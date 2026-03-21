Bologna e Lazio si daranno battaglia il prossimo 22 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara, per la giornata numero 30 della Serie A 2025/26. Sotto le Due Torri si respira aria di Europa: da una parte i rossoblù di Italiano desiderosi di confermare la propria solidità casalinga, dall’altra una Lazio di Sarri che deve far fronte a diverse assenze di rilievo e vuole restare agganciata alla zona Champions. Sarà il fortino felsineo a reggere l’impatto dell’attacco biancoceleste?

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna si presenta con il consueto 4-3-3 disegnato da Italiano: in porta, causa l’assenza di Skorupski, conferma per Ravaglia, già protagonista in Europa League.

La retroguardia è composta da Joao Mario, Casale, Lucumi e Miranda. In mezzo al campo, Moro e Sohm sono pronti ad affiancare Odgaard, mentre sulle fasce e in avanti ci saranno i soliti noti: Orsolini e Dominguez a supporto di Dallinga, che cerca il guizzo decisivo davanti ai suoi tifosi.

Lazio non cambia modulo, optando anch’essa per il 4-3-3. Tra i pali Motta, davanti a lui una linea difensiva con Marusic, Gila, Romagnoli (recuperato e subito titolare) e Tavares. A centrocampo spazio a Dele-Bashiru, Patric e Taylor; in avanti ci sono Isaksen, Maldini e Noslin, quest’ultimo favorito su Pedro per una maglia da titolare. Assenza pesante quella di Zaccagni, ancora fuori per stiramento, così come Basic, Provedel, Cataldi, Rovella e Gigot.

Le panchine sono lunghe ma non al completo, con il Bologna che attende ancora il recupero di De Silvestri e la Lazio orfana di diversi protagonisti, specie in mediana e sulle fasce.

Quote di Bologna-Lazio: i felsinei partono favoriti davanti al proprio pubblico

I principali bookmaker vedono la squadra di casa leggermente favorita in questa sfida: William Hill quota la vittoria interna a 2.30, il pareggio a 2.90 e il successo ospite a 3.25.

Anche Bet365 si allinea, proponendo il segno 1 a 2.35, la X a 3.00 e la vittoria dei biancocelesti addirittura a 3.40. Quote che riflettono lo stato di forma dei felsinei e le tante defezioni nella rosa della Lazio, orfana di pedine importanti dal centrocampo in su.

Le statistiche dei protagonisti attesi al Dall'Ara

In casa rossoblù, l’attenzione va tutta su Riccardo Orsolini: l’esterno marchigiano continua a essere la freccia letale nell’arco di Italiano, forte di numeri brillanti anche in questa stagione.

In 27 presenze, Orsolini ha trovato la via del gol per 7 volte e servito 1 assist, mantenendo una presenza costante sia in zona realizzativa (49 tiri totali, 23 nello specchio) sia nei contrasti, con 100 duelli vinti su 184. Tremano i difensori avversari quando parte palla al piede: 27 dribbling riusciti su 55 tentati e una percentuale di passaggi riusciti vicina al 70%.

Non da meno Jens Odgaard, sempre più fondamentale tra le linee: in 22 presenze (15 da titolare e 7 da subentrante), il danese ha trovato la via della rete 5 volte, con 1 assist e un contributo solido anche in fase di pressing (18 tackle e 87 duelli vinti su 199 totali).

Davanti, il giovane olandese Thijs Dallinga è chiamato a una prova di maturità: l’attaccante, che ha vestito per 20 volte la maglia rossoblù in questa Serie A (9 titolare), ha messo a segno 2 gol e distribuito 2 assist, denotando buona visione di gioco e capacità di sacrificio.

Dallinga è già a quota 207 passaggi totali, 10 dei quali chiave, a confermare il suo spirito corale. In area si muove tanto e guadagna falli (9 subiti); occhio anche al dato dei rigori procurati, già uno per lui.

Sul fronte Lazio i fari sono puntati su Daniel Maldini e Gustav Isaksen. Maldini, da quando ha vestito la maglia biancoceleste, ha già messo in campo minuti importanti (6 partire da titolare, 457 minuti): 1 gol, 1 assist, 7 passaggi chiave e una media passaggi riusciti dell’81%. Si segnala anche la capacità di subire falli (16) e 30 duelli vinti su 64, segno di carattere e personalità in crescita.

Da esterno, Gustav Isaksen si conferma motore e fonte di imprevedibilità per la Lazio: in 23 partite giocate, il danese ha approfittato di 1.297 minuti per realizzare 4 reti, fornire 1 assist, tentare 61 dribbling (24 riusciti) e procurarsi ben 44 falli, numeri che testimoniano la sua pericolosità nelle situazioni di uno contro uno.