davanti il tandem Lucas Beltrán-Hugo Duro promette di infiammare la retroguardia avversaria.

Spain Flag
La Liga
Giornata 25
20/02/2026 21:00
Athletic Bilbao
VS
Elche
21/02/2026 14:00
Real Sociedad
VS
Oviedo
21/02/2026 16:15
Real Betis
VS
Rayo Vallecano
21/02/2026 18:30
Osasuna
VS
Real Madrid
21/02/2026 21:00
Atlético Madrid
VS
Espanyol
22/02/2026 14:00
Getafe
VS
Siviglia
22/02/2026 16:15
Barcellona
VS
Levante
22/02/2026 18:30
Celta Vigo
VS
Maiorca
22/02/2026 21:00
Villarreal
VS
Valencia
23/02/2026 21:00
Alaves
VS
Girona

Quote: Villarreal con i favori dei pronostici davanti al proprio pubblico

Le agenzie di scommesse vedono il Sottomarino Giallo avanti nei pronostici: Bwin quota la vittoria del Villarreal a 1.72, il pareggio a 3.90 e il colpaccio esterno del Valencia a 4.50. William Hill segue la stessa linea, con il successo casalingo a 1.73, la X a 3.75 e i tre punti ospiti a 4.33.

Anche Bet365 non si discosta: Villarreal a 1.70, pareggio a 4.00, Valencia ancora alta a 4.50. Un margine dunque chiaro in favore dei padroni di casa, forti anche del fattore campo che rende l’Estadio de la Ceramica una roccaforte tradizionalmente difficile da espugnare.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
24
19
3
2
53 / 19
34
60
W
W
W
W
W
2
Barcellona
24
19
1
4
64 / 25
39
58
L
W
W
W
L
3
Villarreal
24
15
3
6
45 / 26
19
48
W
L
W
D
L
4
Atlético Madrid
24
13
6
5
38 / 21
17
45
L
L
D
W
W
5
Real Betis
24
11
8
5
39 / 29
10
41
W
W
W
L
W
6
Espanyol
24
10
5
9
29 / 33
-4
35
D
L
L
L
L
7
Celta Vigo
24
8
10
6
32 / 27
5
34
D
L
D
L
W
8
Real Sociedad
24
8
7
9
34 / 35
-1
31
L
W
D
W
W
9
Athletic Bilbao
24
9
4
11
27 / 34
-7
31
W
W
D
L
L
10
Osasuna
24
8
6
10
28 / 28
0
30
D
W
D
W
W
11
Getafe
24
8
5
11
20 / 28
-8
29
W
W
D
D
L
12
Girona
24
7
8
9
24 / 38
-14
29
W
D
L
D
W
13
Siviglia
24
7
5
12
31 / 39
-8
26
D
D
L
W
D
14
Alaves
24
7
5
12
21 / 30
-9
26
D
L
W
W
L
15
Valencia
24
6
8
10
25 / 37
-12
26
W
L
L
W
W
16
Elche
24
5
10
9
31 / 35
-4
25
D
L
L
L
D
17
Rayo Vallecano
23
6
7
10
21 / 30
-9
25
W
L
L
L
W
18
Maiorca
24
6
6
12
29 / 39
-10
24
L
L
W
L
W
19
Levante
24
4
6
14
26 / 41
-15
18
L
L
L
D
W
20
Oviedo
23
3
7
13
13 / 36
-23
16
L
W
L
L
D

I protagonisti: il fiuto del gol di Mikautadze e Hugo Duro, la classe di Beltrán e l’esperienza di Ayoze

Nel Villarreal, Georges Mikautadze sta vivendo la sua annata di consacrazione in Liga: il bomber georgiano, appena 25enne, ha già realizzato 8 reti e sfornato 4 assist in 19 presenze, brillando sia da titolare che da subentrato.

Il suo killer instinct si rivela letale: 31 tiri totali, di cui 20 in porta, evidenziando grande precisione sotto misura. Non solo gol, però: con 14 passaggi chiave e ben 17 dribbling riusciti, Mikautadze è il classico attaccante moderno, abile a dialogare con i compagni e a crearsi la giocata dal nulla.

Accanto a lui, Ayoze Pérez aggiunge esperienza e intelligenza tattica. Il canario ha timbrato il cartellino 2 volte e realizzato 3 assist in 16 apparizioni, spesso impiegato a gara in corso ma decisivo nella gestione degli spazi e nella rifinitura. Non ha paura del sacrificio: 17 tackle stagionali ne fanno un attaccante di rara generosità. L’elevata partecipazione ai duelli e le 15 punizioni guadagnate confermano il lavoro oscuro svolto tra le linee.

Sul versante valenciano, il giovane Lucas Beltrán impreziosisce la mediana con qualità e corsa: 21 presenze, 1 gol e 2 assist sono il dato, ma il suo calcio si esprime nei 335 duelli affrontati (88 vinti), nella capacità di dettare il tempo (323 passaggi totali) e nei 35 falli subiti, sintomo della sua centralità nello scacchiere di Pepelu e compagni.

L’uomo copertina davanti però è Hugo Duro: 7 reti in 23 apparizioni lo certificano come perno offensivo dei blanquinegres. Abile a dialogare con i compagni (292 passaggi totali), Duro si inserisce spesso tra le linee, cerca la porta (22 tiri, 10 nello specchio) e si batte nei duelli: 75 vinti su 178 complessivi. Porta anche grinta e pressione alta, ma dovrà fare attenzione al cartellino, essendo già a quota 5 ammonizioni stagionali.

L’ultima informazione utile a disposizione riguarda la distribuzione dei minuti: Hugo Duro risulta tra i più impiegati del Valencia (1425 minuti), Mikautadze leader di minutaggio e presenze tra gli avanti del Villarreal (1181 minuti), mentre Lucas Beltrán primeggia a centrocampo con i suoi 1099 minuti disputati.
