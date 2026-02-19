Da potenziale fenomeno a simbolo di un investimento che non ha prodotto i frutti sperati: l’avventura di Edon Zhegrova con la Juventus rischia seriamente di chiudersi dopo appena una stagione. Il kosovaro era arrivato a Torino accolto da grandi aspettative, come uno di quei profili capaci di accendere l’entusiasmo della tifoseria grazie a dribbling, imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno. Un colpo fortemente voluto dall’amministratore delegato Damien Comolli, che aveva individuato in Zhegrova un esterno in grado di dare una nuova dimensione offensiva alla Juventus.

A distanza di mesi, però, la realtà racconta una storia ben diversa.

Attese, attenuanti e delusioni: il tempo delle giustificazioni è finito

Al suo arrivo, l’ambiente bianconero aveva scelto la via della prudenza. Zhegrova proveniva dal Lille dopo un periodo complicato, segnato da problemi fisici e da una condizione atletica non ottimale. Media e tifosi avevano quindi concesso al kosovaro il beneficio del dubbio, aspettando che ritrovasse ritmo e continuità di allenamento. Le attenuanti non mancavano, così come la convinzione che il suo talento sarebbe prima o poi emerso. E invece, arrivati quasi a fine febbraio, alla Continassa si starebbe iniziando a tirare una linea. Le apparizioni dell’esterno sono state sporadiche, spesso anonime, e mai realmente incisive.

Quel calciatore capace di “stravolgere le partite” è rimasto, di fatto, un’idea più che una realtà, mentre la Juventus continuava a cercare soluzioni offensive senza trovare risposte concrete dal suo investimento.

Mercato estivo e addio possibile: Zhegrova verso l’uscita

Secondo quanto riportato dal giornalista Michele De Blasis su X, la dirigenza bianconera starebbe seriamente valutando la possibilità di tornare sul mercato già a giugno per rinforzare le corsie esterne, inserendo Zhegrova nella lista dei possibili partenti. Una scelta che rappresenterebbe una bocciatura netta per un’operazione costata circa 20 milioni di euro. I numeri, del resto, sono impietosi: appena 374 minuti complessivi in stagione, senza neanche un gol o un assist all’attivo.

Dati, che rappresentano un problema per il presente ma anche per il prossimo futuro, in quanto piazzare sul mercato un calciatore con statistiche simili potrebbe non essere affatto semplice. Ecco perché il finale di campionato sarà determinante per capire se Zhegrova riuscirà in extremis a dare un contributo per la vecchia signora oppure no.