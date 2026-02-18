Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato a modo suo il 5 a 2 incassato dalla Juventus contro il Galatasaray in Champions League, tirando in ballo anche due dirigenti del club bianconero: "Dalla piazzata di San Siro al 2-5 di Istanbul con i suoi acquisti non pervenuti: la vera storia dello sprofondo di Comolli. Quinta in campionato e fuori dalla Coppa Italia, la Juve è franata ieri anche in Champions. E anche se dirlo non è bello, il sospetto è che se Elkann pensa di aver trovato nel francese il genio della lampada, forse si sbaglia di grosso".

Ziliani e la ricostruzione di quanto accaduto a San Siro fra La Penna e Comolli

Ziliani ha poi voluto ricostruire quanto accaduto a margine della gara di campionato fra Inter e Juventus, soffermandosi sull’episodio che ha visto protagonista l’arbitro Federico La Penna. Secondo Ziliani, il direttore di gara aveva commesso un errore evidente estraendo il secondo cartellino giallo ed espellendo Kalulu a seguito di una simulazione di Bastoni, un episodio che, in diretta, era riuscito a trarre in inganno non solo il pubblico presente allo stadio, ma anche la totalità degli spettatori televisivi.

Ziliani sottolinea come, immediatamente dopo l’episodio, l’amministratore delegato della Juve Comolli si sia precipitato con estrema rapidità all’ingresso del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi.

In occasione del rientro delle squadre per l’intervallo, il dirigente ha tentato ripetutamente di affrontare in modo diretto e aggressivo l’arbitro, arrivando a sfiorare il contatto fisico. Solo l’intervento tempestivo di Spalletti, che lo ha fisicamente allontanato respingendolo dalla zona, avrebbe impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Ziliani precisa che tale ricostruzione non è frutto di interpretazioni personali, bensì risulta integralmente dalle motivazioni ufficiali del giudice sportivo Mastrandrea, il quale, sulla base del referto arbitrale e delle relazioni degli ispettori federali presenti, ha sanzionato il francese con un provvedimento di inibizione fino al 31 marzo e con un’ammenda pari a 15.000 euro.

Ziliani e l'attacco a Comolli

Chiariti i fatti, Ziliani propone una riflessione di carattere più ampio e provocatorio. Il giornalista invita infatti a immaginare le conseguenze di un principio implicito, attribuito ironicamente allo stesso Comolli, secondo cui chi commette un errore debba essere aggredito fisicamente dal francese. Una brutta abitudine che costringerebbe lo stesso Comolli ad un autolesionismo provocato dagli sbagli commessi dal transalpino in sede di calciomercato.