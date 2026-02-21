Londra si prepara ad accendere i riflettori sul London Stadium per la sfida tra West Ham e Bournemouth, valida per la 27ª giornata della Premier League 2025/26. Il fischio d’inizio è fissato per venerdì 21 febbraio alle 18:30. Una partita che arriva in un momento chiave della stagione: le due squadre si contendono punti preziosi per i rispettivi obiettivi, tra chi vuole restare agganciato al treno delle posizioni nobili e chi cerca la definitiva tranquillità in classifica. Si gioca nella capitale inglese, in uno stadio che spesso è stato teatro di duelli ricchi di emozioni.

West Ham e Bournemouth, pronti a giocarsi il tutto per tutto mentre il campionato entra nella sua fase più bollente.

Le probabili formazioni di West Ham-Bournemouth

Entrambe le squadre dovrebbero presentarsi con il 4-2-3-1 nei rispettivi undici titolari. I padroni di casa degli Hammers, guidati da Mads Hermansen tra i pali, proporranno una difesa composta da Wan-Bissaka, Mavropanos, Axel Disasi e Malick Diouf. In mediana agiranno Mateus Fernandes e Soungoutou Magassa, con Bowen, Soucek e Summerville alle spalle dell’unica punta Castellanos. Riflettori puntati su Jarrod Bowen e Summerville, chiamati a fornire fantasia e imprevedibilità.

Bournemouth, dal canto suo, risponde con Djordje Petrovic in porta e difesa a quattro formata da Alex Jimenez, James Hill, Marcos Senesi e Adrien Truffert.

A centrocampo spazio ad Alex Scott e Alex Toth, mentre i tre dietro la prima punta Evanilson saranno Rayan, Christie e Amine Adli, tra i più attesi per rapidità e qualità. L’attacco dei Cherries si affida quindi al feeling realizzativo del brasiliano Evanilson.

Quote: equilibrio con lieve preferenza per il West Ham

I principali bookmaker riflettono l’incertezza che circonda questa sfida: Bwin quota il successo degli Hammers a 2.40, il pareggio a 3.70, mentre la vittoria esterna di Bournemouth si attesta a 2.70.

Quote allineate anche per William Hill, che offre 2.40 per il successo casalingo, 3.50 per la divisione della posta e 2.62 per il blitz dei Cherries. Bet365 propone invece 2.35 per la vittoria West Ham, 3.70 per il segno X e 2.80 per Bournemouth. Il match si profila dunque incerto, con la squadra di Londra leggerissimamente avanti nei pronostici secondo i mercati.

Statistiche: Summerville in ascesa, Adli il jolly dei Cherries

Valentín Castellanos, riferimento avanzato degli Hammers, è chiamato a lasciarsi alle spalle un inizio di stagione sottotono: per lui solo un gol in 6 presenze da titolare e 478 minuti giocati, con una media di 6.4 in pagella.

L’argentino ha fatto registrare 12 tiri totali di cui 6 finiti nello specchio, quattro passaggi chiave senza ancora assist all’attivo e uno score piuttosto ruvido nei duelli fisici (15 vinti su 50).

Chi invece sta scalando posizioni di rilievo è Crysencio Summerville: l’attaccante olandese ha preso parte a 21 partite (19 da titolare), ritagliandosi un ruolo sempre più importante nello scacchiere offensivo degli Hammers. In 1594 minuti ha trovato la rete in 4 occasioni e firmato un assist, a cui aggiunge 16 passaggi chiave e un’attività notevole in dribbling (61 tentativi, 28 riusciti). Con ben 41 falli subiti e 97 duelli vinti su 199, Summerville è spesso uno dei più attivi anche in fase di pressione difensiva.

Nel Bournemouth, le luci sono puntate su Amine Adli e Evanilson. Adli, spesso subentrato, ha totalizzato 22 presenze (8 da titolare), con 3 gol e un assist in 857 minuti. L’attaccante marocchino si conferma elemento capace di spaccare le partite: 12 tiri di cui 8 in porta, 13 passaggi chiave e soprattutto ben 30 tackle messi a referto, segnale di grande generosità. Curioso il dato dei falli subiti (20) e commessi (26), testimonianza di una presenza continua nella manovra.

Evanilson, invece, è il terminale offensivo designato dai Cherries: 5 reti in 24 gare (21 dal primo minuto), condite da 41 tiri totali e 23 chiave in fase di rifinitura. Il brasiliano ha vinto 73 duelli su 196 e si è procurato un calcio di rigore, mostrando comunque margini di crescita sotto porta. In 1826 minuti la sua stagione resta comunque il barometro del potenziale offensivo di Bournemouth.