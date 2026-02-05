Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel panorama del calciomercato europeo e, con l’avvicinarsi della fine della stagione, i rumors attorno al centravanti serbo si fanno sempre più insistenti. Secondo le ultime indiscrezioni, Chelsea e Newcastle United starebbero monitorando con grande attenzione la situazione dell’attaccante della Juventus, pronto a entrare in uno snodo cruciale della propria carriera.

Premier League in pole: ingaggio e scadenza spingono Vlahovic verso l’Inghilterra

L’interesse nei confronti di Vlahovic non si limita ai confini inglesi.

In Italia, ad esempio, anche il Milan osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole della difficoltà ma anche dell’opportunità rappresentata da un attaccante di questo livello. Tuttavia, è la Premier League a sembrare il terreno più fertile per un’eventuale operazione. Chelsea e Newcastle, in particolare, verrebbero indicati come i club maggiormente in grado di sostenere l’attuale ingaggio del serbo, pari a circa 12 milioni di euro a stagione, cifra che a Torino è diventata un nodo centrale nelle trattative per il rinnovo. Proprio le elevate richieste economiche di Vlahovic avrebbero infatti frenato ogni possibile accordo con la Juventus, spingendo la dirigenza bianconera a valutare con attenzione scenari alternativi.

In Inghilterra, invece, club con grande disponibilità finanziaria potrebbero garantire al centravanti condizioni contrattuali simili, se non superiori, rendendo l’addio alla Serie A una possibilità concreta.

Rinnovo ancora possibile: spiraglio aperto tra campo e compromessi

Nonostante le sirene della Premier League e l’interesse diffuso in Europa, sullo sfondo resta comunque una fiammella, flebile ma ancora viva, che potrebbe portare Vlahovic a rinnovare con la Juventus. Molto dipenderà dai prossimi mesi e da una serie di fattori che dovranno necessariamente incastrarsi alla perfezione. L’attaccante è attualmente ai box dopo l’operazione alla coscia e il suo rientro in campo sarà un passaggio fondamentale: serviranno gol, prestazioni convincenti e la capacità di ritrovare centralità nel progetto tecnico.

Allo stesso tempo, il serbo dovrà convincere Spalletti e, soprattutto, rivedere al ribasso le proprie pretese economiche. Solo in presenza di un compromesso sull’ingaggio e di segnali forti dal campo, la Juventus potrebbe tornare a considerare seriamente l’ipotesi rinnovo.