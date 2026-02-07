Il futuro di Dusan Vlahovic non smette di far parlare e, questa volta, le indiscrezioni assumono contorni sempre più intriganti. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur sul suo profilo X, Roma, Milan e Inter starebbero monitorando con grande attenzione la situazione dell’attaccante serbo, legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026. Un orizzonte temporale più vicino di quello che sembra.

Dialoghi sottotraccia e addio sempre più probabile

Secondo Konur, Vlahovic sarebbe orientato a chiudere la sua esperienza alla Juventus, complice un rapporto che non ha mai trovato una piena continuità tecnica e progettuale.

Per questo motivo, gli agenti del centravanti serbo avrebbero già avviato dialoghi sotto traccia con Roma, Milan e Inter, tre club alla ricerca di un attaccante di peso in vista della prossima stagione. Non si tratterebbe ancora di trattative ufficiali, ma di contatti esplorativi utili a comprendere margini, volontà e sostenibilità di un’operazione che, per impatto mediatico e tecnico, avrebbe un peso enorme sul panorama della Serie A. L’idea di acquisire un profilo come Vlahovic, nel pieno della maturità calcistica e con un’esperienza internazionale consolidata, rappresenterebbe una tentazione forte per tutte e tre le società coinvolte, che si assicurerebbero un talento ancora non del tutto esploso.

Ingaggio e bonus alla firma: ostacoli importanti per le big italiane

Va però sottolineato come portare Vlahovic a Roma, Milano sponda rossonera o nerazzurra non sarà affatto semplice. Da quanto filtra, il giocatore non avrebbe una grande volontà di ridimensionare il proprio ingaggio rispetto ai 12 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti alla Juventus. Una cifra molto elevata per i parametri del calcio italiano, che rischia di rappresentare il primo vero ostacolo alla riuscita dell’operazione. A questo si aggiunge un ulteriore dettaglio tutt’altro che secondario: lo staff del calciatore avrebbe già manifestato la volontà di ottenere un ricco premio alla firma dal nuovo club. Un modus operandi piuttosto frequente nel calcio moderno, considerando che Vlahovic, qualora decidesse di lasciare la Juventus, potrebbe farlo come parametro zero e quindi senza costi di cartellino.