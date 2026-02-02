Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X commentando a modo suo l'episodio arbitrale discusso andato in scena nella gara fra Parma e Juventus: "La formazione bianconera avrebbe dovuto giocare con l’uomo in meno per 2/3 di gara ma pochi minuti dopo proprio McKennie segna il gol del 2-0. Come da copione, gli arbitri stanno scortando la Juventus alla qualificazione Champions: naturalmente tutti zitti, a cominciare da Milan, Napoli, Roma e Como, due dei quali pagheranno il salato prezzo del vassallaggio".

Ziliani e i dubbi sul rigore non dato in Juventus-Napoli

Secondo Ziliani, a distanza di una settimana dalla partita Juventus-Napoli — incontro che, a suo giudizio, sarebbe stato compromesso dal mancato rigore per il fallo di Bremer su Hojlund, si sarebbe quindi verificata una nuova alterazione dell’equilibrio di gara anche in Parma-Juventus. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della vicenda, sottolineando come al 25° minuto del primo tempo, con la Juventus in vantaggio per 1-0, l’arbitro Fourneau abbia sanzionato con la sola ammonizione l’intervento di McKennie su Troilo, anziché con il rosso, sanzione più idonea per la pericolosità dell'intervento commesso.

Nel suo ragionamento, il giornalista ha inoltre sottolineato come al VAR fosse presente Maresca, lo stesso direttore di gara che in passato, insieme al collega Guida, aveva manifestato la volontà di non arbitrare il Napoli per timori legati alla propria sicurezza personale.

Elemento che, nella ricostruzione di Ziliani, contribuisce ad alimentare interrogativi e polemiche sull’uniformità e sull’imparzialità delle decisioni arbitrali.

I tifosi rispondono a Ziliani

Le parole di Ziliani hanno acceso il dibattito sul web e fra i suoi sostenitori: "Paolo non c'é solo quello di McKennie: al minuto 35 Conceicao trattiene vistosamente un giocatore del Parma che stava ripartendo. Sarebbe stato secondo giallo e quindi dovevano restare in 9..... Ma i nostri giornalai tutti a incensare il gioco di Spalletti" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Leggo e sento spesso che i nostri arbitri sono i migliori al mondo. Ma chi lo dice? Lo sento dire solo in Italia".