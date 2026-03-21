Bologna e Lazio si daranno battaglia il prossimo 22 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara, per la giornata numero 30 della Serie A 2025/26. Sotto le Due Torri si respira aria di Europa: da una parte i rossoblù di Italiano desiderosi di confermare la propria solidità casalinga, dall’altra una Lazio di Sarri che deve far fronte a diverse assenze di rilievo e vuole restare agganciata alla zona Champions. Sarà il fortino felsineo a reggere l’impatto dell’attacco biancoceleste?

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna si presenta con il consueto 4-3-3 disegnato da Italiano: in porta, causa l’assenza di Skorupski, conferma per Ravaglia, già protagonista in Europa League.

La retroguardia è composta da Joao Mario, Casale, Lucumi e Miranda. In mezzo al campo, Moro e Sohm sono pronti ad affiancare Odgaard, mentre sulle fasce e in avanti ci saranno i soliti noti: Orsolini e Dominguez a supporto di Dallinga, che cerca il guizzo decisivo davanti ai suoi tifosi.

Lazio non cambia modulo, optando anch’essa per il 4-3-3. Tra i pali Motta, davanti a lui una linea difensiva con Marusic, Gila, Romagnoli (recuperato e subito titolare) e Tavares. A centrocampo spazio a Dele-Bashiru, Patric e Taylor; in avanti ci sono Isaksen, Maldini e Noslin, quest’ultimo favorito su Pedro per una maglia da titolare. Assenza pesante quella di Zaccagni, ancora fuori per stiramento, così come Basic, Provedel, Cataldi, Rovella e Gigot.

Le panchine sono lunghe ma non al completo, con il Bologna che attende ancora il recupero di De Silvestri e la Lazio orfana di diversi protagonisti, specie in mediana e sulle fasce.

Italy Flag
Serie A
Giornata 30
20/03/2026 18:30
Cagliari
VS
Napoli
20/03/2026 20:45
Genoa
VS
Udinese
21/03/2026 15:00
Parma
VS
Cremonese
21/03/2026 18:00
Milan
VS
Torino
21/03/2026 20:45
Juventus
VS
Sassuolo
22/03/2026 12:30
Como
VS
Pisa
22/03/2026 15:00
Atalanta
VS
Hellas Verona
22/03/2026 15:00
Bologna
VS
Lazio
22/03/2026 18:00
Roma
VS
Lecce
22/03/2026 20:45
Fiorentina
VS
Inter

Quote di Bologna-Lazio: i felsinei partono favoriti davanti al proprio pubblico

I principali bookmaker vedono la squadra di casa leggermente favorita in questa sfida: William Hill quota la vittoria interna a 2.30, il pareggio a 2.90 e il successo ospite a 3.25.

Anche Bet365 si allinea, proponendo il segno 1 a 2.35, la X a 3.00 e la vittoria dei biancocelesti addirittura a 3.40. Quote che riflettono lo stato di forma dei felsinei e le tante defezioni nella rosa della Lazio, orfana di pedine importanti dal centrocampo in su.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
29
22
2
5
65 / 23
42
68
D
L
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W
W
2
Milan
29
17
9
3
44 / 21
23
60
L
W
W
L
D
3
Napoli
29
18
5
6
45 / 30
15
59
W
W
W
L
D
4
Como
29
15
9
5
48 / 22
26
54
W
W
W
W
D
5
Juventus
29
15
8
6
51 / 28
23
53
W
W
D
L
L
6
Roma
29
16
3
10
39 / 23
16
51
L
L
D
W
D
7
Atalanta
29
12
11
6
40 / 27
13
47
D
D
L
W
W
8
Bologna
29
12
6
11
38 / 34
4
42
W
L
W
W
W
9
Lazio
29
10
10
9
29 / 28
1
40
W
W
L
D
L
10
Sassuolo
29
11
5
13
35 / 39
-4
38
L
L
W
W
W
11
Udinese
29
10
6
13
33 / 42
-9
36
L
D
W
L
L
12
Parma
29
8
10
11
21 / 36
-15
34
L
D
D
W
W
13
Genoa
29
8
9
12
36 / 40
-4
33
W
W
L
W
D
14
Torino
29
9
6
14
32 / 50
-18
33
W
L
W
L
L
15
Cagliari
29
7
9
13
31 / 41
-10
30
L
L
D
D
L
16
Fiorentina
29
6
10
13
34 / 43
-9
28
W
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L
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W
17
Lecce
29
7
6
16
21 / 39
-18
27
L
W
L
L
W
18
Cremonese
29
5
9
15
23 / 44
-21
24
L
L
L
L
D
19
Pisa
29
2
12
15
23 / 49
-26
18
W
L
L
L
L
20
Hellas Verona
29
3
9
17
22 / 51
-29
18
L
W
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti attesi al Dall'Ara

In casa rossoblù, l’attenzione va tutta su Riccardo Orsolini: l’esterno marchigiano continua a essere la freccia letale nell’arco di Italiano, forte di numeri brillanti anche in questa stagione.

In 27 presenze, Orsolini ha trovato la via del gol per 7 volte e servito 1 assist, mantenendo una presenza costante sia in zona realizzativa (49 tiri totali, 23 nello specchio) sia nei contrasti, con 100 duelli vinti su 184. Tremano i difensori avversari quando parte palla al piede: 27 dribbling riusciti su 55 tentati e una percentuale di passaggi riusciti vicina al 70%.

Non da meno Jens Odgaard, sempre più fondamentale tra le linee: in 22 presenze (15 da titolare e 7 da subentrante), il danese ha trovato la via della rete 5 volte, con 1 assist e un contributo solido anche in fase di pressing (18 tackle e 87 duelli vinti su 199 totali).

Davanti, il giovane olandese Thijs Dallinga è chiamato a una prova di maturità: l’attaccante, che ha vestito per 20 volte la maglia rossoblù in questa Serie A (9 titolare), ha messo a segno 2 gol e distribuito 2 assist, denotando buona visione di gioco e capacità di sacrificio.

Dallinga è già a quota 207 passaggi totali, 10 dei quali chiave, a confermare il suo spirito corale. In area si muove tanto e guadagna falli (9 subiti); occhio anche al dato dei rigori procurati, già uno per lui.

Sul fronte Lazio i fari sono puntati su Daniel Maldini e Gustav Isaksen. Maldini, da quando ha vestito la maglia biancoceleste, ha già messo in campo minuti importanti (6 partire da titolare, 457 minuti): 1 gol, 1 assist, 7 passaggi chiave e una media passaggi riusciti dell’81%. Si segnala anche la capacità di subire falli (16) e 30 duelli vinti su 64, segno di carattere e personalità in crescita.

Da esterno, Gustav Isaksen si conferma motore e fonte di imprevedibilità per la Lazio: in 23 partite giocate, il danese ha approfittato di 1.297 minuti per realizzare 4 reti, fornire 1 assist, tentare 61 dribbling (24 riusciti) e procurarsi ben 44 falli, numeri che testimoniano la sua pericolosità nelle situazioni di uno contro uno.
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