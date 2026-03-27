La Bosnia ha conquistato l'accesso alla finale del play-off di qualificazione ai mondiali, superando il Galles ai calci di rigore (4-2). La semifinale, disputata a Cardiff, si era conclusa sull'1-1 dopo i tempi supplementari. Questo risultato proietta la Bosnia verso la sfida decisiva contro l'Italia.

Durante la partita, il Galles era passato in vantaggio al 51' con James. La Bosnia ha pareggiato all'85' grazie a Edin Dzeko. Senza ulteriori reti nei supplementari, la lotteria dei rigori ha premiato la formazione bosniaca, che ha dimostrato maggiore freddezza per assicurarsi il passaggio del turno.

Finale Play-off: Bosnia contro Italia

Con questa vittoria, la Bosnia affronterà l'Italia nella finale del play-off, un incontro fondamentale per la qualificazione ai Mondiali. La partita si disputerà martedì prossimo allo stadio Bilino Polje di Zenica. Per entrambe le nazionali, l'obiettivo è conquistare il pass per il prestigioso torneo mondiale.

Il Percorso e il Calendario dei Play-off

Il percorso e il calendario dei play-off erano stati definiti dal sorteggio di Zurigo. Le semifinali si sono svolte il 26 marzo e la finale è in programma il 31 marzo. L'Italia, testa di serie, ha affrontato l'Irlanda del Nord in casa nella semifinale. La vincente tra Galles e Bosnia avrebbe poi sfidato gli Azzurri nella finale, da giocare in trasferta.

La Bosnia ha rispettato le previsioni, qualificandosi per la gara secca contro l'Italia. Le sedi previste per la finale erano Cardiff o Sarajevo, ma sarà Zenica a ospitare l'incontro decisivo, ultimo ostacolo per entrambe le squadre verso i Mondiali.