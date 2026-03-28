Il Camp Nou si prepara a riempirsi di colori e attese per la sfida tra Barcellona e Villarreal, valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola: appuntamento fissato per venerdì 28 febbraio alle ore 16:15. Il Barça, padrone di casa, vuole consolidare la propria corsa in vetta contro il Sottomarino Giallo, ospite che ha più volte mostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi. Match dal sapore d'alta classifica, con diversi artisti del pallone pronti a esaltarsi sul palcoscenico catalano.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

Xavi sembra orientato a confermare il 4-2-3-1, affidandosi all'estro e all'esperienza per scardinare la difesa avversaria. Joan Garcia tra i pali, linea difensiva con Koundé, Eric Garcia, Balde e Joao Cancelo. In cabina di regia agiranno Marc Bernal e Pedri, mentre la trequarti sarà animata da Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha, tutti pronti a innescare Robert Lewandowski, capocannoniere polacco dalla fama internazionale, riferimento avanzato blaugrana.

Il Villarreal risponde con il consueto 4-4-2. Tra i pali Luiz Junior, difesa composta da Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga e Sergi Cardona. La cerniera centrale vede Comesana e Parejo, esterni Pepe e Moleiro.

Davanti, il tandem tutto fantasia e velocità formato da Ayoze Pérez e Mikautadze.

Quote: Barcellona nettamente avanti per i bookmaker

Pochi dubbi tra gli addetti ai lavori: Blaugrana favoriti senza mezzi termini secondo le principali piattaforme di scommesse. William Hill quota la vittoria interna a 1.30, il pareggio a 6.00 e il successo ospite a 7.00.

Anche Bet365 si allinea con l'1 a 1.30, il pari a 6.50 e il colpo esterno del Villarreal sempre a 7.00. Numeri che certificano la natura dello squilibrio atteso, nonostante la storica capacità del Sottomarino Giallo di sorprendere nelle giornate meno prevedibili.

Statistiche: tutti gli occhi su Lamine Yamal, Lewandowski e i gioielli gialli

Lamine Yamal, enfant prodige della cantera blaugrana, si prende la scena nonostante appena 18 anni sulla carta d’identità.

In questa Liga ha già messo insieme 21 presenze e 20 da titolare: numeri da veterano. I suoi 10 gol e 9 assist in 1776 minuti sono la spia di un talento cristallino e in costante ascesa, testimoniato anche dai 108 dribbling riusciti su 200 tentativi – un vero incubo per le difese avversarie.

Robert Lewandowski, colonna d’esperienza nel cuore dell’attacco, non ha perso il fiuto del gol nonostante l’avanzare dell’età. Su 20 apparizioni in campionato, spesso da subentrato, ha comunque trovato la via della rete 10 volte, mantenendo una notevole media realizzativa se rapportata ai poco più di mille minuti trascorsi sul rettangolo verde. Il bomber polacco rimane uno dei riferimenti offensivi più affidabili in Europa, anche se il dato delle 2 ammonizioni e dei 2 rigori sbagliati suggerisce che la perfezione resta lontana.

Sempre tra i catalani, Raphinha si conferma elemento creativo sulla fascia: in 16 presenze ha firmato 8 centri e 3 assist, mettendo insieme 36 passaggi chiave e 15 dribbling riusciti. Il brasiliano porta scompiglio negli ultimi sedici metri e può cambiare volto alle partite con una giocata improvvisa.

Lato Villarreal, Georges Mikautadze rappresenta la speranza offensiva del Sottomarino Giallo: 8 gol e 4 assist in 20 apparizioni, con un coinvolgimento diretto costante nella manovra offensiva. Da segnalare anche Ayoze Pérez, più uomo-squadra che bomber, ma decisivo nelle fasi calde con 3 assist e 2 reti in 17 presenze. Il canario, sempre dinamico nei 126 duelli (53 vinti), sa mettere in difficoltà le retroguardie rivali soprattutto con il suo movimento continuo.