Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha affrontato con la consueta lucidità e pragmatismo le recenti tensioni emerse all'interno della squadra, in particolare quelle tra Rafael Leao e Christian Pulisic durante la sfida contro la Lazio. In occasione della conferenza stampa pre-partita, Allegri ha minimizzato l'accaduto, inquadrandolo come un episodio fisiologico che può verificarsi nel corso di una stagione agonistica, specialmente quando la posta in gioco è elevata e ogni punto diventa determinante per gli obiettivi del club.

"Sono cose che succedono all'interno di una stagione dove contano molto i punti.

L'unica cosa da fare è rimanere sereni, domani abbiamo una partita importante prima della sosta", ha dichiarato Allegri, sottolineando l'esigenza di superare rapidamente le polemiche. Ha poi aggiunto: "Sarà un impegno complesso, poiché il Torino, da quando è sotto la guida di D’Aversa, sta ottenendo risultati significativi. Dobbiamo archiviare quanto successo e concentrarci pienamente sull'incontro di domani". Questo invito alla concentrazione mira a preservare l'unità e la determinazione del gruppo in un momento chiave del campionato.

La gestione del "caso" Leao-Pulisic

Il mister rossonero è tornato in modo specifico sulla reazione di Leao al momento della sua sostituzione nella partita contro la Lazio e sul nervosismo palesato nei confronti di Pulisic, a causa di alcuni passaggi non effettuati.

Allegri ha fornito una spiegazione chiara e diretta dell'episodio, evidenziando la dinamica di gioco: "Chi è in possesso della palla deve individuare il compagno smarcato. È una regola basilare del calcio. Pulisic, in quella specifica circostanza, non ha visto Leao. Cosa ho detto a Leao? Semplicemente che Pulisic non lo aveva notato, altrimenti gli avrebbe passato il pallone". Con queste parole, l'allenatore ha voluto chiudere definitivamente la questione, ridimensionando l'episodio a un semplice malinteso di campo e ribadendo l'importanza di mantenere la calma e la coesione all'interno dello spogliatoio.

Verso la sfida con il Torino: concentrazione massima

Rivolgendo lo sguardo al prossimo impegno di campionato, Allegri ha rimarcato le notevoli difficoltà che il Milan dovrà affrontare contro il Torino.

La squadra granata, infatti, ha dimostrato una crescita costante e una buona solidità tattica da quando è arrivato il tecnico D’Aversa. Il mister ha ribadito con fermezza l'importanza di mantenere alta la concentrazione e di non lasciarsi in alcun modo distrarre da episodi o polemiche passate. L'intera attenzione deve essere rivolta alla preparazione e all'esecuzione della gara, che assume un valore strategico in vista della successiva sosta del campionato. L'obiettivo primario del Milan rimane quello di conquistare risultati positivi e di consolidare la propria posizione in classifica, facendo leva sull'esperienza e sulla capacità di gestione del gruppo da parte di Allegri, elementi cruciali per affrontare al meglio le sfide future.