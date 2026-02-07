Il sipario del venticinquesimo turno di Premier League si alza al Molineux Stadium di Wolverhampton, dove i Wolves sfideranno il Chelsea sabato 7 febbraio alle ore 16:00. Le due squadre scenderanno in campo con obiettivi diversi: i padroni di casa cercando punti preziosi in ottica salvezza e i Blues lanciati nella rincorsa verso le zone più nobili della classifica. Il clima sarà quello delle grandi occasioni, con entrambe le tifoserie a spingere i propri beniamini in uno degli stadi più affascinanti d’Inghilterra.

Le probabili formazioni di Wolves-Chelsea

Sulla carta i Wolves si schiereranno con un classico 3-5-2, cercando equilibrio tra copertura e ripartenza. Tra i pali ci sarà José Sá, protetto dal terzetto difensivo formato da Yerson Mosquera, Santiago Bueno e Emmanuel Agbadou. Sulle corsie laterali attenzione alle percussioni di Rodrigo Gomes e Hugo Bueno, mentre la mediana vedrà l’intelligenza tattica di João Gomes affiancato da André e Mateus Mane. In avanti, Tolu Arokodare e il coreano Hwang Hee-chan si occuperanno di mettere sotto pressione la retroguardia ospite.

Dall’altra parte, il Chelsea opta per un 4-2-3-1 ricco di talento e gioventù. Il portiere Robert Sanchez avrà davanti a sé Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile e il giovane Jorrel Hato a presidiare la linea difensiva.

In mezzo al campo la coppia Enzo Fernandez-Moises Caicedo dovrà dettare i tempi e garantire equilibrio. Sulla trequarti, a ispirare la manovra offensiva, saranno Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho, pronti ad assistere Liam Delap, punta centrale chiamata a scardinare la difesa avversaria.

Le quote della sfida: Blues nettamente avanti per i bookmaker

Stando alle offerte proposte da William Hill, il Chelsea parte nettamente favorito: il successo dei Blues viene infatti quotato a 1.67, mentre un’affermazione interna dei Wolves paga 4.50 volte la posta.

Il pareggio, risultato che spesso fa capolino nei duelli al Molineux, si attesta a quota 4.00. Questo scenario conferma le attese della vigilia, con il Chelsea che gode dei favori del pronostico grazie alla maggiore qualità e profondità della rosa.

I protagonisti sotto la lente: Neto e Garnacho guidano la fantasia

Tolu Arokodare rappresenta il classico attaccante di fisico e generosità: con 25 anni e 197 centimetri di altezza, si è guadagnato 20 presenze in stagione (spesso da subentrato), ma il gol non è ancora nel suo DNA con una sola rete all’attivo.

Determinante però nel gioco aereo – ben 85 duelli vinti – e nei movimenti al servizio della squadra.

Al suo fianco il coreano Hwang Hee-chan, punto di riferimento dell’attacco Wolves grazie alle 19 presenze, condite da due reti e un assist. Hee-chan si distingue per la capacità di saltare l’uomo (8 dribbling riusciti su 22 tentativi) e per una partecipazione attiva anche nella fase di non possesso, con 7 intercetti e 8 tackle negli 1112 minuti giocati.

In casa Blues, Liam Delap sta vivendo la sua prima grande esperienza con la maglia del Chelsea: l’inglese, 22 anni, ha già collezionato 15 presenze – nove delle quali da titolare – mettendo a referto una rete e guadagnandosi un rigore. Solido nei duelli (39 vinti su 96) e abile nel dribbling, Delap è chiamato a confermare la fiducia dello staff tecnico.

Grande attenzione anche sul talento argentino Alejandro Garnacho, schierato come esterno d’attacco nei tre dietro la punta. In questa stagione Garnacho ha giocato 15 gare, firmando una rete e tre assist, sintomo di una pericolosità sempre crescente quando arriva negli ultimi sedici metri. Da non sottovalutare la sua attitudine difensiva – 8 tackle e 3 intercetti – e il sacrificio tattico, con numerosi ripiegamenti sulla propria fascia.

A completare il reparto offensivo del Chelsea c’è il portoghese Pedro Neto, che spicca per continuità e qualità. In 24 presenze ha messo a segno cinque reti e tre assist, trascinando spesso la sua squadra nei momenti caldi. Neto si è imposto come motore della manovra, con 647 passaggi complessivi (39 di questi chiave per l’azione da gol) e ben 33 dribbling riusciti su 73 tentativi. La sua posizione tra le linee potrebbe essere lo spartiacque della partita.