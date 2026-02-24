Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale lancia un monito per il mondo Juventus e per quello che sarebbe il futuro della società piemontese in sede di calciomercato: "A giugno l'UEFA vieterà alla Juve di inserire in lista nuovi giocatori. A qualsiasi coppa dovesse partecipare lo farà con gli stessi di oggi. Nella relazione finanziaria al 31 dicembre 2025 diramata ieri, la società bianconera conferma che a fine maggio l'UEFA concluderà il procedimento disciplinare aperto da tempo, mettendo le manette ai polsi del club e limitandone o bloccandone il mercato".

Ziliani e la spiegazione sul parametro del Football Earning Rule

Ziliani sostiene quindi che, nella più favorevole delle ipotesi, la Juventus sarà costretta a confermare sostanzialmente l’attuale assetto tecnico. A rendere pubblico questo scenario, osserva Ziliani, è stata la stessa società bianconera, obbligata dagli adempimenti verso il mercato finanziario a diffondere la relazione semestrale al 31 dicembre. In tale documento, il club ha comunicato che al termine della stagione sportiva in corso, attenderà le sanzioni da parte della UEFA per il mancato rispetto del parametro di sostenibilità finanziaria noto come Football Earning Rule.

Ziliani ricorda come tale normativa vieti l’accumulo di perdite superiori ai 60 milioni di euro nell’arco di un triennio, soglia ampiamente superata dalla vecchia signora.

Oltre a una sanzione economica, il regolamento prevede anche possibili limitazioni sportive, tra cui il divieto di registrare nuovi calciatori nelle liste per le competizioni UEFA. Nonostante ciò, sottolinea il giornalista, il dibattito mediatico continua a concentrarsi in modo quasi surreale sull’ipotetico numero di nuovi acquisti, possibilmente di alto profilo e quindi onerosi, necessari per rendere la squadra competitiva nella prossima stagione.

Juve, il rischio sarebbe quello di non poter acquisire ne cedere calciatori

Secondo Ziliani, il dissesto accumulato nei bilanci delle ultime stagioni è di dimensioni tali da rendere verosimile una sanzione significativa da parte dell’organismo presieduto da Ceferin.

Una simile eventualità, osserva Ziliani, avrebbe conseguenze rilevanti: significherebbe che, nella prossima partecipazione alla Champions League o all’Europa League, la Juventus sarebbe obbligata a presentarsi con l’identico organico attualmente a disposizione. Inoltre, il club si troverebbe anche nell’impossibilità di alleggerire la rosa da quei calciatori di cui oggi farebbe volentieri a meno, sia per ragioni tecniche sia per l’eccessivo impatto economico.