C’è aria da Serie A vera al Dall’Ara: domenica 8 marzo alle 15:00 il Bologna attende l’Hellas Verona per la 28ª giornata della Regular Season. Sotto lo sguardo vigile di tifosi e addetti ai lavori, il match metterà in palio punti fondamentali in ottica europea per i rossoblù e l’ossigeno salvezza per gli scaligeri. La squadra di Italiano prova a risollevarsi in uno snodo della stagione che pesa doppio, mentre i ragazzi di Sammarco sono chiamati a una prova di carattere per strappare punti ai favoriti di giornata.

Le probabili formazioni

Tra le fila rossoblù, l’assenza per squalifica di Freuler costringe Italiano a ritoccare il centrocampo, inserendo Sohm dal 1'.

Miranda resta ancora ai box per una lesione muscolare, con Casale che tiene il posto da titolare in difesa. Davanti, confermatissimo Orsolini insieme a Odgaard e Rowe, sebbene resti un ballottaggio vivo con Cambiaghi e Castro pronti dalla panchina.

Questo Bologna prende forma quindi con il 4-3-3: Skorupski tra i pali; De Silvestri, Vitik, Casale e João Mário in difesa; linea mediana con Sohm, Ferguson e Pobega; tridente formato da Orsolini, Odgaard e Rowe.

L’Hellas di Sammarco deve fare i conti con la solita emergenza: fuori Bella-Kotchap e Slotsager, in retroguardia rientra Valentini. In attacco riecco Orban, che ha scontato la squalifica, affiancato da Bowie. Modulo 3-5-2 per gli ospiti: Montipò in porta, linea a tre con Edmundsson, Nelsson e Valentini; a centrocampo Bradaric, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui e Frese – quest’ultimo in ballottaggio con Oyegoke.

Davanti, appunto, Bowie e Orban per provare a scardinare la difesa rossoblù.

Quote: Bologna nettamente avanti nei pronostici

I principali bookmaker non sembrano avere dubbi sull’esito della gara, con il Bologna che parte con i galloni da favorito: William Hill quota la vittoria dei rossoblù a 1.53, il pareggio a 3.90 e il colpo esterno dell’Hellas addirittura a 5.80.

Analoga valutazione da Bet365, che paga 1.55 la vittoria interna, 3.90 il segno "X" e 6.50 la vittoria dei gialloblù a Reggio Emilia. L’indicazione è chiara: sotto le Due Torri la squadra di Italiano è chiamata a fare la voce grossa, almeno secondo il mercato.

I protagonisti attesi: numeri e curiosità dalla Serie A

Se la truppa emiliana può contare sulla vena offensiva di Riccardo Orsolini, sono i dettagli a fare la differenza in questa fase di stagione.

L’esterno marchigiano, ormai un riferimento per il Bologna, ha firmato 7 gol e fornito 1 assist in 25 presenze (19 da titolare), arricchendo il suo bottino anche dai calci di rigore (3 realizzati su 4 tentativi). Lodevole anche la qualità nei dribbling: su 50 tentativi ne ha completati ben 25, sintomo della sua capacità di creare superiorità sull’esterno. Orsolini ha inoltre calciato 43 volte verso la porta, centrando lo specchio in 22 occasioni, segnando la sua presenza costante nell’area avversaria.

Jens Odgaard sta provando a lasciare il segno sotto le Due Torri: in 20 presenze, molte delle quali da subentrato, il biondo danese ha timbrato 5 volte il cartellino e servito 1 assist, con una media complessiva di 1 gol ogni 4 partite.

Le sue 22 conclusioni, con la metà nello specchio, confermano il feeling con la porta, mentre i 74 duelli vinti su 170 testimoniano una certa fisicità messa al servizio della squadra.

Occhi puntati anche sul giovane Rowe: l’inglese classe 2003 si mette al servizio della squadra con 18 presenze (11 da titolare) e tanta generosità (30 dribbling completati su 56 tentativi, 85 duelli vinti su 164). Pur non avendo ancora trovato il gol, la sua presenza in area e il lavoro sporco nell’ultimo terzo di campo sono stati preziosi per Italiano.

Sul fronte Hellas, Gift Orban rappresenta la mina vagante: il nigeriano, spesso sotto pressione nell’undici gialloblù, ha messo a referto 7 reti in 22 incontri, tirando 51 volte verso la porta e risultando dunque il principale terminale offensivo.

Orban ha saputo conquistare anche 1 assist ed è andato dal dischetto in 2 occasioni, senza sbagliare. Una statistica interessante riguarda i duelli: 60 vinti su 165, a rimarcare l’attitudine a non mollare mai il contrasto.

Accanto a lui, il giovane Kieran Bowie, finora alla quarta presenza da titolare, si distingue più per impegno che per numeri realizzativi (nessun gol), ma ha già ottenuto un rigore a favore per i suoi e 11 falli subiti, segno di una punta che cerca costantemente il contatto per creare occasioni. Tra i dati emerge anche la percentuale positiva sui dribbling: 1 completato su 1 tentativo nelle sue partite in Serie A con la maglia dell’Hellas.