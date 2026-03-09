Il Milan conquista un successo pesante nel derby contro l’Inter e riapre parzialmente la corsa nelle zone alte della classifica. La vittoria per 1-0 a San Siro permette ai rossoneri di accorciare le distanze dalla vetta, portandosi a sette punti dalla capolista. Nonostante il risultato importante, però, Massimiliano Allegri ha scelto di mantenere un profilo prudente nelle dichiarazioni del post partita, evitando di parlare apertamente di scudetto.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossonero ha preferito concentrarsi sul percorso della squadra e sull’obiettivo stagionale.

“Abbiamo lavorato sei o sette mesi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni”, ha spiegato Allegri, sottolineando come la partita sia stata gestita con grande attenzione soprattutto nella fase difensiva. Il Milan ha infatti disputato un primo tempo ad alta intensità, mentre nella ripresa ha scelto di abbassare il baricentro, concedendo qualche cross agli avversari ma mantenendo comunque ordine in difesa.

L’allenatore ha poi commentato la situazione in classifica con toni realistici: “L’Inter ha fatto un campionato importante, rimane la netta favorita per lo scudetto”. Nonostante il distacco ridotto, Allegri ha ribadito che la graduatoria attuale rispecchia i valori espressi finora dalle squadre in campionato.

La partita e l’analisi di Allegri

Il successo nel derby è arrivato grazie alla rete di Pervis Estupiñán, protagonista della serata e autore del gol decisivo. L’azione che ha portato al vantaggio rossonero è nata da un assist di Youssouf Fofana, che ha servito il compagno con un passaggio preciso dopo una buona costruzione offensiva. Allegri ha elogiato entrambi i giocatori nel post gara, sottolineando come il gol sia stato il giusto premio per la prestazione dell’esterno.

“Stava bene e si è meritato il gol facendo una buona partita”, ha spiegato il tecnico parlando di Estupiñán, ricordando anche come il giocatore fosse stato schierato in una situazione tattica preparata in allenamento. Parole di apprezzamento anche per Fofana, autore dell’assist che ha deciso il derby.

Allegri: obiettivo qualificazione alla Champions League

Allegri ha poi evidenziato un aspetto che considera fondamentale nel percorso della squadra: la solidità difensiva. Il Milan è tornato infatti a non subire gol per due partite consecutive, un dato che per l’allenatore rappresenta un segnale positivo. “Quando torni a non prendere gol sei a metà dell’opera”, ha spiegato.

Infine il tecnico ha invitato l’ambiente rossonero a mantenere i piedi per terra nonostante l’entusiasmo per il derby vinto. L’obiettivo principale resta la qualificazione alla prossima Champions League, mentre ogni discorso legato allo scudetto viene rimandato. “Saremo contenti fino a lunedì, poi da martedì il derby sarà già alle spalle”, ha concluso Allegri, sottolineando la necessità di continuare a lavorare con continuità fino al termine della stagione.