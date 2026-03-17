Il Bologna si trova ad affrontare un'importante e inattesa emergenza tra i pali: il portiere titolare Lukasz Skorupski sarà costretto a uno stop forzato di circa due mesi a causa di un infortunio. La notizia, comunicata ufficialmente dal club, crea un vuoto significativo nella formazione rossoblù proprio in un momento cruciale della stagione, con la squadra impegnata su più fronti. L'assenza prolungata dell'estremo difensore polacco, un punto di riferimento consolidato per la retroguardia, rappresenta una sfida complessa per l'allenatore e per l'intera squadra, che dovranno trovare soluzioni efficaci e affidabili per garantire la necessaria solidità difensiva nelle prossime decisive partite.

Ravaglia e Pessina: le alternative pronte a scendere in campo

Con l'indisponibilità di Skorupski, il Bologna è pronto ad affidarsi a Federico Ravaglia e al promettente giovane Massimo Pessina. Ravaglia, già consolidato nel ruolo di secondo portiere, è ora chiamato a prendere il suo posto tra i pali, pronto a difendere la porta rossoblù nelle sfide imminenti. Accanto a lui, Pessina, classe 2007, che ha già avuto modo di mettersi in mostra in campo, potrebbe guadagnare ulteriori e preziose opportunità durante questo periodo di assenza del titolare. Sebbene la situazione infortuni in casa Bologna non riguardi solo Skorupski, ma anche altri elementi della rosa, il club esprime piena fiducia nella capacità dei sostituti di mantenere un alto livello di affidabilità e continuità di rendimento, elementi fondamentali per gli obiettivi stagionali.

Massimo Pessina: un talento in crescita tra i pali

Il giovane Massimo Pessina, che ha già avuto il suo esordio contro il Napoli, ha raccolto importanti e significative parole di elogio da parte di Silvano Martina, noto procuratore sportivo con una lunga esperienza nel calcio. Martina ha evidenziato non solo le ottime condizioni fisiche di Pessina, ma anche la sua notevole personalità e sicurezza in campo, affermando con convinzione: “Ho visto che Pessina è messo molto bene anche dal punto di vista fisico. Già andare in panchina alla sua età, significa essere davvero forti. Ha giocato con grande personalità: andrà seguito, ma come inizio siamo sicuramente a buon punto. Proprio il suo carattere e il suo modo sicuro di stare in porta mi hanno colpito.” Il procuratore ha inoltre rivelato che il giovane portiere è già sotto l'attenta osservazione di numerosi club e osservatori.

Sebbene il Bologna possa ricevere proposte per un suo eventuale prestito, la società potrebbe optare per una strategia a lungo termine, decidendo di trattenerlo per seguirne da vicino la crescita e lo sviluppo all'interno della propria struttura.

In sintesi, il Bologna si trova a fronteggiare un'emergenza in porta che richiede risposte immediate, ma può contare su alternative valide, giovani e determinate, pronte a sfruttare questa inaspettata opportunità per dimostrare appieno il proprio valore e contribuire con impegno al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi stagionali del club.