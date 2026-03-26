Questa sera l'Italia Under 21 affronta la Macedonia del Nord in un match cruciale valido per la settima giornata delle Qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027. La sfida si terrà allo stadio Carlo Castellani di Empoli, dove il commissario tecnico Baldini punta a una vittoria fondamentale, nonostante le defezioni che hanno interessato la rosa. Una delle scelte più significative è l'inserimento di Koleosho titolare nel tridente offensivo, schierato con un modulo 4-3-3.

Il cammino degli Azzurrini verso l'Europeo Under 21 del 2027 riprende proprio dalla Toscana.

La cornice dello stadio empolese ospita un incontro che assume un'importanza decisiva per le speranze di qualificazione dell'Italia. Attualmente, la squadra occupa la seconda posizione nel girone con quindici punti, reduce da una sconfitta contro la Polonia, capolista, e da una vittoria ottenuta contro il Montenegro, terzo in classifica. In questo contesto, non è più ammesso alcun passo falso, rendendo la vittoria odierna un obiettivo irrinunciabile per non perdere terreno prezioso.

Le formazioni ufficiali in campo

Il CT Baldini ha optato per un 4-3-3 per l'Italia U21: Palmisani difenderà i pali; la linea difensiva sarà composta da Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. A centrocampo agiranno Ndour, Lipani e Dagasso, mentre il tridente d'attacco vedrà protagonisti Cherubini, Ekhator e, come anticipato, Koleosho.

La Macedonia del Nord U21, guidata dal CT Stanic, risponde con un modulo 4-2-3-1: Ljupke tra i pali; in difesa Arizankoski, Meliqi, Djekov e Hamza. La mediana sarà presidiata da Angelov e Maslarov, con Danev, Durakov e Trajkov a supporto dell'unica punta, Gashtarov.

Il contesto strategico del match

L'incontro di questa sera riveste un'importanza cruciale per gli Azzurrini. L'obiettivo primario è difendere con successo la seconda posizione nel girone e mantenere il contatto con la Polonia, che al momento detiene la testa della classifica. Una vittoria è dunque imprescindibile per non compromettere la corsa alla fase finale dell'Europeo Under 21 e per alimentare le ambizioni di qualificazione diretta o tramite playoff.

Il percorso di qualificazione degli Azzurrini

La gara odierna, in programma giovedì 26 marzo alle ore 18:15, è la settima tappa del girone di qualificazione all'Europeo Under 21 del 2027, che si svolgerà in Albania e Serbia. L'Italia si trova attualmente al secondo posto con quindici punti, tre in meno rispetto alla Polonia capolista, che ne ha diciotto. Il calendario degli Azzurrini prevede, dopo questa sfida, una trasferta in Svezia il 31 marzo e, successivamente, due impegni nel mese di ottobre contro Armenia e nuovamente la Polonia, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la testa del girone.

Un dato statistico interessante riguarda la tradizione dell'Under 21 a Empoli: la squadra è infatti imbattuta nello stadio Carlo Castellani, avendo collezionato tre successi e due pareggi nelle precedenti cinque partite disputate in città. Questo precedente positivo potrebbe fornire un ulteriore stimolo agli Azzurrini in vista dell'importante confronto con la Macedonia del Nord.