Quando le luci dello storico Allianz Arena si accenderanno venerdì 6 marzo alle 20:30, il palco della Bundesliga ospiterà Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach, sfida valida per la 25ª giornata di questa edizione 2025/26. I padroni di casa, i bavaresi a caccia di conferme, si contrappongono ai Fohlen, desiderosi di sorprendere in un confronto sempre denso di storia e rivalità, seppur i pronostici sembrino indicare una direzione chiara per la serata di Monaco. Il motivo? Una squadra, quella di casa, che può contare su un organico ricchissimo di talento e su uno stadio inespugnabile, mentre gli ospiti arrivano con alcuni giovani e volti nuovi desiderosi di mettersi in mostra contro la corazzata tedesca.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Mönchengladbach

Il Bayern Monaco, fedele all’impostazione offensiva che lo contraddistingue, dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, affidando i guanti a Jonas Urbig. Difesa a quattro composta da Stanisic sulla destra e Laimer sulla sinistra, con la coppia centrale formata da Upamecano e Tah. In mediana, la regia di Kimmich e Pavlovic mentre la batteria di trequartisti presenta Olise, Musiala e Luis Diaz, pronti a supportare la punta centrale Nicolas Jackson.

Il Borussia Mönchengladbach di fronte dovrebbe rispondere con un coraggioso 3-4-3: tra i pali Moritz Nicolas, davanti a lui una linea composta da Sander, Elvedi e Diks. Sulle corsie spazio a Scally e Ullrich, mentre nel cuore della mediana ci saranno Reitz e Stoeger.

In avanti, Franck Honorat e il giovane Wael Mohya agiranno ai lati dell’esperienza di Tabakovic.

Quote: Bayern largamente favorito secondo i bookmaker

I numeri parlano chiarissimo: il Bayern Monaco è il grande favorito della vigilia. William Hill quota la vittoria interna a 1.15, il pareggio a 8.50 e il successo esterno del Gladbach addirittura a 13.00.

Quote simili arrivano anche da Bet365, che propone il successo dei bavaresi a 1.17, la X a 10.00 e il colpo esterno ancora a quota 10.00. Chi scommetterà su un colpo a sorpresa dei Fohlen punterà davvero sulla statistica clamorosa, mentre tutto depone per la serata da incorniciare per la squadra di casa.

Statistiche giocatori: Olise e Diaz i cardini bavaresi, Gladbach con l’ariete Tabakovic

Mentre il Bayern si gode il talento cristallino di Michael Olise, il suo impatto si rivela sempre più determinante anche in Germania.

L’estroso trequartista, 24 anni, vanta uno score stagionale di 10 gol e ben 16 assist in 23 apparizioni, con una media-voto di 7.87. Olise non è solo fantasia: 52 tiri totali (38 nello specchio) e 64 passaggi chiave a fotografare la sua predisposizione a incidere in zona gol. Da non trascurare anche la sua capacità di saltare l’uomo (49 dribbling riusciti su 111 tentati) e la propensione a conquistare falli per la squadra (ben 40 subiti).

A supporto trova Luis Diaz, colombiano dal piede caldo: 13 reti all’attivo abbellite da 10 assist, sintomo di un attacco vario e micidiale. La sua tecnica lo porta spesso a cercare la giocata: 54 dribbling riusciti su 106 e 31 tiri in porta. Díaz, come Olise, viaggia sui binari dell’imprevedibilità e della concretezza, fondamentale nello scacchiere di Monaco.

In attacco, Nico Jackson cerca continuità: 3 gol e una posizione da titolare da difendere, avendo però finora spazi limitati (15 presenze, per lo più da subentrato). Il senegalese porta fisicità e spirito di lotta ai bavaresi, anche se il suo contributo realizzativo dovrà crescere nella volata finale.

Per il Gladbach, fari puntati su Haris Tabakovic, ariete svizzero da 11 gol stagionali e 2 assist. In 23 gettoni, Tabakovic mostra presenza costante in area, con 21 tiri centrati e 104 duelli vinti sui 243 totali. A supportarlo sulla fascia l’esperienza del francese Franck Honorat, autore di 5 assist e abile negli inserimenti: i suoi 36 passaggi chiave lo rendono un punto di riferimento nelle ripartenze, anche se manca ancora il gol.

Il giovane Wael Mohya rappresenta la novità degli ospiti: il classe 2009 ha già collezionato 8 gettoni (uno da titolare) mettendo in mostra personalità e dinamismo nei 228 minuti disputati. Il suo inserimento dà imprevedibilità alla mediana degli ospiti, sebbene non abbia ancora trovato la via del gol o dell’assist.