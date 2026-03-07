Non sono soltanto i tre punti a San Mamés per Athletic Bilbao e Barcellona, ma una fetta delle ambizioni europee che passa dal catino basco nella notte di sabato 7 marzo. Si rinnova un grande classico della Liga, con i blaugrana chiamati a dar seguito alle loro ambizioni da vertice mentre i Leones di Bilbao vogliono confermare l’orgoglio davanti alla loro gente. Fischio d’inizio fissato alle 21:00 nella Catedral del calcio spagnolo: sarà battaglia vera, con la cornice bollente del pubblico di casa e il nuovo corso blaugrana a caccia della conferma.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Barcellona

Per il ventisettesimo turno di Liga, a San Mamés scendono in campo due undici molto riconoscibili per spirito e uomini chiave.

Athletic Bilbao dovrebbe schierarsi secondo il classico 4-2-3-1: Unai Simón tra i pali, retroguardia guidata da Jesús Areso e Daniel Vivian, con Aymeric Laporte e Yuri Berchiche a completare la linea difensiva. In mezzo spazio a Mikel Jauregizar e Mikel Vesga, mentre il trio dietro la punta è formato da Iñaki Williams, Oihan Sancet e Unai Gómez, chiamati a supportare l’attaccante di riferimento Gorka Guruzeta.

Barcellona risponde con il 4-3-3 tipico della scuola catalana: Joan Garcia in porta, difesa con Joao Cancelo e il giovane Pau Cubarsí centrali insieme a Eric Garcia e Alejandro Balde sulle fasce.

In mediana agiscono Fermín López, Marc Bernal e il nuovo arrivato Dani Olmo, mentre davanti la freschezza di Lamine Yamal e Ferran Torres si fonde con l’estro di Raphinha.

Quote: Barcellona ampiamente favorito dai bookmaker

Nelle previsioni degli addetti ai lavori, i catalani partono con tutti i favori del pronostico: William Hill quota la vittoria dei blaugrana a 1.62, il pareggio a 4.20 e l’affermazione casalinga dei Leones a 4.60.

Anche Bet365 sorride al Barça, con il 2 offerto a 1.62, la X a 4.50 e il successo dell’Athletic a 4.75. Numeri che raccontano fiducia nelle qualità offensive e nel momento di forma degli uomini-blaugrana, anche nella sempre ostica trasferta sul campo basco.

Focus statistiche: Lamine Yamal brilla, Guruzeta e Williams le armi basche

Il talento di Lamine Yamal illumina la notte catalana: il classe 2007 ha giocato 22 partite, 21 da titolare, con uno straordinario impatto offensivo da 13 reti e 9 assist.

Sono 73 i tiri totali di Yamal, con 33 nello specchio, numeri che testimoniano la sua pericolosità continua. Le 61 occasioni chiave create e i 114 dribbling riusciti su 210 tentativi scolpiscono il profilo di una vera stella emergente per il Barça: la sua freschezza sarà la chiave per scardinare il sistema difensivo dell’Athletic. Tra i Leones spicca Gorka Guruzeta, attaccante di manovra che si è già messo in evidenza con 6 gol in 23 presenze, dimostrando freddezza dal dischetto e solidità nei duelli aerei (91 vinti su 251). La sua presenza negli ultimi sedici metri resta un’arma importante, così come la capacità di incidere anche in fase di costruzione con 17 passaggi-chiave e un assist messo a referto.

A supporto c’è l’estro di Iñaki Williams, che in 18 apparizioni ha servito 2 assist e segnato 2 gol, mettendo a referto una partecipazione attiva ai momenti decisivi. Williams sfrutta al massimo la sua capacità di inserirsi in area e di guadagnarsi calci di rigore – ben due i penalty conquistati e uno realizzato, oltre a una percentuale significativa di duelli vinti (43 su 129). Nel Barcellona, oltre a Yamal, sono pronti a incidere Ferran Torres e Raphinha. Torres ha già segnato 12 gol in 24 presenze, mentre Raphinha porta in dote 8 reti e 3 assist, con 18 dribbling riusciti su 34 tentativi, muovendosi sempre con grande pericolosità sui binari esterni. I numeri suggeriscono uno scontro carico di talento tra le punte blaugrana e la tenacia basca: ingredienti già pronti per un’altra notte da grande calcio a San Mamés.